Анкара обвинила 28 человек в убийстве посла РФ в Турции

Прокуратура Турции спустя без малого два года после убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова передала в суд обвинительное заключение в отношении 28 человек, обвиняемых в подготовке и совершении этого преступления. Об этом сообщило в пятницу, 23 ноября, государственное агентство "Анадолу".

Все эти 28 человек, включая живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, как следует из текста документа, обвиняются в "убийстве по террористическим мотивам", а также участии в террористической организации. Прокуратура потребует для всех них пожизненного заключения.

Следствие полагает, что убийство российского посла было провокацией, направленной на причинение ущерба турецко-российским отношениям, которые были напряжены после того, как в 2015 году турецкие ВВС сбили российский военный самолет в приграничной зоне между Сирией и Турцией, но спустя год почти нормализовались. Убийство российского дипломата, утверждается в документе, "было организовано террористическим движением Фетхулахха Гюлена".

Убийство на выставке

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки, организованной властями одного из муниципальных районов Анкары совместно с посольством РФ.

Убийца - 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ - был сразу же застрелен полицейскими. В момент преступления он выкрикнул несколько фраз об ответственности России за убийство сирийских граждан в Алеппо.

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