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Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Аннегрет Крамп-Карренбауэр - председатель Христианско-демократического союза, министр обороны ФРГ

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) родилась 9 августа 1962 года. Немецкий политик. С августа 2011-го по февраль 2018 года - премьер-министр федеральной земли Саар. С февраля 2018 года - генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС). В декабре того же года она стала председателем партии, сменив на этом посту Ангелу Меркель (Angela Merkel). В июле 2019 года АКК, как называют ее в политических кругах, возглавла министерство обороны ФРГ. Она заменила на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von de Leyen), которая была избрана главой Еврокомиссии.

6.10.2021, Berlin*** Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Bundesverteidigungsministerin, nimmt an der Konferenz Bilanzierung und Würdigung 20 Jahre Afghanistan-Einsatz teil und hält eine Rede. Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ist mit Abschluss der militärischen Evakuierungsoperation am Flughafen Kabul seit dem 27. August 2021 endgültig beendet.

Министр обороны ФРГ призвала НАТО к большей жесткости в отношениях с Москвой 21.10.2021

НАТО должна ясно продемонстрировать России, что она готова и к военным действиям, заявила Крамп-Карренбауэр. Россия пригрозила НАТО последствиями на случай дальнейших шагов по приему Украины в альянс.
Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie, und Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Verteidigungsministerin, geben eine Pressekonferenz. Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer verzichten auf ihre Bundestagsmandate. Die beiden Minister machen damit den Weg frei für Schön und Uhl, die dann als Nachrücker von der CDU-Landesliste in den Bundestag kommen.

В ФРГ министры обороны и экономики отказались от мандатов в бундестаге 09.10.2021

Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Петер Альтмайер решили уступить свои места в немецком парламенте двум молодым депутатам от христианских демократов - Надин Шён и Маркусу Улю.
©Nicolas Remene / Le Pictorium/MAXPPP - Nicolas Remene / Le Pictorium - 31/05/2021 - Mali / District de Bamako / Bamako - Un pick-up des Forces Armees Maliennes qui accompagnait le convoi du Colonel Assimi Goita a son arrivee a l'aeroport de Senou-Bamako ce lundi 31 mai 2021. Le president de la transition s'est rendu ce week-end au sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a rassemble les chefs d'etat ouest africains a Accra sur la crise malienne. / 31/05/2021 - Mali / Bamako district / Bamako - A Malian Armed Forces pickup truck that accompanied Colonel Assimi Goita's convoy upon its arrival at the airport of Senou-Bamako on Monday, May 31, 2021. The President of the transition went this weekend to the extraordinary ECOWAS summit that brought together West African heads of state in Accra on the Malian crisis.

Власти ФРГ обеспокоены возможной переброской ЧВК Вагнера в Мали 15.09.2021

Возможное военное сотрудничество между Мали и ЧВК Вагнера идет вразрез с восьмилетней работой Германии, Франции, ЕС и ООН в этой стране, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

Генсек НАТО предостерег ЕС от создания сил быстрого реагирования 03.09.2021

По словам Столтенберга, альянс приветствует "более активные усилия ЕС в области обороны", но они не могут заменить НАТО.
German Defense Minister Annegret Kramp Karrenbauer speaks with the media as she arrives for a meeting of EU defense ministers at the Brdo Congress Center in Kranj, Slovenia, Thursday, Sept. 2, 2021. (AP Photo/Darko Bandic)

Глава Минобороны ФРГ высказалась за создание сил быстрого реагирования ЕС 02.09.2021

Крамп-Карренбауэр считает, что силы быстрого реагирования могут быть созданы за счет коалиции готовых к этому стран ЕС. Однако решение должно быть принято в соответствии со статьей 44 Договора о Евросоюзе, уверена она.
Transportflugzeuge vom Typ A400M der Bundeswehr parken vor der Ankunft von drei Bundeswehrflugzeugen der Evakuierungsmission aus Afghanistan auf dem Rollfeld des Stützpunktes im niedersächsischen Wunstorf. +++ dpa-Bildfunk +++

В Германию вернулись участники операции бундесвера по эвакуации из Афганистана 27.08.2021

Немецкие солдаты, вывозившие из Кабула немцев и нуждающихся в защите, приземлились на авиабазе Вунсторф в Нижней Саксонии. Всего из Ташкента в Германию прибыли три транспортных самолета.
HANDOUT - 17.09.2020, Berlin: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hält die Eröffnungsrede bei der Veranstaltung zum Thema Tabu und Toleranz - Homosexualität in der Bundeswehr, im Staufenbergsaal im Bundesministerium der Verteidigung. Die Verteidigungsministerin stellt eine Studie zum Umgang der Bundeswehr mit Homosexualität vor. Foto: Torsten Kraatz/Bundeswehr/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Глава Минобороны ФРГ готова ответить за ошибки в Афганистане 23.08.2021

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что сделает для себя выводы из возможных ошибок в Афганистане, однако сейчас хочет сконцентрироваться на эвакуационной миссии в Кабуле.
Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe startet am Morgen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover. Angesichts des rasanten Vormarschs der Taliban in Afghanistan beginnt die Bundeswehr mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul.

Германия продолжает эвакуировать людей из Афганистана 17.08.2021

Бундесвер вывез уже вторую группу людей из Кабула в Ташкент - 125 человек. Как заявили в правительстве ФРГ, эвакуация будет продолжаться до тех пор, пока позволяет ситуация с безопасностью.
Smoke rises from damaged shops after fighting between Taliban and Afghan security forces in Kunduz city, northern Afghanistan, Sunday, Aug. 8, 2021. Taliban fighters Sunday took control of much of the capital of Kunduz province, including the governor's office and police headquarters, a provincial council member said. (AP Photo/Abdullah Sahil)

Глава Минобороны ФРГ предсказала длительную борьбу с "Талибаном" 09.08.2021

По словам Крамп-Карренбауэр, вести из Афганистана поступают "горькие и очень болезненные". Боевики захватили административный центр уже шестой провинции в стране.
Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesministerin der Verteidigung (CDU) spricht auf einer Pressekonferenz. Ein Selbstmordattentäter hat im westafrikanischen Mali eine Patrouille deutscher UN-Soldaten angegriffen und dabei 13 Menschen verletzt.

Министр обороны ФРГ призвала извлечь уроки из миссии в Афганистане 01.07.2021

Ошибкой миссии бундесвера на Гиндукуше являлось создание неверного представления у афганцев о возможности быстро построить в республике государство по европейскому образцу, заявила Крамп-Карренбауэр.
10.10.2019, Litauen, Rukla: Deutsche Soldaten der Enhanced Forward Presence (eFP) Battle Group in voller Ausrüstung warten auf den Besuch der deutschen Verteidigungsministerin. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Минобороны ФРГ из-за скандала выводит мотопехотный взвод из Литвы 16.06.2021

Министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр заявила, что виновные в сексуальном насилии и правом экстремизме будут сурово наказаны. Из Литвы выводится подразделение бундесвера из миссии НАТО.
Members of the US Navy take part in a training of Mozambican 'Fuzileiros' aboard the Mozambican Cost Guard Vessel Barracuda on February 2, 2019 at the Military Naval base of Pemba, Cabo Delgado. (Photo by EMIDIO JOSINE / AFP) (Photo credit should read EMIDIO JOSINE/AFP via Getty Images)

ЕС изучает возможность отправки миссии инструкторов в Мозамбик 06.05.2021

Миссия ЕС должна будет способствовать подготовке военнослужащих Мозамбика к борьбе с террористами. Германия направлять своих военных пока не планирует.
17.11.2020 Zweite sicherheitspolitische Grundsatzrede von Bundesministerin der Verteidigung Annegret Kramp-Karrenbauer im BMVg, Berlin, am 17.November 2020.

Глава Минобороны ФРГ назвала Россию "очень конкретной угрозой" Западу 20.04.2021

Аннегрет Крамп-Карренбауэр напомнила о действиях РФ вблизи украинских границ, нарушениях воздушного пространства стран Балтии, хакерских атаках и кампаниях дезинформации.

17.11.2020 Zweite sicherheitspolitische Grundsatzrede von Bundesministerin der Verteidigung Annegret Kramp-Karrenbauer im BMVg, Berlin, am 17.November 2020.

Министр обороны ФРГ: Россия представляет непосредственную угрозу безопасности Европы 18.04.2021

По мнению Крамп-Карренбауэр, ведение Россией "войны в центре Европы" создало "реальные угрозы".
DONBAS, UKRAINE - APRIL 12: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - UKRAINIAN ARMED FORCES / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Kramatorsk border units affiliated with Ukrainian Armed Forces' Joint Forces Border Units patrol the border after tension rose in the region following the death of an Ukrainian soldier as a result of firing by pro-Russian separatists in Donbas, Eastern Ukraine on April 12, 2021. Ukrainian Armed Forces / Handout / Anadolu Agency

Глава Минобороны ФРГ обвинила Путина в провокациях в конфликте вокруг Украины 14.04.2021

Россия делает все, чтобы спровоцировать реакции, сказала министр обороны ФРГ. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Германия и Украина не будут участвовать в этой игре.
13.04.2021, Berlin - Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Bundesministerin der Verteidigung, empfängt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin im Bundesverteidigungsministerium. Das ist der erste Besuch eines Ministers der neuen US-Regierung in Deutschland. Austin reist dann weiter nach Stuttgart, wo er mit Soldaten in den US-Kommandozentralen für die Truppen in Afrika und Europa spricht.

Министр обороны: ФРГ готова на уступки США в споре о "Северном потоке - 2" 13.04.2021

После переговоров с главой Пентагона Остином министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр заявила о возможности введения моратория на завершение спорного проекта "Северный поток - 2".
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