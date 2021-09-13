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Анонимайзер

SHIFT vom 19.12.2020 Quelle: DW Schlagworte: SHIFT, Tor-Browser, Tor-Netzwerk, Internet, Opposition, Anonymität, Repression, Verfolgung, Recherche, Zensur, Meinungsfreiheit

Читайте что хотите, или Как обойти блокировку сайтов 13.09.2021

Проблемы личной интернет-безопасности и доступности сайтов, доступ к которым ограничен властями из цензурных соображений, возникают у все большего числа пользователей. Что делать?
Ein Servermodul, das Verbindungen via Trusted VPN unterstützt, ist am 21.07.2014 in einem Serverrraum im Zentrum für IT-Sicherheit in Bochum (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Über ein sogenanntes Virtual Private Network (VPN) kann eine sichere, getunnelte Verbindung zu einem entfernten Netzwerk aufgebaut werden. Foto: Matthias Balk/dpa | Verwendung weltweit

Роскомнадзор ни разу не воспользовался законом об анонимайзерах и VPN 30.07.2018

Закон о блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов спустя год после подписания Путиным еще не применялся. В Роскомнадзоре заявили DW, что не заблокировали по нему ни одного сервиса.
Keyboard with Blue Keypad - VPN. Modern Keyboard Button Labeled VPN. VPN Concept: Computer Keyboard with VPN, Selected Focus on Blue Enter Key. VPN Written on Blue Button of Modern Keyboard. 3D.

Год закону об анонимайзерах и VPN: как им живется в России? 30.07.2018

Год назад был подписан закон о возможности ограничения доступа к анонимайзерам и VPN. Но создатели браузера Tor и эксперты изменений не заметили, а блокировки происходят по другим основаниям.
VAR_F29_39_18_D, RUSSLAND, MOSKAU, 17.09.1998, Die Staatsduma (Parlament) in Moskau der Hauptstadt der Russischen Föderation. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. picture-alliance/dpa/U.Baumgarten

Госдума определилась со штрафами за нарушение закона об анонимайзерах 05.06.2018

За выдачу поисковыми системами ссылок на запрещенные в России сайты будут взиматься штрафы: от 3 тысяч до 700 тысяч рублей. В российском реестре запрещенных сайтов содержится 112380 записей.

Ein Mann posiert in einem Rechenzentrum neben Serverschraenken. Berlin, 12.01.2018. Berlin Deutschland *** A man poses in a data center in addition to server cabinets Berlin 12 01 Berlin Germany 2018 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

Роскомнадзор ни разу не воспользовался законом об анонимайзерах 20.02.2018

Закон о блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов не действует в России. У Роскомнадзора нет технических возможностей принудить их к исполнению закона.
Ein Servermodul, das Verbindungen via Trusted VPN unterstützt, ist am 21.07.2014 in einem Serverrraum im Zentrum für IT-Sicherheit in Bochum (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Über ein sogenanntes Virtual Private Network (VPN) kann eine sichere, getunnelte Verbindung zu einem entfernten Netzwerk aufgebaut werden. Foto: Matthias Balk/dpa | Verwendung weltweit

Комментарий: Роскомнадзор взялся за VPN 01.11.2017

Советская борьба с "вражескими голосами" повторяется в России в интернете. Логичное развитие - преследование пользователей, интересующихся запрещенным контентом, считает Александр Плющев.
Keyboard with Blue Keypad - VPN. Modern Keyboard Button Labeled VPN. VPN Concept: Computer Keyboard with VPN, Selected Focus on Blue Enter Key. VPN Written on Blue Button of Modern Keyboard. 3D.

В России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров и VPN 01.11.2017

Документ обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов блокировать доступ к ресурсам, попавшим в черный список Роскомнадзора. В противном случае нарушители будут заблокированы сами.
Karikatur - Wladimir Putin steht auf der Kremlmauer, die einer Computertastatur ähnlich ist.

Комментарий: "Великая китайская интернет-стена" - скоро в России? 27.10.2017

Российские власти продолжают наступление на свободу информации в интернете, взяв за образец Китай. Накануне выборов и на фоне западных санкций запретов может стать еще больше, пишет Константин Эггерт.

Keyboard with Blue Keypad - VPN. Modern Keyboard Button Labeled VPN. VPN Concept: Computer Keyboard with VPN, Selected Focus on Blue Enter Key. VPN Written on Blue Button of Modern Keyboard. 3D.

Конец анонимности: как Роскомнадзор борется с VPN 06.10.2017

Подготовка к действию закона об анонимайзерах идет полным ходом: Роскомнадзор создает профильные департаменты и уточняющие приказы. Однако эксперты уже назвали закон атакой на "онлайн-свободу".
Internet in Tadjikistan, Duschanbe 2014 DW/Galim Fashutdinov

В России создан департамент по блокировке анонимайзеров 06.10.2017

Роскомнадзор создал департамент, сотрудники которого тренируются блокировать VPN-сервисы и анонимайзеры. Так ведомство готовится к вступлению в силу новых норм о регулировании интернета.
Keyboard with Blue Keypad - VPN. Modern Keyboard Button Labeled VPN. VPN Concept: Computer Keyboard with VPN, Selected Focus on Blue Enter Key. VPN Written on Blue Button of Modern Keyboard. 3D.

Amnesty назвала закон о запрете анонимайзеров атакой на онлайн-свободы в России 31.07.2017

Правозащитная организация Amnesty International раскритиковала подписанный Путиным закон, запрещающий средства для обхода блокировок сайтов, назвав его серьезным ударом по интернет-свободе в РФ.
Karikatur von Sergey Elkin: Putin unterschrieb umstrittene Gesetze zur Nutzung von Messengern und Anonymisern

Путин урезал права россиян в интернете 31.07.2017

Владимир Путин подписал спорные законы о запрете обхода блокировок и контроле над мессенджерами. Карикатурист Сергей Елкин о новых мерах ограничения интернета.
Keyboard with Blue Keypad - VPN. Modern Keyboard Button Labeled VPN. VPN Concept: Computer Keyboard with VPN, Selected Focus on Blue Enter Key. VPN Written on Blue Button of Modern Keyboard. 3D.

Путин подписал законы о мессенджерах и анонимайзерах 30.07.2017

Владимир Путин подписал законы, запрещающие анонимно пользоваться мессенджерами и использовать анонимайзеры для доступа на заблокированные в России сайты.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin ins System. Copyright Sergey Elkin. Stichwörter: Telegram, Sperrung, Messenger, Russland, Karikatur, Elkin, Sergey Elkin.

Госдума приняла закон о мессенджерах и запретила анонимайзеры 21.07.2017

Госдума в последний день сессии приняла ряд законов, ограничивающих свободу пользования интернетом. Нельзя будет анонимно пользоваться мессенджерами и использовать анонимайзеры для доступа на заблокированные сайты.
MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 17, 2017: Abror Azimov (C), 27, a suspected mastermind of the 3 April St Petersburg Underground bombing, is detained during a special operation by Russia's Federal Security Service (FSB) in Moscow Region. Centre for Public Relations of the Federal Security Service of the Russian Federation/TASS Foto: Tass/TASS/dpa |

Госдума решила поручить поиск анонимайзеров ФСБ и МВД 19.07.2017

Законопроект о запрете анонимайзеров в России претерпевает существенные изменения. Если раньше планировалось, что мониторинг анонимайзеров будет осуществлять Роскомнадзор, то теперь его хотят поручить ФСБ и МВД.

Internetfreiheit wird beschnitten. Fotolia/ aragami

ФНС России разрешили блокировать анонимайзеры 03.07.2017

Новый межведомственный приказ наделил российскую ФНС полномочиями блокировать сайты, позволяющие получать доступ к запрещенным ресурсам. Между тем закон о запрете анонимайзеров еще не принят Госдумой.
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