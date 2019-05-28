Анну Павликову из "Нового величия" увезли из суда на скорой

Фигурантке дела "Нового величия" Анне Павликовой стало плохо во время судебного заседания в четверг, 8 августа, в Люблинском районном суде Москвы. Скорая помощь увезла ее в больницу, сообщает "Медиазона". На момент задержания в марте 2018 года Павликовой было 17 лет.
Защита Павликовой неоднократно подчеркивала, что в СИЗО у нее серьезно ухудшилось состояние здоровья. У Павликовой невроз, сердечное заболевание и "отклонения в головном мозге".
В августе 2018 года судья Ирина Деваева по ходатайству следствия приняла решение о переводе фигуранток дела Анны Павликовой и Марии Дубовик из СИЗО под домашний арест. Позднее эта судья была вынуждена уволиться после того, как ее руководству попала фотография, на которой она позирует топлес.
В чем обвиняют фигурантов дела "Нового величия"
Шестерых активистов движения "Новое величие", включая Анну Павликову, московский суд отправил под арест в марте 2018 года. По версии следствия, целью обвиняемых было свержение конституционного строя в России и установление временного правительства.
Однако защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе.
В июле Павел Ребровский, ранее пошедший на сделку со следствием, признавший свою вину в противоправных действиях и осужденный на 2,5 года лишения свободы, заявил об отказе от своих показаний. Он заявил, что дал признательные показания под давлением.
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Автор: Евгений Жуков