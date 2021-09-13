Анонимайзер

Роскомнадзор ни разу не воспользовался законом об анонимайзерах и VPN

Закон о блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов спустя год после подписания Путиным еще не применялся. В Роскомнадзоре заявили DW, что не заблокировали по нему ни одного сервиса.