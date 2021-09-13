Анонимайзер

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Проблемы личной интернет-безопасности и доступности сайтов, доступ к которым ограничен властями из цензурных соображений, возникают у все большего числа пользователей. Что делать?
Закон о блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов спустя год после подписания Путиным еще не применялся. В Роскомнадзоре заявили DW, что не заблокировали по нему ни одного сервиса.
Год назад был подписан закон о возможности ограничения доступа к анонимайзерам и VPN. Но создатели браузера Tor и эксперты изменений не заметили, а блокировки происходят по другим основаниям.
За выдачу поисковыми системами ссылок на запрещенные в России сайты будут взиматься штрафы: от 3 тысяч до 700 тысяч рублей. В российском реестре запрещенных сайтов содержится 112380 записей.
Закон о блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов не действует в России. У Роскомнадзора нет технических возможностей принудить их к исполнению закона.
Советская борьба с "вражескими голосами" повторяется в России в интернете. Логичное развитие - преследование пользователей, интересующихся запрещенным контентом, считает Александр Плющев.
Документ обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов блокировать доступ к ресурсам, попавшим в черный список Роскомнадзора. В противном случае нарушители будут заблокированы сами.
Российские власти продолжают наступление на свободу информации в интернете, взяв за образец Китай. Накануне выборов и на фоне западных санкций запретов может стать еще больше, пишет Константин Эггерт.
Подготовка к действию закона об анонимайзерах идет полным ходом: Роскомнадзор создает профильные департаменты и уточняющие приказы. Однако эксперты уже назвали закон атакой на "онлайн-свободу".
Роскомнадзор создал департамент, сотрудники которого тренируются блокировать VPN-сервисы и анонимайзеры. Так ведомство готовится к вступлению в силу новых норм о регулировании интернета.
Правозащитная организация Amnesty International раскритиковала подписанный Путиным закон, запрещающий средства для обхода блокировок сайтов, назвав его серьезным ударом по интернет-свободе в РФ.
Владимир Путин подписал спорные законы о запрете обхода блокировок и контроле над мессенджерами. Карикатурист Сергей Елкин о новых мерах ограничения интернета.
Владимир Путин подписал законы, запрещающие анонимно пользоваться мессенджерами и использовать анонимайзеры для доступа на заблокированные в России сайты.
Госдума в последний день сессии приняла ряд законов, ограничивающих свободу пользования интернетом. Нельзя будет анонимно пользоваться мессенджерами и использовать анонимайзеры для доступа на заблокированные сайты.
Законопроект о запрете анонимайзеров в России претерпевает существенные изменения. Если раньше планировалось, что мониторинг анонимайзеров будет осуществлять Роскомнадзор, то теперь его хотят поручить ФСБ и МВД.
Новый межведомственный приказ наделил российскую ФНС полномочиями блокировать сайты, позволяющие получать доступ к запрещенным ресурсам. Между тем закон о запрете анонимайзеров еще не принят Госдумой.
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