 Антидопинговые агентства скептично смотрят на сотрудничество с РУСАДА | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Антидопинговые агентства скептично смотрят на сотрудничество с РУСАДА

Допуск WADA к московским базам данных не вызывает восторга у Ассоциации национальных антидопинговых организаций NADO. По ее мнению, это лишь "очередная глава в трагической саге".

Логотип WADA

Ассоциация национальных антидопинговых организаций (NADO) не считает "причиной для празднования" допуск экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) к базам данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 24 января, сообщении NADO. Допуск экспертов WADA - это взятое на себя Россией обязательство, которое следовало выполнить до конца 2018 года. Он лишь ознаменует собой "очередную главу в трагической саге о государственной поддержке допинга в России", говорится далее в документе.

Контекст

Российский спорт - на грани изоляции. Это признал и глава РУСАДА. По его словам, так продолжаться не может. Финал "допингового сериала" ожидается 15 января. А пока - краткое содержание предыдущих серий. (28.12.2018)

Всемирное антидопинговое агентство оставило в силе сентябрьское решение вернуть РУСАДА статус соответствия. Это произошло несмотря на то, что россияне вовремя не предоставили доступ к их базам данных. (22.01.2019)

На проверку достоверности полученных WADA данных уйдут месяцы, предупреждает NADO. И только после этого можно будет решать, какие из находящихся в московской лаборатории допинг-проб нуждаются в дополнительных анализах. В ассоциации предупредили, что Россия обязалась обеспечить проведение этих анализов не позднее 30 июня. "WADA приняло решение нарушить график выполнения проверки РУСАДА, что позволило отвлечь внимание от истинных преступников (обширная государственная допинговая программа) и истинных жертв (чистый спорт и атлеты, которых затронули российские махинации)", - говорится в сообщении NADO.

22 января Всемирное антидопинговое агентство сохранило за РУСАДА статус соответствия кодексу WADA. Таким образом оно подтвердило свое же принятое в сентябре 2018 года решение  вернуть РУСАДА этот статус, которого российское агентство было лишено в 2015 году из-за допингового скандала.

Сейчас WADA не лишило РУСАДА статуса соответствия, хотя российская сторона не предоставила в срок -  до 31 декабря 2018 года - доступ к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории. Экспертам WADA удалось скопировать базы данных только в середине января.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:38
Now live
02:38 мин

Допинговый скандал: какие требования должно выполнить РУСАДА

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Допинговый скандал: какие требования должно выполнить РУСАДА  

WADA обвинило в кибератаке российских хакеров  

Бойкот чемпионата мира по скелетону в Сочи  

Также по теме

Russland National Anti Doping Agency RUSADA

WADA не стало наказывать РУСАДА за срыв сроков 22.01.2019

Всемирное антидопинговое агентство оставило в силе сентябрьское решение вернуть РУСАДА статус соответствия. Это произошло несмотря на то, что россияне вовремя не предоставили доступ к их базам данных.

WADA - Richard McLaren

Автору доклада о допинге в РФ Макларену вручили миллионный иск 23.01.2019

Ричард Макларен был автором доклада о государственной системе допинга в России. Бывший президент Федерации гребного спорта РФ вручил ему иск о защите чести и достоинства.

Russland Juri Ganus, Generaldirektor Anti-Doping-Agentur RUSADA

Глава РУСАДА рассказал о 100 тысячах скрытых допинг-тестов 19.01.2019

Прежние сотрудники РУСАДА не ввели более 100 тысяч допинг-тестов в систему ADAMS. Об этом заявил глава агентства Юрий Ганус в письме в исполком WADA, призвав признать статус соответствия РУСАДА.

Реклама

Самые читаемые

Пелоси заблокировала обращение Трампа к Конгрессу  

США отказались вывезти своих дипломатов из Венесуэлы  

Глава МИД ФРГ призвал Россию к прозрачности в истории с ракетой 9М729  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно