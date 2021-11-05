Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН

Генсек ООН призвал мировое сообщество прекратить "войну против планеты"

Мировое сообщество должно взять на себя обязательство к 2050 году свести к нулю выбросы парниковых газов и с 2021 года прекратить планировать новые угольные электростанции, заявил Антониу Гутерриш.