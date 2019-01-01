 Аппарат NASA приблизился к астероиду на окраине Солнечной системы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.01.2019

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Мир

Аппарат NASA приблизился к астероиду на окраине Солнечной системы

Станция New Horizons пролетела мимо астероида Ultima Thule, который находится на расстоянии 6,5 млрд километров от Земли. NASA в ближайшее время ожидает первые данные от аппарата.

Астероид Ultima Thule. Рисунок NASA

Астероид Ultima Thule. Рисунок NASA

Межпланетная станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule и пролетела мимо него на расстоянии около 3,5 тыс. километров. Об этом Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило во вторник, 1 января.

"Ultima Thule остается для нас тайной, однако обратный отсчет уже начался", - подчеркнул Алан Стерн, ведущий исследователь миссии New Horizons по изучению Плутона. По его словам, информация об Ultima Thule, которую агентство рассчитывает скоро получить, "значительно расширит знание" человечества об этой "относительно неизвестной области" космического пространства. NASA ожидает, что первые данные будут переданы около 15.00 по Гринвичу (18.00 мск).

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Астрономический объект, открытый в 2014 году с помощью телескопа "Хаббл", находится на расстоянии 6,5 млрд километров от Земли. Таким образом, он стал самым дальним от нашей планеты объектом, к которому когда-либо приближался земной космический аппарат. Астероид расположен в поясе Койпера - области на окраине Солнечной системы, за орбитой Нептуна.

Станция New Horizons была запущена в космос в январе 2006 года, она предназначена для изучения Плутона и его спутника Харона. Миссия рассчитана на 15-17 лет. В июле 2015 года аппарат пролетел в 12,5 тыс. километров от поверхности карликовой планеты.

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