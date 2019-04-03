Андроников монастырь: можно ли договориться с РПЦ?

Русская православная церковь заявила о своих претензиях на здания Спасо-Андроникова монастыря в центре Москвы. Сейчас там находится музей Андрея Рублева. И похоже, что у музея нет шансов.
В двадцатые годы здесь был, по сути, концлагерь ВЧК, потом колония для беспризорников, в шестидесятые территория Андроникова монастыря была отдана музею русского религиозного искусства. Здесь хранятся и выставляются иконы, созданные с XIV по XX века, а в Спасском соборе пятнадцатого века до сих пор сохранились фрески Андрея Рублева.
Теперь на территорию Андроникова монастыря в Москве претендует Русская православная церковь по закону о реституции церковного имущества. Искусствоведы встревожены - они уверены, что РПЦ не сможет сохранить архитектурный ансамбль.
У церкви нет денег?
"Ну, пожалуйста, Новодевичий монастырь передали церкви, - приводит пример искусствовед Алексей Лебедев, руководитель Лаборатории музейного проектирования. - Только передали - у них колокольня сгорела. За чей счет ее реставрируют? Ну, естественно, за государственный". При этом в Новодевичьем монастыре продолжает работать музей, напоминает эксперт. "И деньги от продажи билетов идут в карман монастыря. Но когда заходит речь о реставрации - у церкви нет денег".
Другая ситуация сложилась в Донском монастыре. "Там музей был закрыт, туда уже просто так не попадешь, разве что в церковь на службу", - возмущается Лебедев. А в Соловецком монастыре, который находится под охраной ЮНЕСКО, директором музея назначили настоятеля. "Изящная история: формально комплекс остается музеем, а реально около 100 объектов были переданы монастырю, - говорит искусствовед. - И документы были подписаны одним и тем же человеком - настоятелем монастыря и директором".
Лебедев приводит другие примеры разрушений, которые произошли после передачи памятников РПЦ: "Передали церковь в Новом Иерусалиме - она сгорела. Передали в Кондопоге храм - сгорел как свечка. Люди не занимаются охраной памятников, они не умеют это делать, и главное, им это не очень нужно, потому что перед ними стоят совершенно другие задачи. Простой пример: одно дело сервиз стоит в витрине, в музее, а другое - мы из него чай пьем. Ну, разбили - так разбили".
В частности, активное использование здания в религиозных целях привело к полному разрушению фресок Андрея Рублева в Храме на Городке под Звенигородом, указывает искусствовед. "Раньше в храмах пользовались восковыми свечами. Фрески покрывались копотью, но восковая копоть легко счищается. А современная стеариновая и парафиновая копоть, как кислота, проникает внутрь и разъедает росписи изнутри. Поэтому когда реставраторы попытались очистить фрески Рублева в храме, они их просто уничтожили".
Передача монастыря РПЦ - "дело жизни" Сергея Карнаухова
С инициатором передачи Андроникова монастыря РПЦ мы встречаемся в мастерской одного из московских художников. Сергей Карнаухов долгое время работал в правоохранительных органах, потом был заместителем губернатора Никиты Белых в Вятке, где возбудил дело "Кировлеса" против Алексея Навального. Последние 8 лет Карнаухов живет в Москве, создал "Альянс российских арт-инженеров", увлекся модой, дизайном и искусством, а еще устроился на работу РАНХиГС.
В разговоре с DW он не скрывает, что продолжает сотрудничать с секретными ведомствами. "Это моя научная деятельность. Я пишу аналитические отчеты как доцент РАНХиГС - и выдаю прогноз. Например, мы недавно обнаружили усилия США по вхождению в определенные зоны НКО, которые касаются групп риска - наркоманов, гомосексуалистов. Через эти группы риска формируются зоны влияния, работают определенные фонды…"
Возрождение Андроникова монастыря Карнаухов называет своим "делом жизни". Карнаухов возглавил общественную кампанию за возрождение обители и везде говорит о том, что от передачи монастыря РПЦ музею будет только лучше: "Директор сейчас сидит в надвратном храме, несчастный. Ему неудобно, музей задыхается. Он переедет в соседнее здание, а в монастырь пойдут толпы верующих со всего мира, это увеличит трафик музея".
"Роскошные галереи" для хранения икон
Теперь, после того как патриарх Кирилл обратился в Росимущество, Карнаухов ликует: "Все получилось! Буквально за месяц, с 29 января! Благодаря поддержке патриарха, благодаря поддержке церкви, министерство культуры поняло, для чего им надо профинансировать сегодня передачу двух крупнейших зданий рядом с монастырем. Сегодня шестиэтажная усадьба Хрящевых и рядом четырехэтажный дом перешли музею. Там будут роскошные галереи, там будет обеспечено хранение икон в соответствующих условиях".
Сейчас эти здания, расположенные по адресу Андроньевская площадь, дом 6, представляют собой руины: почти все окна выбиты, стены расписаны граффити, с крыши свисают лохмотья строительной сетки, оставшиеся после когда-то начатой реставрации. На сайте управы Таганского района опубликовано несколько предложений: "Усадьбу Хрящевых-Шелапутиных отреставрируют… Возле зданий музея запланировали построить стеклянный атриум". Кто и на какие деньги планирует это сделать, в публикации не сообщается. Пока что Департамент культурного наследия Минкульта сообщал лишь о готовности проконсультировать реставраторов и помочь им в составлении техзаданий.
Можно ли договориться с РПЦ?
Директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин еще надеется договориться. "Пространство Спасо-Андроникова монастыря является сакральным не только для церкви, но и для всего профессионального сообщества, - говорит он в интервью DW. - В этом монастыре Андрей Рублев принял монашеский постриг, жил, работал, расписывал собор, музей носит его имя". И наиболее органично произведения древнерусского религиозного искусства смотрятся именно в храмовых, исторических интерьерах, для которых они и создавались, подчеркивает искусствовед.
При этом он не исключает совместного использования архитектурного комплекса и напоминает о том, что в Спасском соборе с конца восьмидесятых годов и так проводятся регулярные службы, действует приход. "Мы могли бы передать церкви несколько зданий - например, Спасский собор, бывшее здание администрации, здание братского корпуса, а в других зданиях мог бы сохраняться музей. Мне кажется, это было бы вполне разумное сосуществование".
"К великому сожалению, очень многие хотели договориться, - комментирует Алексей Лебедев. - Но никто не договорился. Потому что на одной стороне - закон, позиция силы, а другая может только просить об одолжении. Какой тут может быть компромисс? Церковь говорит: исполняйте 327-й закон. На сегодняшний день он вообще не предусматривает никаких оснований для отказа. Там есть единственная оговорка: с момента подачи заявления должно пройти шесть лет. Но если церковь сказала: "да, это нужно" - то через шесть лет ты должен отдать, точка".
Защищать музеи никто не торопится
После принятия 327-ФЗ в 2010 году уже около 1000 зданий были переданы церкви. Это примерно десятая часть "имущества религиозного значения, находящегося в федеральной или муниципальной собственности". И сейчас война музеев с РПЦ продолжается по всей России, рассказывает Лебедев. "Во Владимирской области церковь хочет забрать Владимиро-Судальский музей-заповедник и храм Покрова на Нерли. В Рязани потребовали отдать не только здания церквей, но и Дворец Олега, здоровенные палаты, которые вообще не являются культовой постройкой, это жилой комплекс", - перечисляет эксперт. И констатирует, что пока что в большинстве случаев музеи это противостояние проигрывают.
Единственным исключением стал Исаакиевский собор Санкт-Петербурга, напоминает искусствовед. "Но там жители Петербурга встали на защиту. В Москве я пока таких протестных акций не наблюдаю. Это говорит о том, что не сразу, так по частям Андроников монастырь заберут. И никакие письма Союза музеев, министерства культуры - ничего не поможет до тех пор, пока люди не встанут на защиту своей собственной истории".
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