Аннегрет Крамп-Карренбауэр - председатель Христианско-демократического союза, министр обороны ФРГ

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) родилась 9 августа 1962 года. Немецкий политик. С августа 2011-го по февраль 2018 года - премьер-министр федеральной земли Саар. С февраля 2018 года - генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС). В декабре того же года она стала председателем партии, сменив на этом посту Ангелу Меркель (Angela Merkel). В июле 2019 года АКК, как называют ее в политических кругах, возглавла министерство обороны ФРГ. Она заменила на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von de Leyen), которая была избрана главой Еврокомиссии.