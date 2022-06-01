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Андрей Мельник

Посол Украины в Германии с 2014 года. Во время войны, развязанной Россией, стал одной из наиболее заметных медийных персон. Мельника часто упрекают в чрезмерной жесткости и даже недипломатичности высказываний.

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Поддержка Украины в войне с Россией: в чем состоит план Германии?

Поддержка Украины в войне с Россией: в чем состоит план Германии? 01.06.2022

Санкции против России, поставки вооружений Украине... Вроде бы, Германия поддерживает Киев, но как-то нерешительно, чтобы никто и не подумал, что ее можно считать стороной конфликта.

Посол Украины: В военном отношении Берлин бросил Киев

Посол Украины: "В военном отношении Берлин бросил Киев" 26.05.2022

После выступления канцлера Германии в Давосе украинский посол вновь раскритиковал Берлин за отсутствие "конкретных шагов" и задержку с поставками тяжелого вооружения.

Посол Украины в ФРГ призвал поскорее принять страну в НАТО

Посол Украины в ФРГ призвал поскорее принять страну в НАТО 19.05.2022

Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу снизит угрозу атомной войны, заявил Андрей Мельник.
Посол Украины в Германии возложил венок к мемориалу советским воинам в Тиргартене

Посол Украины в Германии возложил венок к мемориалу советским воинам в Тиргартене 08.05.2022

У памятника советским воинам в Берлине собрались как пророссийски, так и проукраински настроенные жители города. Полиция просит убирать флаги.
Полиция Берлина не отменит подвергнутый критике запрет на украинские флаги 9 мая

Полиция Берлина не отменит подвергнутый критике запрет на украинские флаги 9 мая 07.05.2022

Несмотря на критику в связи с запретом на использование украинских и российских флагов на мемориальных объектах Берлина 8 и 9 мая, предписания остаются в силе.
Лидер немецкой оппозиции побывал в Украине. В ФРГ этим довольны не все

Лидер немецкой оппозиции побывал в Украине. В ФРГ этим довольны не все 04.05.2022

Поездка главы ХДС Фридриха Мерца в Киев возмутила однопартийцев канцлера Германии из СДПГ. При этом сам Олаф Шольц по-прежнему не планирует ехать в Украину, объясняя это отказом украинских властей принять президента ФРГ.
Поставки тяжелого оружия Украине: в ФРГ критикуют письмо интеллигенции к Шольцу

Поставки тяжелого оружия Украине: в ФРГ критикуют письмо интеллигенции к Шольцу 03.05.2022

Письмо к канцлеру ФРГ, в числе инициаторов которого - актер Ларс Айдингер и режиссер Александер Клуге, поддержали уже более 180000 человек. Среди политиков и в СМИ обращение вызвало острую критику.
Посол Украины призвал не принимать суда с грузами из РФ в немецких портах

Посол Украины призвал не принимать суда с грузами из РФ в немецких портах 03.05.2022

Андрей Мельник призвал не разгружать в порту Ростока танкер с нефетпродуктами, пришедший из российского Приморска. В порту говорят, что действующие законы не позволяют отказать судну в разгрузке.
Посол Украины критикует канцлера ФРГ: Большое разочарование и горечь

Посол Украины критикует канцлера ФРГ: "Большое разочарование и горечь" 20.04.2022

Посол Украины в Германии в интервью информагентству dpa выразил недовольство в связи с тем, что в вопросе поставок Киеву вооружений Берлин не играет открытыми картами, а "ходит вокруг да около".
Экс-глава МИД ФРГ Габриэль раскритиковал посла Украины Мельника

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль раскритиковал посла Украины Мельника 17.04.2022

По словам Зигмара Габриэля, критика Андрея Мельника в адрес президента ФРГ Штайнмайера противоречит правде и злонамеренна. Он напомнил, что Германия сделала больше других для поддержки Украины.
Канцлера Олафа Шольца пригласили в Киев вместо президента ФРГ

Канцлера Олафа Шольца пригласили в Киев вместо президента ФРГ 13.04.2022

Главной темой визита Шольца в Украину должны стать поставки тяжелого вооружения для отражения российской агрессии, считает посол Украины в Берлине Мельник.
Посол Украины в ФРГ требует запрета флага РФ на демонстрациях

Посол Украины в ФРГ требует запрета флага РФ на демонстрациях 10.04.2022

По мнению Андрея Мельника, демонстрация государственной символики РФ неуместна в то время, пока Россия ведет войну на уничтожение против Украины.
Украина хочет купить немецкие БМП Marder напрямую у производителя

Украина хочет купить немецкие БМП Marder напрямую у производителя 10.04.2022

Компания Rheinmetall предлагает Киеву поставки 35 БМП Marder до конца года, пишет Bild am Sonntag. Посол Украины в ФРГ Мельник критикует медлительность Берлина.
Кто он, посол Украины, который заставил извиняться президента ФРГ

Кто он, посол Украины, который заставил извиняться президента ФРГ 07.04.2022

Этот дипломат не отличается дипломатичностью, но его влияние на политическую жизнь Германии бесспорно. После того, как посол Украины Андрей Мельник раскритиковал президента ФРГ, Штайнмайеру пришлось давать объяснения.
Президент ФРГ предупредил немцев о тяжелых временах из-за войны в Украине

Президент ФРГ предупредил немцев о "тяжелых временах" из-за войны в Украине 27.03.2022

Слова Франка-Вальтера Штайнмайера прозвучали в видеообращении перед концертом солидарности с Украиной. Посол Украины в Германии отказался присутствовать на концерте.

Посол Украины призвал канцлера ФРГ выступить с заявлением по войне в Украине

Посол Украины призвал канцлера ФРГ выступить с заявлением по войне в Украине 16.03.2022

Президент Украины Зеленский 17 марта обратится с видеопосланием к депутатам бундестага. Посол Украины в ФРГ Мельник считает, что канцлер Шольц должен сразу после этого выступить с правительственным заявлением.
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