 Антивирус Касперского сочли угрозой для контрразведки Австрии | Новости из Германии о Европе | DW | 13.11.2019

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Европа

Антивирус Касперского сочли угрозой для контрразведки Австрии

Сотрудники британской службы контрразведки MI5 и германского Федерального ведомства по охране конституции оценили ситуацию с обеспечением безопасности у австрийских коллег.

Федеральное ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом

Федеральное ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом

Федеральное ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT) - контрразведка Австрии - до сих пор продолжает использовать на своих компьютерах антивирусные программы российской компании "Лаборатория Касперского", что связано с "чрезвычайно высокой угрозой шпионажа" в отношении австрийской службы госбезопасности. К такому выводу пришли сотрудники британской контрразведки MI5 и германского Федерального ведомства по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV), сообщила во вторник, 12 ноября, базирующаяся в Вене газета Österreich.

Представители обоих ведомств изучили ситуацию с обеспечением безопасности в структурах BVT. Анализ проводился по заказу Бернского клуба - неформальной организации для обмена разведданными между спецслужбами 28 государств ЕС, Норвегии и Швейцарии. Соответствующее распоряжение было отдано в начале года.

Серьезные угрозы безопасности

В ходе экспертизы специалисты обнаружили целый ряд серьезных угроз безопасности. Так, уровень защиты информации на IT-системах австрийского ведомства не был поднят до  "конфиденциального или даже выше", что необходимо для обработки и хранения соответствующих данных, отмечалось в докладе.

К тому же все программное обеспечение BVT было оснащено выходом в интернет, что повышало риск попадания секретных документов в руки террористов. Так, как следовало из отчета, хакеры теоретически имели возможность через найденные лазейки внедриться даже во внутреннюю IT-сеть Бернского клуба - "Посейдон".

Наконец, в отдельные помещения с режимом повышенной секретности в штаб-квартире BVT в Вене допускались сотрудники с мобильными телефонами и лэптопами, что фактически давало возможность злоумышленникам незаконно сделать снимки или скриншоты важных документов.

Австрийским коллегам не доверяют

Контекст

Хотя Ханс-Георг Масен и снят с должности главы Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, он займет пост статс-секретаря в МВД страны. Это тревожный сигнал, считает Розалия Романец. (19.09.2018)

Ввиду повышенной террористической угрозы в Германии приняты дополнительные, причем, весьма зримые меры безопасности. У обозревателя Deutsche Welle Никиты Жолквера отношение к ним отрицательное. (25.11.2010)

Ранее газета Welt am Sonntag уже писала, что из-за недоверия европейских коллег Австрия стала играть лишь второстепенную роль в Группе против терроризма (CTG) Бернского клуба.

По данным издания, спецслужбы в Вене больше не получают рассылку этой группы, а возможность участия Австрии в каких-либо совместных действиях спецслужб теперь всегда сначала проверяется.

Запрет в США

В сентябре 2017 года Сенат Конгресса США проголосовал за запрет использования программного обеспечения "Лаборатории Касперского" федеральными учреждениями, сославшись на то, что эта компания может быть инструментом Кремля и представлять собой угрозу для национальной безопасности.

Эта поправка придала законодательную силу решению администрации американского президента Дональда Трампа, предписавшей ранее всем гражданским госучреждениям удалить софт Касперского из своих информационных сетей.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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