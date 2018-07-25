Антисемит в кабинете у Меркель?

В пятницу в берлинском музее современного искусства Hamburger Bahnhof ("Гамбургский вокзал") открылась выставка "Эмиль Нольде - немецкая легенда. Художник во времена национал-социализма". Посвящена она не только творчеству немецкого экспрессиониста, но и его сложной биографии. Художник был убежденным членом НСДАП. Он всегда был антисемитом и даже предлагал товарищам по партии рассмотреть на собраниях его, Нольде, идеи относительно того, как быстро и эффективно избавить "третий рейх" от евреев. При этом нацисты признали его творчество "дегенеративным", запретили ему писать, конфисковали множество работ, а некоторые - уничтожили. До войны Эмиль Нольде (Emil Nolde) утверждал, что его преследуют евреи, после войны - что нацисты.

Еще несколько дней назад в рабочем кабинете Ангелы Меркель (Angela Merkel) висело два полотна кисти Нольде. Кураторы, готовившие берлинскую выставку, решили одолжить их на время проведения экспозиции. Федеральный канцлер решила воспользоваться моментом и избавиться от картин навсегда, отказавшись вешать полотна обратно после выставки. Объясняется ее решение нацистским прошлым их создателя.

Как картины попали в кабинет Меркель?

Оба полотна Нольде - собственность Фонда прусского культурного наследия (Stiftung Preußischer Kulturbesitz). В свое время, ознакомившись с произведениями, предложенными фондом на выбор для украшения его кабинета, их отобрал канцлер Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt). С тех пор они так и сопровождали всех последующих канцлеров. Меркель к выбору живописи в занимаемом ею офисе отношения не имела.

Собственно, откуда вообще могут взяться в кабинетах членов правительства те или иные произведения искусства? Есть три пути. Во-первых, в 1970 году канцлер Вилли Брандт (Willy Brandt) основал Коллекцию современного искусства федерального правительства Германии. Сегодня в нее входит более 1500 арт-объектов. Произведения из этого собрания висят или стоят в помещениях ведомства федерального канцлера, в министерствах и посольствах. Во-вторых, повесить в своем кабинете можно на время предоставленное частным лицом произведение искусства. И третий путь - обратиться в Фонд прусского культурного наследия, который на время предоставит произведения из своего собрания (как это и было в случае с картинами Нольде).

Бундестаг является обладателем собственной коллекции современного искусства. Каждый депутат может выбрать что-то из этого огромного собрания, чтобы украсить свой собственный офис. Произведения из правительственной и парламентской коллекций, финансируемых из госбюджета, также регулярно предоставляются музеям для различных выставок. Картины, скульптуры, инсталляции, произведения видео-арта, входящие в эти и аналогичные собрания не федерального, а земельного уровня, являются собственностью государства.

Реакции на решение Меркель

Немецкие политики и представители творческой интеллигенции неоднозначно отреагировали на решение Меркель отказаться от картин Нольде. Одни поддерживают, ссылаясь на членство художника в НСДАП. Другие считают, что картины ни в чем не виноваты. Третьи уверены в том, что гораздо важнее не только отказываться от картин, провоцируя тем самым широкую общественную дискуссию, но также настаивать на скорейшем и тщательном изучении музейных собраний и коллекций, собранных государством, на предмет наличия в них "спорных объектов" - в частности, отобранных и присвоенных нацистами произведений искусства или ценностей, вывезенных из немецких колоний.

По словам культурного обозревателя DW Штефана Деге (Stefan Dege), "мы вполне имеем право и дальше считать полотна кисти Нольде, его акварели с цветами или морские пейзажи, прекрасными, но должны ли они висеть в кабинете федерального канцлера?" "Ведь кого только не бывает в этом помещении! - отмечает комментатор DW. - Разве могут картины Нольде олицетворять собой то, что представляет собой Германия в 2019 году?"

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