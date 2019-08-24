Арестованному в Москве американцу Уилану предъявили окончательное обвинение в шпионаже

Задержанному в России гражданину США Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже в окончательной редакции, расследование дела в отношении него практически завершено. Об этом журналистам сообщил в пятницу, 30 августа, адвокат американца Владимир Жеребенков, уточнив, что объявить о завершении расследования следователь намерен на следующей неделе, после чего защита начнет изучать собранные доказательства и материалы уголовного дела.

По словам адвоката, последняя версия обвинения не очень отличается от предыдущей и оно не убедило Жеребенкова. "Я не увидел в обвинении веских доказательств вины моего подзащитного. Считаю, что данное обвинение не обоснованно, незаконно и содержит много противоречий", - заявил защитник "Интерфаксу", предположив, что процесс по делу Уилана состоится в конце осени или начале зимы текущего года.

Неделей ранее посольство США в России заявило, что здоровье Пола Уилана, содержащегося в следственном изоляторе "Лефортово", находится под угрозой. По данным дипмиссии, руководство СИЗО отказывается представить медицинские документы или разрешить проведение независимого медосмотра. Посольство призвало отпустить американца домой, чтобы тот смог "получить надлежащую медпомощь".

23 августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Уилана до 29 октября.

Обвинение в шпионаже против России

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года и на следующий день арестован. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Арестованный неоднократно заявлял о своей невиновности. Семья Уилана ранее сообщила, что он приехал в Россию на свадьбу друга.

У 49-летнего Уилана имеется гражданство США, Канады, Ирландии и Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке - в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из вооруженных сил.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Коллекция шпионских гаджетов Авто Джеймса Бонда Целый арсенал техники и оружия реальных и кинематографических героев демонстрируется на выставке "Детективы, агенты и шпионы" ("Detektive, Agenten & Spione"), развернутой в Историческом музее Пфальца в городе Шпайере и открытой для посетителей до 31 июля 2016 года. На снимке - легендарный автомобиль Aston Martin, на котором разъезжал агент 007 Джеймс Бонд.

Коллекция шпионских гаджетов Тайник в ботинке Оборудованные в обуви тайники, где можно было прятать различные предметы и документы, шпионы называли "контейнерами". На снимке - сокрытая в каблуке ботинка миниатюрная камера, использовавшаяся агентами советского КГБ.

Коллекция шпионских гаджетов Нож в скорлупе арахиса Складными ножами, сокрытыми в рукоятке в виде скорлупы арахиса, часто пользовались в 1970-е годы американские разведчики.

Коллекция шпионских гаджетов Оружие соперника агента 007 Из такого золотого пистолета с золотыми пулями стрелял наемный убийца Франциско Скараманга, за которым охотился Джеймс Бонд в фильме "Человек с золотым пистолетом" (1974) - девятой по счету картине о британском суперагенте, ставшей экранизацией одноименного романа Яна Флеминга.

Коллекция шпионских гаджетов Шпион в стане Вилли Брандта На этом сделанном в 1974 году фото тогдашний канцлер ФРГ Вилли Брандт (Willy Brandt) запечатлен вместе со своим референтом Гюнтером Гийомом (Günter Guillaume) - разведчиком ГДР, внедренным в ведомство главы федерального правительства. Его разоблачение стало самым крупным шпионским скандалом в истории ФРГ и одной из причин последующей отставки Брандта.

Коллекция шпионских гаджетов Камера Гюнтера Гийома С помощью этой камеры наблюдения разведчик ГДР Гюнтер Гийом (Günter Guillaume) вел слежку за канцлером ФРГ Вилли Брандтом (Willy Brandt).

Коллекция шпионских гаджетов Золотой автомат Калашникова В свое время этот отделанный золотом автомат Калашникова, а также нож с золотой рукояткой получил в награду "за особые заслуги" Эрих Мильке (Erich Mielke) - министр госбезопасности ГДР, дважды герой ГДР и герой Советского Союза. В подарочный комплект также входили значок и золотая табличка, подписанная самим конструктором - Михаилом Калашниковым.

Коллекция шпионских гаджетов Расческа-нож Нож, замаскированный под расческу, - у шпионов обычное средство для самообороны. К тому же, ею очень удобно причесываться.

Коллекция шпионских гаджетов Устройство для шифрования и декодирования Эта изготовленная в 1926 году машинка марки Kryha Liliput - самая миниатюрная в мире карманная версия механического устройства для шифрования и декодирования. Изобрел ее уроженец Харькова Александр фон Криа (Alexander von Kryha), во время Второй мировой войны служивший в немецком вермахте.

Коллекция шпионских гаджетов Жучок для прослушки Несведущему и в голову не придет, что эта ягодка в бокале мартини - на самом деле жучок для прослушки на расстоянии.

Коллекция шпионских гаджетов Операция "Золото" В начале 1950-х годов началась совместная операция ЦРУ и британских спецслужб по прокладке подземного туннеля из Западного Берлина в Восточный Берлин для получения доступа к телефонным коммуникациям штаба советских войск в Германии. В апреле 1956 года, почти год спустя с начала его работы, туннель обнаружили советские военнослужащие и солдаты армии ГДР. Операция "Золото" провалилась.

Коллекция шпионских гаджетов Птицы на шпионской работе Голубиная фотосъемка - так называли аэрофотосъемку для ведения воздушной разведки с использованием почтовых голубей. Наиболее широко она применялась в первой половине XX века. На пернатого крепилась миниатюрная автоматическая фотокамера, делавшая снимки через определенные интервалы.

Коллекция шпионских гаджетов Чемодан агента "штази" В период с 1960 по 1986 годы такой чемоданчик входил в набор многих агентов восточногерманской разведки. В кейсе было все для маскировки, к которой шпион прибегал в случаях, когда необходимо было скрыться от преследователей.

Коллекция шпионских гаджетов Лазерный тоннель В интерактивной экспозиции есть лазерный тоннель – аттракцион для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Пройти через него – отнюдь не простая задача. Тот, кому это удастся, получает свидетельство о сдаче экзамена на детектива.

Коллекция шпионских гаджетов Спецпропуск При покупке входного билета на выставку посетитель получает и вот такой пропуск. Фото какого знаменитого детектива сокрыто под безликим профилем, он узнает по окончании знакомства с экспозицией. Автор: Наталия Королева

