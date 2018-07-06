Аптекарь из Боттропа приговорен к 12 годам за манипуляции с лекарствами от рака

Суд в пятницу, 6 июля, приговорил аптекаря из города Боттроп в Северной Рейн-Вестфалии к 12 годам тюрьмы за манипуляции с лекарствами для больных раком.

Осужденный несколько лет продавал препараты от рака с уменьшенной дозировкой, получая при этом деньги от больничных касс за целый препарат. Суд установил, что с 2012 года 48-летний фармацевт купил значительно меньше активных ингредиентов для изготовления препаратов для раковых больных, чем было необходимо.

Его мотивом следствие называет корысть, так мужчина обеспечивал себе состоятельную жизнь. Суд постановил конфисковать активы фармацевта общей стоимостью 17 миллионов евро. Сам обвиняемый на протяжении всего процесса хранил молчание, уточняет AFP. Сколько именно пациентов пострадали от его действий, выяснить не удалось.

Фармацевта признали виновным в нарушении закона об обращении лекарственных средств в 14,5 тысячах случаев и в 59 случаев мошенничества против больничных касс. Ему также пожизненно запретили работать в профессии.

Сторона обвинения ранее заявляла, что он нарушил закон об обращении лекарственных средств почти 62 тысячи раз, а больничные кассы понесли убытки в 56 млн евро.

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