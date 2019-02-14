Антон Долин о маньяках и красоте в кино

В столице Германии полным ходом идет Берлинский международный кинофестиваль. Это - одно из главных событий немецкой культурной жизни. Что думает о нем самый известный российский кинокритик? Антон Долин сейчас тоже в Берлине. И он поделился с DW своими впечатлениями от картин, здесь представленных.

Антон Долин

Берлинале и политика

DW: Расскажите в трех словах о Берлинале. Что это за кинофестиваль?

Антон Долин: Это один их трех главных европейских фестивалей, один их трех главных в мире, потому что ни азиатские, ни американские фестивали рядом с европейскими не стоят ни по стажу, ни по количеству тех фильмов, которые потом делают историю кино. Из этих трех фестивалей Берлинале - самый молодой. И вот этот молодежный дух Берлин старается сохранить, поэтому здесь очень много молодой публики, поэтому здесь много дебютного кино, детского кино, молодежного кино, подросткового кино. Такого нет ни в Венеции, ни в Каннах.

- Его еще называют самым политическим из всех больших кинофестивалей. Это правда?

- Это мнение имеет под собой некоторые основания, но политика вообще сегодня является неотъемлемой частью современного кино. Хотя в Америке все-таки больше привержены кино как развлечению. А европейское кино, даже жанровое, часто делается с какой-то социальной миссией.

- Зачем?

- Это вы спросите режиссеров, а не меня. И Канны, и Венеция, и Берлин, - на них политики огромное количество. Берлин это, может быть, наиболее открыто провозглашает. Но из этого не следует, что средний уровень политики в кино, как алкоголя в крови, здесь сильно выше, чем на других фестивальных смотрах.

- Россия в этом сезоне в Берлине представлена, в частности, фильмом "Кислота". Это тоже политический фильм?

- Сегодня, когда отношения России с западным миром напряженные, кинематографисты, которых принимают и любят здесь, - это часто такие отдельные от российского государства "острова". Не обязательно воюющие с государством, но некие сепаратные единицы. И "Кислота" относится, косвенно, конечно, к "острову" Кирилла Серебренникова. И я сразу хочу сказать любым параноикам, которые предположат, что фильм "Кислота", который сделан Александром Горчилиным, учеником Кирилла Серебренникова, взяли в Берлин только из-за того, что Серебренников под арестом и его надо защитить: это - дурацкое объяснение. Серебренникова здесь знают и любят. Серебренников много ставил в Германии. Он - известный режиссер, и его ученик, конечно, привлек внимание. Но если бы картина не понравилась, ее бы не взяли.

- Но сам фильм, он про политику?

- Скорее - нет. В России не очень умеют делать политическое кино и почему-то этим гордятся. У нас политика - это опасность. Если ты имеешь политическое мнение, оппозиционное правящему режиму, то могут не дать денег, запретить, закрыть, не пустить в прокат. Если ты политически поддерживаешь режим, прославляешь, то "пацаны" уважать не будут, руки не подадут. Поэтому - ну ее, эту политику, будем снимать красивое, вечное: про любовь, про жизнь, бытовое, историческое, жанровое. Куда-нибудь убежим от реальности.

Лучшие фильмы Берлинского кинофестиваля

- Три лучших картины Берлинале-2019? Ваше мнение!

- В произвольном порядке. Это фильм "Я был дома, но…", сделанный Ангелой Шанелек (Angela Schanelec) - немецкой постановщицей, представительницей "Берлинской школы". Фильм рассказывает о мальчике, который исчез из дома неизвестно куда, а потом появился снова. Очень странная и необычная картина, которая является одновременно и рассуждением на тему, что такое вообще искусство, что такое театр. Там параллельная линия - дети в школе ставят "Гамлета". Эта постановка - странная, ее репетиция происходит как бы параллельно реальной жизни. Мне это кино показалось очень интригующим и необычным.

Другой фильм, который мне очень понравился, - монгольская картина "Яйцо" ("Öndög"). Режиссер Ван Цюаньань - китаец, но мать его родом из Внутренней Монголии. Он уже снимал во Внутренней Монголии, и фильм "Свадьба Туи" получил "Золотого медведя" в Берлине в 2007 году. Это один из самых маститых режиссеров здесь, можно сказать. Но новая его картина необычна, потому что он снимал ее в монгольской степи. Я эту степь, особенно во всем ее величии и великолепии, на экране никогда не видел в таком количестве. Я смотрел и не мог оторваться, насколько это просто красиво! Плюс к этому в фильме - неслабая драматургия и потрясающий юмор.

Кадр из фильма "Бог существует, ее имя - Петрунья"

И третья понравившаяся мне картина - это феминистский фильм с прекрасным названием "Бог существует, ее имя - Петрунья". Режиссер - Теона Стругар Митевска. Это очень известная постановщица из Северной Македонии. Петрунья - это девушка, которая в маленьком провинциальном городке случайно вторгается в традиционную религиозную церемонию. В январе с моста в реку кидают крест, и тот, кто его поймает, будет счастлив весь год. Обычно в этой церемонии принимают участие только мужчины. И вот женщина выловила крест. Что будет дальше? История, кстати говоря, правдивая, хотя героиню звали иначе, да и судьба ее сложилась иначе. Это история о женщине, которая вдруг спонтанно посягает на те привилегии, которые мужчины считали своими. Религия, любая, является основой патриархата.

Немецкое кино и "Золотая перчатка"

- Немецкие фильмы, которые произвели на вас наибольшее впечатление?

- Я уже назвал фильм Шанелек. Другая картина, которая показалась мне очень интересной,- это фильм Фатиха Акина (Fatih Akin) "Золотая перчатка". У меня к этому фильму есть ряд зрительских претензий и вопросов. Но это - два часа сильных, ярких впечатлений, которые кино сегодня нам не так уж и часто дарит.

- Немецкие критики пишут, что фильм очень тяжело смотрится визуально, что после него хочется долго принимать душ и полоскать рот…

- Я поражаюсь людям, которые вообще так относятся к искусству. Когда вы газеты читаете, вам не хочется что-нибудь прополоскать? Когда вы читаете о каком-нибудь массовом убийстве, совершенном боевиками, вы какое чувство испытываете? Или вам противно только смотреть, когда ряженые актеры делают вид, что друг друга режут на части? Я, например, не могу смотреть фильм "Красотка". Всю жизнь пытаюсь, но не могу. Слишком много сахара для меня. Не выносит организм! Но это - моя проблема, а не проблема фильма "Красотка". Или с фильмом "Реальная любовь" у меня жуткие проблемы. Не могу выдержать. Из глаз идет кровь, понимаете? Я не верю ни одному кадру, ни одному взгляду, ни одному слову, которое в этом фильме произносят! А они еще делают вид, что это все - про любовь. Но это все - фальшивка, понимаете?

- А смертьв кино - не фальшивка? И все эти уродства? Почему люди идут смотреть кино про маньяка-убийцу?

- Иногда на фильм тратится в десять раз меньше, чем фильм зарабатывает. Малобюджетно снимают про то, как кто-нибудь кого-нибудь порезал. И все это смотрят! Знаете, зло очень интересно человеку. Смерть очень интересна человеку. Смерть - это то, чего миновать не сможет никто. Вот миновать любовь человек в жизни может. Может прожить жизнь, и ни разу никто его не полюбит, и он никого не полюбит. Это бывает, я даже знаю таких людей. А чтобы человек не умер, не бывает. Даже Иисус Христос умер.

Кадр из фильма "Золотая перчатка"

Немного о Навальном

- Недавно Вы вступили в заочную полемику с Алексеем Навальным по поводу британского подданства, насколько я понимаю, Брилева. Как это получилось?

- Совершенно случайно. Ни с кем я полемизировать не собирался, всего лишь высказал свое недоумение по поводу того, что люди оппозиционных взглядов (я совершенно не имел в виду Навального) вслед за сторонниками и адептами пропаганды находят стыдным чье бы то ни было двойное гражданство. В сегодняшнем мире, который в большой степени - мир без границ, это настолько обычная вещь, которая ничего не говорит о человеке. Можно иметь двойное, тройное гражданство и быть благороднейшим человеком, космополитом, а можно быть чудовищной сволочью и иметь одно гражданство. То есть это - несвязанные вещи. Вот и все, что я сказал. То, что в ответ на меня посыпался град камней, - вопрос не ко мне. Я не считаю, что я этот град спровоцировал.

- Почему медиасрач так популярен в России?

- Это грустный вопрос, и на него может быть только грустный ответ. Потому что люди чувствуют себя припертыми к стене. Начинают грызть друг друга. А социальные сети облегчают этот процесс. Если бы все действительно находились в одной комнате, то не каждый кинулся бы на другого. А виртуально - просто и безопасно. Вот многие этим и развлекаются.

- Как Вы относитесь к Навальному?

- Он - молодой и перспективный политик. Желаю ему удачи в его начинаниях. Мне кажется, Навальный - тот человек, который обладает лидерскими качествами. Достаточны ли они, чтобы, условно говоря, возглавить страну, я не знаю. Нет в этом уверенности. Достаточны ли они для того, чтобы объединять вокруг себя людей, которые недовольны действующей властью? Безусловно. Именно этим он и занимается.

- Вы тоже не очень довольны действующей властью в России?

- Был и есть.

- Но при этом работаете на ВГТРК?

- В том числе.

- Как недовольство властью сочетается с работой в государственной структуре?

- Я не выполняю функцию по обслуживанию действующей власти. Я рассказываю народонаселению России о том, какие фильмы этому народонаселению смотреть. Чем больше будет аудитория (а у ВГТРК - большой охват) у моих рассказов, тем лучше для всех. Причем с этим согласятся, если выпьют брома и успокоятся, и Путин, и Навальный, и кто угодно!

"Смерть Сталина" и цензура в России

- Не могу не спросить про фильм "Смерть Сталина", который, насколько я понимаю, вам понравился, поскольку Вы советовали на него сходить. Но государственные чиновники не пустили его в прокат. Что с этим делать?

- Ничего. Если бы они могли меня послушать, то я бы пришел и сказал, что не выпускать что-либо в прокат в эпоху интернета не имеет смысла. Любой человек посмотрит это, вы просто будете кормить пиратов. И пираты получили все те деньги, которые могли бы получить честные бизнесмены, занимающиеся прокатом кино в России. Людей от фильмов "уберечь" нельзя!

- Запрет фильма - это дополнительная реклама…

- Как сказать. Есть люди, которые фильм бы посмотрели, если бы он шел в кинотеатре рядом с ними. А нет его - они пожмут плечами и не будут его смотреть. Есть те, для кого очень важно посмотреть что-то именно потому, что это запретили.

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