 Анкара обвинила Эр-Рияд в сокрытии следов убийства Хашогги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2018

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Мир

Анкара обвинила Эр-Рияд в сокрытии следов убийства Хашогги

По версии турецких властей, Саудовская Аравия направила в свое генконсульство в Стамбул химика и токсиколога для устранения улик.

Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги

После убийства 59-летнего обозревателя американской газеты The Washington Post Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле Эр-Рияд, по данным турецкой стороны, послал на место происшествия специалистов, в задачи которых входило скрыть следы преступления. Как в понедельник, 5 ноября, сообщил представитель турецкого правительства, в команду экспертов, направленную в Стамбул, входили химик и токсиколог.

"Мы полагаем, что оба они прибыли в Турцию с единственной целью устранить доказательства убийства Джамаля Хашогги до того, как турецкой полиции разрешили обыскать место преступления", - выразил уверенность представитель правительства.

Контекст

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Отправка команды через девять дней после исчезновения журналиста свидетельствует о том, что о решении об убийстве знали "представители Саудовской Аравии самого высокого уровня", уверены в Анкаре.

Турецкая правительственная газета Daily Sabah ранее сообщила, что так называемая "следственная группа" несколько дней работала в здании консульства и покинула Турцию лишь 20 октября.

Убийство Джамаля Хашогги

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции.

19 октября Саудовская Аравияпризнала убийство исчезнувшего журналиста. Как заявила генпрокуратура в Эр-Рияде, в консульстве произошла "драка", которая привела к смерти журналиста. Ранее турецкие и американские СМИ сообщали, что Хашогги был убит специальным отрядом. В генпрокуратуре Турции считают, что журналист был задушен, а его тело расчленили и уничтожили.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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