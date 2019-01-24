Антидопинговые агентства скептично смотрят на сотрудничество с РУСАДА

Ассоциация национальных антидопинговых организаций (NADO) не считает "причиной для празднования" допуск экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) к базам данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 24 января, сообщении NADO. Допуск экспертов WADA - это взятое на себя Россией обязательство, которое следовало выполнить до конца 2018 года. Он лишь ознаменует собой "очередную главу в трагической саге о государственной поддержке допинга в России", говорится далее в документе.

На проверку достоверности полученных WADA данных уйдут месяцы, предупреждает NADO. И только после этого можно будет решать, какие из находящихся в московской лаборатории допинг-проб нуждаются в дополнительных анализах. В ассоциации предупредили, что Россия обязалась обеспечить проведение этих анализов не позднее 30 июня. "WADA приняло решение нарушить график выполнения проверки РУСАДА, что позволило отвлечь внимание от истинных преступников (обширная государственная допинговая программа) и истинных жертв (чистый спорт и атлеты, которых затронули российские махинации)", - говорится в сообщении NADO.

22 января Всемирное антидопинговое агентство сохранило за РУСАДА статус соответствия кодексу WADA. Таким образом оно подтвердило свое же принятое в сентябре 2018 года решение вернуть РУСАДА этот статус, которого российское агентство было лишено в 2015 году из-за допингового скандала.

Сейчас WADA не лишило РУСАДА статуса соответствия, хотя российская сторона не предоставила в срок - до 31 декабря 2018 года - доступ к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории. Экспертам WADA удалось скопировать базы данных только в середине января.

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