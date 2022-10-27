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Анна Соколова
Пропустить раздел Анна Соколова: другие публикации
Анна Соколова: другие публикации
Как война влияет на усыновление детей-сирот в Украине
Как война влияет на усыновление детей-сирот в Украине
Война резко осложнила социально-экономическую ситуацию в стране, создав немало препятствий в процедуре усыновления.
Общество
1 ч. назад
1 ч. назад
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