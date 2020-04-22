Апрельский звездопад в безоблачные ночи (фото)

Нойкирхен / Марктобердорф • Во второй половине нынешнего апреля облака в небе над Германией до сих пор были гостями очень редкими. Изменения ситуации прогнозы пока не обещают. Это плохо для природы и сельского хозяйства, ведь из-за отсутствия дождей и сильного сухого ветра верхний слой почвы успел уже изрядно высохнуть. Но это хорошо для любителей любоваться ночным небом и считать падающие звезды.

Сейчас на эти апрельские дни приходится период активности метеорного потока Лиридов. Первые две фотографии звездного неба сделаны в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, третья - в баварской общине Марктобердорф.

Во время пика активности этого потока можно наблюдать до двух десятков метеоритов в час, попадающих в земную атмосферу на огромной скорости в 50 километров в секунду (!) и сгорающих в небе. В обычные дни - в среднем от пяти до десяти за всю ночь.

Уже видели? Желание загадали?

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