 Анкара обвинила 28 человек в убийстве посла РФ в Турции | Новости из Германии о Европе | DW | 23.11.2018

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Европа

Анкара обвинила 28 человек в убийстве посла РФ в Турции

Турция заявила, что убийство Андрея Карлова было совершено по террористическим мотивам. Прокуратура потребует для всех обвиняемых, включая проповедника Гюлена, пожизненного заключения.

Прощание с телом российского посла в аэропорту Анкары

Прощание с телом российского посла в аэропорту Анкары

Прокуратура Турции спустя без малого два года после убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова передала в суд обвинительное заключение в отношении 28 человек, обвиняемых в подготовке и совершении этого преступления. Об этом сообщило в пятницу, 23 ноября, государственное агентство "Анадолу".

Контекст

Гибель российского посла приведет к укреплению отношений России и Турции. Преемник Андрея Карлова будет политической, а не технической фигурой, считает Иван Преображенский. Комментарий политолога специально для DW. (20.12.2016)

Жюри назвало снимок "взрывной картиной, отображающей ненависть в наше время". (13.02.2017)

Все эти 28 человек, включая живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, как следует из текста документа, обвиняются в "убийстве по террористическим мотивам", а также участии в террористической организации. Прокуратура потребует для всех них пожизненного заключения.

Следствие полагает, что убийство российского посла было провокацией, направленной на причинение ущерба турецко-российским отношениям, которые были напряжены после того, как в 2015 году турецкие ВВС сбили российский военный самолет в приграничной зоне между Сирией и Турцией, но спустя год почти нормализовались. Убийство российского дипломата, утверждается в документе, "было организовано террористическим движением Фетхулахха Гюлена".

Убийство на выставке

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки, организованной властями одного из муниципальных районов Анкары совместно с посольством РФ.

Убийца - 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ - был сразу же застрелен полицейскими. В момент преступления он выкрикнул несколько фраз об ответственности России за убийство сирийских граждан в Алеппо. 

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Убийство посла РФ Андрея Карлова - месть за Алеппо?

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    Начало путча

    Это первые фото, которые пришли из Турции вечером 15 июля 2016 года: танки заблокировали мост через Босфор в Стамбуле. Становится все более очевидным, что часть военных предприняла попытку госпереворота. Звучат выстрелы, есть раненые. В ночном небе слышен звук летающих истребителей и вертолетов.

  • Человек перед танком в стамбульском аэропорту

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Танки в аэропорту

    Аналогичная картина в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Перед ним встали танки. Кроме того, мятежники заняли помещение, откуда осуществляется управление полетами, и остановили воздушное сообщение. Пока путчистам противостоят всего лишь отдельные группы людей.

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  • Человек, протестующий против путча, на мосту через Босфор

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

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    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

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  • Телеведущий показывает в камеру телефон, с экрана которого Реджеп Тайип Эрдоган обращается к туркам

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

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    Президент Турции предстает перед народом необычным способом. Телеведущий показывает в камеру телефон, с экрана которого Реджеп Тайип Эрдоган обращается к туркам: "Я призываю наш народ собираться на площадях и в аэропорту". Появление в эфире Эрдогана опровергает слухи об отстранении его от власти.

  • Жители Анкары, забравшись на танки, размахивают турецкими флагами

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Люди выходят на улицы

    Многие турки откликнулись на призыв президента. Они заполонили улицы, оказали сопротивление путчистам и, тем самым, способствовали тому, что попытка переворота провалилась. На фото - жители Анкары, забравшись на танки, размахивают турецкими флагами.

  • Человек бьет дубинкой солдат, принимавших участие в мятеже

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Акты мести

    На следующее утро путчисты почти повсеместно потерпели поражение. Только отдельные группы продолжали сопротивление. Теперь настал черед стихийных актов мести в отношении сторонников неудавшегося военного переворота.

  • Раздетые участники путча лежат на дороге под прицелом сотрудников сил безопасности

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Поиски путчистов

    Силы безопасности начали охоту на тех, кто был причастен к попытке госпереворота. Начались аресты.

  • проповедник Фетхуллах Гюлен

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Предполагаемый закулисный организатор

    Возможно, за попыткой военного переворота стоял он - проповедник Фетхуллах Гюлен. Турецкое руководство возложило вину именно на него. Гюлен отверг обвинения в свой адрес. Уже многие годы он проживает в США, американские власти отказали Анкаре в экстрадиции проповедника.

  • Празднование победы над путчистами на мосту через Босфор

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Празднование победы

    Спустя сутки после начала мятежа картина резко поменялась: тысячи людей праздновали победу над путчистами на мосту через Босфор. Позднее он был переименован в мост "Мучеников 15 июля".

  • Эрдоган объявляет чрезвычайное положение

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Чрезвычайное положение

    Через пять дней после попытки мятежа президент Эрдоган объявил в стране чрезвычайное положение, на следующие сутки оно вступило в силу. После этого у президента появились значительно более широкие полномочия. Кроме того, начались дискуссии о возобновлении применения смертной казни в стране. Спустя год после введения чрезвычайного положения в Турции оно все еще действует.

  • Сбежавших в Грецию турецких солдат доставляют в греческий суд

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Масштабные чистки

    После провала путча Эрдоган заговорил о "божьем благословении". Цель его - "очистить вооруженные силы, которые должны быть абсолютно безупречными". Между тем чистки затронули не только сторонников Гюлена в армии. В поле зрения попали противники Эрдогана из числа журналистов, ученых и других профессиональных групп. Всего были уволены более 100 000 госслужащих, свыше 50 000 человек взяты под арест.

  • Эрдоган с микрофоном в руках

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Эрдоган расширяет свою власть

    До путча Эрдогану не удалось ввести в Турции предпочитаемую им президентскую форму правления. Провалившийся мятеж он использовал как повод для выстраивания властной системы с одним человеком во главе. В середине апреля 2017 года цель была достигнута. С небольшим перевесом турки одобрили на референдуме соответствующие изменения конституции.

  • Акция протеста оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП)

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Ослабленная оппозиция

    Турецкая оппозиция после неудавшегося путча оказалась ослаблена - прежде всего, прокурдская Партия демократии народов (ПДН). Оба ее председателя, а также 9 других депутатов парламента были арестованы в ноябре 2016 года. Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) долгое время хранит молчание. Нынешним летом она опять-таки воздержалась от проведения массовых демонстраций.

    Автор: Кристиан Вольф


Контекст

Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

Год назад мятежники попытались свергнуть турецкого президента. Но путч провалился, и Эрдоган лишь усилил свои позиции. Неудавшийся переворот и его последствия - в фотогалерее DW. (14.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Убийство посла РФ Андрея Карлова - месть за Алеппо?  

Убийство посла: Путин и Эрдоган демонстрируют единство (20.12.2016)  

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