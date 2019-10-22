 Анкара продлила режим прекращения огня на севере Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.10.2019

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Мир

Анкара продлила режим прекращения огня на севере Сирии

Путин и Эрдоган договорились о продлении срока прекращения огня на севере Сирии и о патрулировании зоны безопасности.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин после переговоров в Сочи, 22 октября 2019 г.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин после переговоров в Сочи, 22 октября 2019 г.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились во вторник, 22 октября, о том, что режим прекращения огня на севере Сирии будет продлен на 150 часов, то есть более чем на 6 суток. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по окончании почти семичасовых переговоров в Сочи. За эти 150 часов бойцы сил самообороны сирийских курдов (YPG) должны уйти на 30 километров вглубь Сирии.

Кроме того, Москва и Анкара организуют совместное патрулирование зоны безопасности на сирийской территории, прилегающей к границе с Турцией.

По словам Лаврова, обязательства, оговоренные в меморандуме, который подписали Путин и Эрдоган, "обеспечивают прекращение кровопролития, прекращение (турецкой военной. - Ред.) операции, которая вызывает столь противоречивую реакцию в мире".

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Срок предыдущего соглашения о пятидневном прекращении огня, достигнутого 17 октября между Вашингтоном и Анкарой, истечет вечером 22 октября.

Турецкая армия начала 9 октября операцию "Источник мира" в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) назвал операцию Турции на севере Сирии вторжением, нарушающим международное право, и пообещал сделать все возможное, чтобы положить ему конец. Вечером 21 октября председатель правящего в Германии Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать на севере Сирии международную зону безопасности.

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    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


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