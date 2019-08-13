Аренда автомобиля в Германии: советы туристу

В отпуск в Германию? Взять машину напрокат - хороший способ посмотреть страну. DW собрала практические советы, которые помогут.
Прокат авто в Германии - отличная штука, если приехали на несколько дней в отпуск. Да, общественный транспорт здесь развит хорошо, но автомобиль напрокат даст максимум свободы передвижения. К тому же это экономичная альтернатива часто непунктуальным (да, в Германии, к сожалению, это проблема!) и дорогим поездам. Нужно только учесть ряд нюансов.
Аренда авто в Германии: как найти самые выгодные цены
Германия не может похвастать такими низкими расценками на аренду автомобилей, как, например, Испания или Италия, но и здесь прокат вполне доступный. Цены начинаются от 10 евро за сутки, - например, если вы в сентябре ищете машину на три дня во Франкфурте-на-Майне. Средние цены выше: 19-27 евро за сутки проката автомобиля - от мини- до компакт-класса. Неделя с полным пакетом услуг и страховок обойдется от 150 евро за пятиместный автомобиль, и от 550 - за дом на колесах.
Где прокат дешевле? Как правило, если станция проката находится в аэропорту. Но и в городе можно найти низкие тарифы.
Когда лучше всего арендовать автомобиль? Учтите, например, такое правило: с 12 часов пятницы на все выходные, то есть, до полудня в понедельник многие прокатчики предлагают специальные тарифы. Заранее бронировать выгоднее, чем спонтанно. Но и после бронирования имеет смысл проверить тарифы: не стал ли ваш вариант дешевле? Компании предлагают бесплатную отмену брони - вплоть до 24 часов до начала аренды. Проверка стоит пары минут вашего времени, а сэкономить, перебронировав авто, можно десятки евро.
Как найти лучшего? Используйте сайты, которые сравнивают предложения, например, rentalcars.com, mietwagen-check.de, billiger-mietwagen.de (последний только на немецком языке, зато, по опыту, находит отличные предложения).
Страховка автомобиля: одна, но лучше две (без шуток)
В стоимость аренды обычно входит страховка от причинения ущерба третьим лицам и страховка на случай повреждений и угона (частичное или полное КАСКО, по-немецки Teil- или Vollkasko, а также Diebstahlschutz). Но этого маловато. Дело в том, что даже полное КАСКО покрывает не все виды повреждений - за страхование стекла или покрышек у вас попросят отдельную плату. Но главное не это: обычная страховка КАСКО обязывает брать на себя часть расходов по возмещению ущерба.
Чтобы чувствовать себя в полной финансовой безопасности, лучше купить дополнительную страховую услугу, которая избавляет вас от возмещения убытков (по-немецки, Selbstbeteiligungsausschluss, по-русски ее называют арендой без франшизы). Выгоднее уменьшить франшизу (до 0 евро) на стадии бронирования, но если забыли, сотрудники фирмы по прокату авто перед передачей вам автомобиля наверняка предложат эту услугу.
Если случилась авария: важные нюансы
При получении автомобиля проверьте, нет ли у него не помеченных в договоре повреждений, обязательно зафиксируйте их: это избавит вас от неприятностей при сдаче.
Теперь совет на случай ЧП. Если вы попали в аварию, где задействованы ваша и чужая машина, вызывайте полицию (номер 110, работает на всех телефонах). Если вы повредили автомобиль без участия посторонних лиц или тот, кто повредил ваше авто, скрылся, то достаточно заполнить онлайн-заявление о ДТП в полицию.
Если повреждения незначительные, то обращение в полицию, как правило, не требуется. Достаточно сообщить компании о случившемся при сдаче автомобиля обратно. Обычные меры предосторожности: сделать фото повреждения, сохранять все чеки и договоры, они пригодятся для подачи документов в страховую компанию для получения компенсаций. Большинство страховых компаний принимают отсканированные копии бумаг. Нелишне прочесть памятку о том, что грозит водителю за нарушение правил дорожного движения в Германии.
Аренда авто: два главных условия
Совет: путешествуя с детьми, берите детские кресла с собой в самолет. Да, лишний груз, но экономия на аренде авто.
Мы забежали вперед: перед началом поиска прокатных автомобилей убедитесь в том, что помимо паспорта у вас есть водительские права международного образца и кредитная карта на имя водителя. Позаботьтесь о лимите средств на карте. Как правило, компании блокируют 250-400 евро на случай аварии, но некоторые и целую тысячу.
Собираетесь за границу?
В Евросоюзе, как известно, открытые границы, и из Германии вы можете поехать в любую из соседних стран, но учтите пару моментов. Некоторые компании по прокату авто за путешествия по ЕС не берут дополнительных денег, но просят клиентов указывать цели путешествий, чтобы предоставить застрахованные на территории той или иной страны автомобили.
Однако нередко прокатные компании взимают за поездки в соседние государства дополнительную плату. Если не хотите лишних расходов, на всякий случай уточните это заранее. Sixt и Europcar, например, разрешают свободно ездить за границу в большинство соседних стран ЕС, а вот компания Enterprise взимает 5 евро в сутки за такую услугу, фирма Buchbinder – 20 евро за весь срок аренды. Ну, а если вы берете машину напрокат в другой стране ЕС, то вот здесь собраны 10 советов, которые вам могут пригодиться.
Второй водитель, навигатор, автокресло для детей и прочие детали
Если вы хотите отправиться в поездку не один, то в договор аренды можно включить второго водителя. Сравнивайте предложения: где-то за эту услугу вас попросят доплатить, а где-то ее оказывают бесплатно.
Если вы путешествуете с детьми и собираетесь взять машину сразу по прилету в аэропорту, то имеет смысл подумать о том, чтобы взять с собой из дома легкие детские автокресла или сидения: стоимость в прокате одного сидения нередко составляет 10-15 евро за сутки, а авиакомпании разрешают провозить такой багаж без доплаты.
Отдельная оговорка касается молодых людей до 26 лет. Прокат автомобилей для них, надо признать, - не самый оптимальный вариант. Теоретически брать машину в аренду может любой человек старше 18 лет с действующими водительскими правами, но на практике многие компании делают ограничения по возрасту или по стажу вождения (не меньше года). Другие требуют дополнительную плату за неопытность. Автомобиль в Кёльне на уик-энд (три дня) с полным пакетом страховок (без возмещения расходов в случае ущерба) обойдется молодому водителю в 96 евро. Опытный водитель старше 26 лет найдет предложения и за 66.
Опаздываете сдать машину? Хотите продлить аренду?
Путешественники в непривычных условиях иногда плохо рассчитывают время - всякое бывает. Компании по прокату авто, как правило, готовы войти в положение клиента - если речь идет не более, чем о часовом опоздании. Если вы понимаете, что ваше опоздание продлится дольше, то стоит предупредить и продлить аренду. Как правило, на спонтанном желании клиента компании не пытаются нажиться, так что продление аренды не будет чрезмерно накладным для автотуриста.
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