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Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН

Генеральный секретарь ООН, бывший верховный комиссар ООН по делам беженцев

Антониу Гутерриш - генеральный секретарь ООН, бывший верховный комиссар ООН по делам беженцев

26.10.2021 General Abdel Fattah al-Burhan, höchster Militärvertreter im Sudan, spricht während einer Pressekonferenz im Generalkommando der Streitkräfte in Khartum. Der bei einem Putsch im ostafrikanischen Sudan entmachtete Ministerpräsident Hamduk wird in der Residenz al-Burhans festgehalten. Man habe Hamduk zu seiner eigenen Sicherheit in die Residenz gebracht. +++ dpa-Bildfunk +++

Лидер суданских путчистов выпустил на свободу нескольких министров 05.11.2021

В Судане отпущены на свободу четверо министров, которых задержали 10 дней назад после госпереворота. Генсек ООН и госсекретарь США призвали лидера путчистов восстановить конституционный порядок.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 07.06.21 *** Stilisierte Corona-Viren hängen in einem Schaufenster, während im Hintergrund Stühle und Tische vor einem Restaurant stehen. (zu dpa Handel und Gastronomie: Auf dem Weg zurück in die Normalität?) +++ dpa-Bildfunk +++

Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 5 млн человек 01.11.2021

Пандемия ковида унесла жизни 5 001 764 человек, выяснил Университет Джонса Хопкинса. Общее число заражений SARS-CoV-2 подошло к 247 млн. Генсек ООН Гутерриш напомнил о необходимости вакцинации.
31.10.2021 ROME, ITALY - OCTOBER 31: British Prime Minister Boris Johnson (5th R), joins G20 leaders during a visit to the Trevi fountain on October 31, 2021 in Rome, Italy. The G20 (or Group of Twenty) is an intergovernmental forum comprising 19 countries plus the European Union. It was founded in 1999 in response to several world economic crises. Italy currently holds the Presidency of the G20 and this year's summit will focus on three broad, interconnected pillars of action: People, Planet, Prosperity. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

Участники саммита G20 хотят достичь углеродной нейтральности к середине века 31.10.2021

В коммюнике по итогам встречи лидеры G20 призвали ограничить глобальное потепление в пределах 1,5 градуса и обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от ковида. По мнению генсека ООН, саммит не оправдал ожиданий.
Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, spricht zu Journalisten, nach einem Treffen mit dem britischen Premierminister Johnson zu Gesprächen über den Klimawandel im Hauptquartier der Vereinten Nationen. +++ dpa-Bildfunk +++

Генсек ООН осудил высылку сотрудников его организации из Эфиопии 01.10.2021

МИД Эфиопии обвинил семь сотрудников ООН во "вмешательстве" во внутренние дела и потребовал, чтобы те покинули страну в течение 72 часов.
06/11/2019 Der Sicherheitsrat hält eine Sitzung zur Lage in Libyen ab. +++ dpa-Bildfunk +++

Постоянные члены СБ ООН согласовали общую линию в отношении "Талибана" 23.09.2021

США, Великобритания, Франция, РФ и КНР заявили о приверженности миру и стабильности в Афганистане, сообщил после встречи в рамках Генассамблеи ООН Антониу Гутерриш.
HANDOUT - 21.09.2020, USA, New York: Volkan Bozkir (Podium, l), Vorsitzender der UN-Vollversammlung aus der Türkei, spricht anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen zur Generalversammlung. US-Präsident Trump hat überraschend auf einen Auftritt bei dem Festakt verzichtet. Stattdessen redete lediglich die stellvertretende UN-Botschafterin Chalet bei der ansonsten hochrangig besetzten Veranstaltung für die Vereinigten Staaten. Foto: Eskinder Debebe/United Nations/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Генсек ООН призвал мировое сообщество прекратить "войну против планеты" 21.09.2021

Мировое сообщество должно взять на себя обязательство к 2050 году свести к нулю выбросы парниковых газов и с 2021 года прекратить планировать новые угольные электростанции, заявил Антониу Гутерриш.
Afghanen warten in einer Schlange vor der Kabul Bank. Die Taliban habe die Kontrolle über Afghanistan zurückerobert, fast 20 Jahre nachdem sie durch eine US-geführte Invasion nach den Anschlägen vom 11. September 2001 vertrieben wurden. Seit der Machtübernahme der Taliban haben Hunderttausende Menschen in Afghanistan ihre Jobs verloren. Die Banken sind weitgehend geschlossen, Lebensmittelpreise steigen.

Страны-доноры выделят Афганистану более 1 млрд долларов 13.09.2021

По словам Антониу Гутерриша, участникам конференции в Женеве удалось совершить "квантовый скачок" в вопросе сбора средств для населения Афганистана.
Flaggen vor dem Völkerbundpalast, Vereinte Nationen, UN, Palais des Nations, Genf, Schweiz, Europa

Германия выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану 13.09.2021

Берлин предоставит 100 млн евро на гуманитарную помощь населению Афганистана, пообещал министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас на конференции в Женеве.
Jean-Yves Le Drian leaves the Elysee presidential palace after the weekly cabinet meeting in Paris, France on April 17th, 2019. Photo by Christian Liewig/ABACAPRESS.COM |

Глава МИД Франции обвинил талибов во лжи 12.09.2021

По словам Жан-Ива Ле Дриана, талибы солгали, пообещав сформировать "интегративное правительство" и позволить покинуть страну желающим того афганцам.
MOSCOW, RUSSIA - MAY 12: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Secretary General of United Nations Antonio Guterres and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov (not seen) hold a joint press conference during an official visit to Moscow, Russia on May 12, 2021. Russian Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency

Генсек ООН выступил за диалог с "Талибаном" 10.09.2021

Отсутствие диалога с "Талибаном" может обречь миллионы афганцев на голодную смерть, считает Антониу Гутерриш. Надо сделать все, чтобы Афганистан "не стал центром терроризма".
24.06.2021 United Nations Secretary General Antonio Guterres addresses journalists next to European Council President Charles Michel during an EU summit at the European Council building in Brussels, Thursday, June 24, 2021. At their summit in Brussels, EU leaders are set to take stock of coronavirus recovery plans, study ways to improve relations with Russia and Turkey, and insist on the need to develop migration partners with the countries of northern Africa, but a heated exchange over a new LGBT bill in Hungary is also likely. (John Thys, Pool Photo via AP)

В Женеве пройдет конференция доноров для Афганистана 04.09.2021

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество сплотиться и поддержать афганский народ. Конференция доноров состоится 13 сентября.
Zia-ul Haq's 4 kids huddled around a burner used as a heater trying to warm themselves in one of the rooms in his small 3-room mud-hut where he lives with a family of 10, including himself, in a small camp in the outskirts of Kabul city on 20 December 2016. He had to flee Kunduz's Chahardara district due to continued fighting where his family was stuck in his house for 13 days. Around 580,000 people have been displaced due to conflict related violence in 2016 alone, surprising the Afghan government and international community alike. Internally Displaced Person (IDP). (zu dpa Vertreibung, Hunger, Kälte - Stille Mörder in Afghanistan vom 21.12.2016) Foto: Mohammad Jawad/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Генсек ООН Гутерриш опасается гуманитарной катастрофы в Афганистане 01.09.2021

Почти половина населения Афганистана зависит от гуманитарной помощи, указал Антониу Гутерриш. Он опасается полного коллапса базовой системы снабжения в Афганистане после вывода оттуда американских войск.
UN Secretary General António Guterres speaks at the 74th session of the United Nations General Assembly September 24, 2019, in New York. (Photo by Don Emmert / AFP) (Photo credit should read DON EMMERT/AFP via Getty Images)

Генсек ООН Гутерриш призвал талибов соблюдать права человека в Афганистане 15.08.2021

Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта проявлять сдержанность с целью сохранить жизни, а также не препятствовать поставкам гуманитарной помощи. Совбез ООН готовит заседание по Афганистану.
FILE PHOTO: Former Mujahideen hold weapons to support Afghan forces in their fight against Taliban, on the outskirts of Herat province, Afghanistan July 10, 2021. REUTERS/Jalil Ahmad/File Photo

Генсек ООН заявил о военных преступлениях талибов 14.08.2021

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал талибов немедленно прекратить военное насилие в Афганистане. Тем временем посольство США в Кабуле уничтожает документы, опасаясь вторжения исламистов.
GERMANY, BONN - JUNE 03: Symbol photo on the topics environment, environmental protection, environmental politics, global warming, environmental destruction, etc. Hand holding a globe. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Южной Корее открылся виртуальный саммит по климату 30.05.2021

Канцлер Германии Меркель призвала участников климатического саммита в Корее отказаться от ископаемых источников энергии. Генсек ООН Гутерриш напомнил об обязательствах сокращать выбросы парниковых газов.
15.05.2021***Rauch und Feuer steigen aus einem Gebäude auf, in dem verschiedene internationale Medien untergebracht sind, darunter auch die Associated Press und Al-Dschasira, nach einem israelischen Luftangriff. Die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) hat entsetzt auf die Zerstörung eines Hochhauses mit ihrem Büro im Gazastreifen bei einem israelischen Luftangriff reagiert. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава ООН заявил об опасности неконтролируемых последствий эскалации на Ближнем Востоке 16.05.2021

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на чрезвычайном заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку призвал Израиль и палестинцев немедленно прекратить насилие.
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