Антипохмельный супчик и другие новогодние рецепты из Германии

В Германии, да и вообще в Западной Европе, Новый год - не столь популярный праздник, как Рождество. Тем не менее, немцы готовятся к нему так же, как и к любому другому торжеству: загодя, обстоятельно. Кто-то встречает Новый год с друзьями, а кто-то - дома, в кругу семьи.

Талисманы на столе

После того как будет решено, где и с кем праздновать, следует перейти к более важному вопросу: с чем? На новогоднем столе должны присутствовать обязательные яства, притягивающие счастье и удачу.

К таким обещающим здоровье, любовь, благоденствие и прочие блага "столовым талисманам" в Германии относят: калач из дрожжевого теста и чечевичный суп, которые позволят прожить наступивший год спокойно, без проблем; жаркое из свинины; рыбу, которая символизирует плодовитость и продвижение вперед, в счастливое будущее (говорят, что особенно часто счастье улыбается тому, кто сохранит чешуйку съеденного в новогоднюю ночь карпа).

Рассол, селедка или супчик

Счастливчиком может считать себя и тот, кто точно знает, чем и как лечить похмелье после шумного веселья. Говорят, что после обильной и беспорядочной выпивки хорошо съесть утром селедку. Неужели действительно помогает? Да, селедка, как и огуречный рассол, на самом деле помогает. Однако еще лучше - волшебный супчик, который в Германии частенько подают в новогоднюю ночь.

Рулетики из селедки

Этот чудесный супчик, согревающий вернувшихся с улицы организаторов, участников и зрителей обязательного у немцев новогоднего фейерверка, укрепляющий и одновременно расслабляющий, успокаивающий и умиротворяющий, - вовсе не новейшее открытие. Скромная некогда похлебка призывает "скатиться" (как говорят в Германии) в год грядущий коллективно и с аппетитом. Тот, кто отведал в новогоднюю ночь это чудодейственное яство, реже просыпаются наутро с больной головой, утверждают знатоки.

Что самое замечательное: ингредиенты для супа каждый устроитель праздничного веселья может варьировать сам. Несколько вариантов этого блюда, впрочем, уже заняли ведущие места в списке фаворитов. Вот они.

Мясной укрепляющий

Основой антипохмельного супчика для полуночников являются обжаренный фарш, свинина, говядина, телятина, нарезанные кусочками, или колбаски. К обжаренному мясу добавляют нарезанный кубиками сладкий перец, зерна консервированной кукурузы, фасоль, томатную пасту или консервированные помидоры, немного (суп должен получиться густой!) бульона или воды. При закрытой крышке на медленном огне суп варится около часа, затем его надо приправить острым перцем и посолить.

Перед подачей сдобрить ложкой коньяка. Подавать со сметаной и поджаренными в тостере или на сковородке без жира ломтиками хлеба.

Баклажанный умиротворяющий

Мелко нарезанные баклажаны и два зубчика чеснока обжарить, добавить томатное пюре, полстакана красного вина, затем варить полчаса под закрытой крышкой.

Овощной вариант

Потом из фарша, одного яйца, двух столовых ложек манной крупы, мелко порубленного розмарина, тимьяна и майорана приготовить фрикадельки. Запустить их в кипящий суп и варить еще пять минут. Посолить и поперчить по вкусу. К супу подать черный хлеб и острый соус.

Свекольный ободряющий

Свеклу, морковь, картофель и репчатый лук порезать кубиками, обжарить в растительном масле. Овощи залить бульоном или водой, довести до кипения, добавить тертый хрен, лавровый лист, молотый мускат, куркуму.

Варить на медленном огне до готовности около часа. С помощью миксера пропюрировать, добавить соль и перец по вкусу. Ложка сметаны в супе напомнит о снеге за окном и подчеркнет вкус.

Разумеется, антипохмельный супчик, как и все, что украшает новогодний стол, можно приготовить заранее. Тогда уходящий год можно будет проводить с радостью, без ненужного стресса.

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