Андрей Мельник

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Посол Украины в Германии с 2014 года. Во время войны, развязанной Россией, стал одной из наиболее заметных медийных персон. Мельника часто упрекают в чрезмерной жесткости и даже недипломатичности высказываний.
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Поездка главы ХДС Фридриха Мерца в Киев возмутила однопартийцев канцлера Германии из СДПГ. При этом сам Олаф Шольц по-прежнему не планирует ехать в Украину, объясняя это отказом украинских властей принять президента ФРГ.