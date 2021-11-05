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Генеральный секретарь ООН, бывший верховный комиссар ООН по делам беженцев
Антониу Гутерриш - генеральный секретарь ООН, бывший верховный комиссар ООН по делам беженцев
В Судане отпущены на свободу четверо министров, которых задержали 10 дней назад после госпереворота. Генсек ООН и госсекретарь США призвали лидера путчистов восстановить конституционный порядок.
Пандемия ковида унесла жизни 5 001 764 человек, выяснил Университет Джонса Хопкинса. Общее число заражений SARS-CoV-2 подошло к 247 млн. Генсек ООН Гутерриш напомнил о необходимости вакцинации.
В коммюнике по итогам встречи лидеры G20 призвали ограничить глобальное потепление в пределах 1,5 градуса и обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от ковида. По мнению генсека ООН, саммит не оправдал ожиданий.
МИД Эфиопии обвинил семь сотрудников ООН во "вмешательстве" во внутренние дела и потребовал, чтобы те покинули страну в течение 72 часов.
США, Великобритания, Франция, РФ и КНР заявили о приверженности миру и стабильности в Афганистане, сообщил после встречи в рамках Генассамблеи ООН Антониу Гутерриш.
Мировое сообщество должно взять на себя обязательство к 2050 году свести к нулю выбросы парниковых газов и с 2021 года прекратить планировать новые угольные электростанции, заявил Антониу Гутерриш.
По словам Антониу Гутерриша, участникам конференции в Женеве удалось совершить "квантовый скачок" в вопросе сбора средств для населения Афганистана.
Берлин предоставит 100 млн евро на гуманитарную помощь населению Афганистана, пообещал министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас на конференции в Женеве.
По словам Жан-Ива Ле Дриана, талибы солгали, пообещав сформировать "интегративное правительство" и позволить покинуть страну желающим того афганцам.
Отсутствие диалога с "Талибаном" может обречь миллионы афганцев на голодную смерть, считает Антониу Гутерриш. Надо сделать все, чтобы Афганистан "не стал центром терроризма".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество сплотиться и поддержать афганский народ. Конференция доноров состоится 13 сентября.
Почти половина населения Афганистана зависит от гуманитарной помощи, указал Антониу Гутерриш. Он опасается полного коллапса базовой системы снабжения в Афганистане после вывода оттуда американских войск.
Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта проявлять сдержанность с целью сохранить жизни, а также не препятствовать поставкам гуманитарной помощи. Совбез ООН готовит заседание по Афганистану.
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал талибов немедленно прекратить военное насилие в Афганистане. Тем временем посольство США в Кабуле уничтожает документы, опасаясь вторжения исламистов.
Канцлер Германии Меркель призвала участников климатического саммита в Корее отказаться от ископаемых источников энергии. Генсек ООН Гутерриш напомнил об обязательствах сокращать выбросы парниковых газов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на чрезвычайном заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку призвал Израиль и палестинцев немедленно прекратить насилие.
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