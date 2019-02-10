Апрельский снег для немецких тюльпанов (фото)

Достопримечательности Шварцвальда

Окрестности горы Шлифкопф (Schliffkopf). Часть леса, пострадавшего во время сильного урагана 1999 года, решили оставить нетронутым и проложить здесь пеший маршрут. Обычно после таких стихийных бедствий лес в Германии расчищают и засаживают новыми деревьями, но в этом месте природе дали возможность восстановить его естественным путем, на что, конечно же, потребуется еще очень много времени.