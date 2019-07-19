Аргентина признала "Хезболлах" террористической организацией

В день 25-й годовщины нападения на еврейскую общину в Буэнос-Айресе Аргентина возложила ответственность за него на группировку "Хезболлах". Ее счета заморожены.
Аргентина внесла группировку "Хезболлах" в список террористических организаций и заморозила ее счета. Об этом сообщили в четверг, 18 июля, представители подразделения по борьбе с отмыванием денег в министерстве финансов Аргентины.
Основанием для признания "Хезболлах" террористической организацией стало решение аргентинских властей о том, что боевики группировки несут ответственность за террористические нападения на посольство Израиля в Буэнос-Айресе в 1992 году и находящийся в том же городе центр еврейской общины Amia в 1994 году.
Последнее из этих событий произошло ровно 25 лет назад, 18 июля. В тот день взорвалась бомба в автомобиле, припаркованном перед центром еврейской общины. В результате 85 человек погибли и еще 300 получили ранения. При нападении на израильское посольство, произошедшем двумя годами ранее, взрывом бомбы было разрушено не только здание миссии, но и близлежащие церковь и школа.
Виновные в этих двух терактах не были найдены до сегодняшнего дня. Следствие велось в отношении нескольких иранцев, в том числе - умершего в 2017 году бывшего президента Ирана Али Акбара Рафсанджани.
Группировка "Хезболлах"
Шиитская организация "Хезболлах", название которой переводится как "партия Бога", была основана в 1982 году при поддержке Ирана с целью дать ответ на интервенцию Израиля в Ливане. С 1992 года группировка имеет своих представителей в парламенте Ливана.
Основными направлениями ее идеологии организации являются борьба с Израилем и установление в мире "царства ислама". В сирийском конфликте "Хезболлах" выступает на стороне нынешнего президента страны Башара Асада.
На сегодняшний день организация признана террористической в США, Канаде и Израиле. Великобритания, Австралия и ЕС считают террористическими только ее военные подразделения.
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