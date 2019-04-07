Арабские СМИ сообщают об аресте президента Судана

В столице Судана десятки тысяч человек вышли на антиправительственные протесты. Военнослужащие в четверг, 11 апреля, окружили здание министерства обороны страны, сообщают очевидцы агентству Reuters. По их словам, солдаты находятся на основных улицах и мостах Хартума. В свою очередь, государственное телевидение заявило, что вооруженные силы Судана "в скором времени обнародуют важное заявление".
Омар аль-Башир выступает в парламенте, апрель 2019 года
На встрече командования армии военные решили отстранить от власти действующего президента Омара аль-Башира и распустить правительство, передает арабский телеканал Al-Mayadeen. 75-летний глава государства находится под домашним арестом, сообщает арабский телеканал Sky News Arabia.
Чрезвычайное положение в Судане
Акции протеста в Судане начались в декабре 2018 года. Изначально протестующие выступали против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре гнев демонстрантов оказался направлен против авторитарно управляющего страной президента.
Это привело к тому, что в феврале аль-Башир объявил в стране чрезвычайное положение и ограничил свободу собраний, чтобы не допускать новых протестов. Тем не менее люди продолжили выходить на улицы с требованиями отставки главы государства.
Суд в Гааге подозревает аль-Башира в организации геноцида в Дарфуре
Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году после путча, который поддержали исламисты. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге объявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта в Дарфуре в 2003 году погибли 300 тысяч человек.
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Автор: Ефим Шуман