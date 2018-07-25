 Антисемит в кабинете у Меркель? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.04.2019

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Культура и стиль жизни

Антисемит в кабинете у Меркель?

В офисе федерального канцлера до недавнего времени висели две картины немецкого экспрессиониста Эмиля Нольде. Ангела Меркель решила от них избавиться.

Меркель на фоне картины Эмиля Нольде, 2008 год

В пятницу в берлинском музее современного искусства Hamburger Bahnhof ("Гамбургский вокзал") открылась выставка "Эмиль Нольде - немецкая легенда. Художник во времена национал-социализма". Посвящена она не только творчеству немецкого экспрессиониста, но и его сложной биографии. Художник был убежденным членом НСДАП. Он всегда был антисемитом и даже предлагал товарищам по партии рассмотреть на собраниях его, Нольде, идеи относительно того, как быстро и эффективно избавить "третий рейх" от евреев. При этом нацисты признали его творчество "дегенеративным", запретили ему писать, конфисковали множество работ, а некоторые - уничтожили. До войны Эмиль Нольде (Emil Nolde) утверждал, что его преследуют евреи, после войны - что нацисты.

Контекст

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Еще несколько дней назад в рабочем кабинете Ангелы Меркель (Angela Merkel) висело два полотна кисти Нольде. Кураторы, готовившие берлинскую выставку, решили одолжить их на время проведения экспозиции. Федеральный канцлер решила воспользоваться моментом и избавиться от картин навсегда, отказавшись вешать полотна обратно после выставки. Объясняется ее решение нацистским прошлым их создателя.

Как картины попали в кабинет Меркель?

Оба полотна Нольде - собственность Фонда прусского культурного наследия (Stiftung Preußischer Kulturbesitz). В свое время, ознакомившись с произведениями, предложенными фондом на выбор для украшения его кабинета, их отобрал канцлер Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt). С тех пор они так и сопровождали всех последующих канцлеров. Меркель к выбору живописи в занимаемом ею офисе отношения не имела.

Собственно, откуда вообще могут взяться в кабинетах членов правительства те или иные произведения искусства? Есть три пути. Во-первых, в 1970 году канцлер Вилли Брандт (Willy Brandt) основал Коллекцию современного искусства федерального правительства Германии. Сегодня в нее входит более 1500 арт-объектов. Произведения из этого собрания висят или стоят в помещениях ведомства федерального канцлера, в министерствах и посольствах. Во-вторых, повесить в своем кабинете можно на время предоставленное частным лицом произведение искусства. И третий путь - обратиться в Фонд прусского культурного наследия, который на время предоставит произведения из своего собрания (как это и было в случае с картинами Нольде).

Бундестаг является обладателем собственной коллекции современного искусства. Каждый депутат может выбрать что-то из этого огромного собрания, чтобы украсить свой собственный офис. Произведения из правительственной и парламентской коллекций, финансируемых из госбюджета, также регулярно предоставляются музеям для различных выставок. Картины, скульптуры, инсталляции, произведения видео-арта, входящие в эти и аналогичные собрания не федерального, а земельного уровня, являются собственностью государства.

Реакции на решение Меркель

Немецкие политики и представители творческой интеллигенции неоднозначно отреагировали на решение Меркель отказаться от картин Нольде. Одни поддерживают, ссылаясь на членство художника в НСДАП. Другие считают, что картины ни в чем не виноваты. Третьи уверены в том, что гораздо важнее не только отказываться от картин, провоцируя тем самым широкую общественную дискуссию, но также настаивать на скорейшем и тщательном изучении музейных собраний и коллекций, собранных государством, на предмет наличия в них "спорных объектов" - в частности, отобранных и присвоенных нацистами произведений искусства или ценностей, вывезенных из немецких колоний.

По словам культурного обозревателя DW Штефана Деге (Stefan Dege), "мы вполне имеем право и дальше считать полотна кисти Нольде, его акварели с цветами или морские пейзажи, прекрасными, но должны ли они висеть в кабинете федерального канцлера?" "Ведь кого только не бывает в этом помещении! - отмечает комментатор DW. - Разве могут картины Нольде олицетворять собой то, что представляет собой Германия в 2019 году?"

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  • На выставке Послушное искусство в Бохуме

    Послушные художники Гитлера

    Фальшивая идиллия

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  • На выставке Послушное искусство в Бохуме

    Послушные художники Гитлера

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  • На выставке Послушное искусство в Бохуме

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    Детство на войне

    Фотография Джона Флориа и картина Пауля-Матиаса Падуа висят в выставочном зале рядом. На картине дети не сводят с отца глаз, в то время как он, одетый в военную форму, рассказывает, очевидно, про войну. Реальность была другой, как показывает снимок американского фотографа, на котором видно, в каком отчаянии находится взятый в плен солдат - еще совсем ребенок.

    Автор: Сабине Ольце, Ольга Солонарь


Байройт и антисемитизм - две вещи несовместные

  • Барри Коски

    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


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Работы близких национал-социализму художников Гитлер использовал в целях пропаганды. Экспозиция в Бохуме показывает их рядом с теми произведениями, которые нацисты называли "дегенеративными". (14.11.2016)  

Ссылки в интернете

Информация о выставке в музее Hamburger Bahnhof

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Нацисты против "дегенеративного искусства" 19.07.2017

80 лет назад нацисты устроили в Мюнхене небывалое шоу: открылась выставка "Дегенеративное искусство", которая должна была дискредитировать шедевры авангарда.

Nürnberg - Austellung HITLER.MACHT.OPER Reichsparteitag als Bühne: Adolf Hitler im Lichtdom, 1936.

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Выставка в Нюрнберге показывает, как национал-социалисты использовали оперу в целях идеологической пропаганды.

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