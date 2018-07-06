 Аптекарь из Боттропа приговорен к 12 годам за манипуляции с лекарствами от рака | Новости из Германии о Германии | DW | 06.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Аптекарь из Боттропа приговорен к 12 годам за манипуляции с лекарствами от рака

Немецкий фармацевт уменьшал дозировку в препаратах для раковых больных. От больничных касс он при этом получал оплату за полный объем медикамента.

Осужденный фармацевт из Боттропа

Осужденный фармацевт из Боттропа

Суд в пятницу, 6 июля, приговорил аптекаря из города Боттроп в Северной Рейн-Вестфалии к 12 годам тюрьмы за манипуляции с лекарствами для больных раком.

Контекст

Выходцы из стран бывшего СССР обманули социальные кассы Германии не менее чем на миллиард евро. Расследование ведет Федеральное ведомство по уголовным делам. (16.04.2016)

В ФРГ существуют строгие ограничения на ввоз, но не на вывоз медикаментов. Купить же лекарства в немецкой аптеке можно по рецепту, выписанному в одной из стран ЕС. (17.04.2018)

Врачи и фармаиндустрия - нездоровый альянс, утверждают представители немецких больничных касс. Они требуют узаконить уголовное преследование врачей, запятнавших себя коррупцией. (03.01.2013)

Осужденный несколько лет продавал препараты от рака с уменьшенной дозировкой, получая при этом деньги от больничных касс за целый препарат. Суд установил, что с 2012 года 48-летний фармацевт купил значительно меньше активных ингредиентов для изготовления препаратов для раковых больных, чем было необходимо.

Его мотивом следствие называет корысть, так мужчина обеспечивал себе состоятельную жизнь. Суд постановил конфисковать активы фармацевта общей стоимостью 17 миллионов евро. Сам обвиняемый на протяжении всего процесса хранил молчание, уточняет AFP. Сколько именно пациентов пострадали от его действий, выяснить не удалось.

Фармацевта признали виновным в нарушении закона об обращении лекарственных средств в 14,5 тысячах случаев и в 59 случаев мошенничества против больничных касс. Ему также пожизненно запретили работать в профессии.

Сторона обвинения ранее заявляла, что он нарушил закон об обращении лекарственных средств почти 62 тысячи раз, а больничные кассы понесли убытки в 56 млн евро.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:41
Now live
01:41 мин

Выходцы из СССР незаконно получали деньги у страховых компаний

Аудио- и видеофайлы по теме

Выходцы из СССР незаконно получали деньги у страховых компаний  

Как дорого человечеству обходится курение  

В Гейдельберге работают над лекарством от рака  

Самые читаемые

В Совбезе ООН не смогли договориться с Россией по Сирии  

В Германии обсуждают решение ФИФА отстранить судью Феликса Брыха от ЧМ-2018  

Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно