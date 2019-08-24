 Арестованному в Москве американцу Уилану предъявили окончательное обвинение в шпионаже | Новости из Германии о России | DW | 30.08.2019

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Россия

Арестованному в Москве американцу Уилану предъявили окончательное обвинение в шпионаже

Адвокат арестованного в Москве Пола Уилана утверждает, что в окончательной версии обвинения не содержится веских доказательств вины американца. Защитник Жеребенков считает его необоснованным и незаконным.

Пол Уилан в суде

Пол Уилан в суде

Задержанному в России гражданину США Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже в окончательной редакции, расследование дела в отношении него практически завершено. Об этом журналистам сообщил в пятницу, 30 августа, адвокат американца Владимир Жеребенков, уточнив, что объявить о завершении расследования следователь намерен на следующей неделе, после чего защита начнет изучать собранные доказательства и материалы уголовного дела.

По словам адвоката, последняя версия обвинения не очень отличается от предыдущей и оно не убедило Жеребенкова. "Я не увидел в обвинении веских доказательств вины моего подзащитного. Считаю, что данное обвинение не обоснованно, незаконно и содержит много противоречий", - заявил защитник "Интерфаксу", предположив, что процесс по делу Уилана состоится в конце осени или начале зимы текущего года.

Контекст

Руководство СИЗО "Лефортово" не разрешает провести независимый медосмотр Пола Уилана, заявило диппредставительство. В России американца обвиняют в шпионаже. Суд продлил срок его ареста до 29 октября. (24.08.2019)

Немецкая печать обсуждает скандал вокруг разоблачения Нидерландами российских шпионов и варианты стратегии Запада в ответ на действия Москвы. (05.10.2018)

Неделей ранее посольство США в России заявило, что здоровье Пола Уилана, содержащегося в следственном изоляторе "Лефортово", находится под угрозой. По данным дипмиссии, руководство СИЗО отказывается представить медицинские документы или разрешить проведение независимого медосмотра. Посольство призвало отпустить американца домой, чтобы тот смог "получить надлежащую медпомощь".

23 августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Уилана до 29 октября.

Обвинение в шпионаже против России

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года и на следующий день арестован. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Арестованный неоднократно заявлял о своей невиновности. Семья Уилана ранее сообщила, что он приехал в Россию на свадьбу друга.

У 49-летнего Уилана имеется гражданство США, Канады, Ирландии и Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке - в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из вооруженных сил.

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    Автор: Наталия Королева


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