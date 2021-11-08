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Экономический обозреватель Deutsche Welle (DW).
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Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.
Почему Кремль дал задний ход и велел "Газпрому" заполнять пустые газохранилища в Германии? Немалую роль могли сыграть однопартийцы Герхарда Шредера, считает Андрей Гурков.
"Газпром" обеспечил Москве тройной геополитический успех, поскольку в Евросоюзе и Киеве сосредоточились на "Северном потоке-2" и недооценили "Турецкий поток", считает Андрей Гурков.
Российская спецоперация по принуждению европейцев к безоговорочному признанию "Северного потока - 2" не задалась - потребители газа ее даже не заметили, считает Андрей Гурков.
Идеология протекционизма все больше определяет действия властей России. Она проявляется и в отношении к игристым винам, и к софту, и к лекарствам и вакцинам, считает Андрей Гурков.
Германия включила Россию в список стран с опасными мутациями коронавируса. Одна лишь вакцинация инфекцию не остановит, нужна еще и самоорганизация общества, считает Андрей Гурков.
Объявив о дедолларизации ФНБ, Кремль фактически отмежевался от евроскептиков и подтвердил большие успехи ЕС в стабилизации европейской денежной единицы, считает Андрей Гурков.
Российское руководство повторит ошибки властей других стран и не пойдет своевременно на непопулярные меры, чтобы остановить мутации коронавируса. Таков прогноз Андрея Гуркова.
Москва опять перенесла срок завершения строительства газопровода, но она не учитывает, что через полгода в новое правительство ФРГ войдут ярые противники проекта, считает Андрей Гурков.
Оператор газопровода отложил работы на неопределенный срок, хотя все разрешения получены. Из-за выборов в ФРГ у "Газпрома" закрывается окно возможностей, считает Андрей Гурков.
Скупое сообщение "Транснефти" вновь показало, что в Москве замалчивают финансовые последствия техногенной аварии на трубопроводе и замяли вопрос о ее виновниках, считает Андрей Гурков.
Западная фарминдустрия объяснила Дональду Трампу, что не будет в угоду политикам поспешно регистрировать вакцины от COVID-19, а AstraZeneca это доказала, пишет Андрей Гурков.
Обществу и бизнесу в Германии и России следует настроиться на то, что из-за COVID-19 предстоящие осень и зима будут во многом похожи на прошлую весну, считает Андрей Гурков.
Госдума РФ разрешила строить железную дорогу для перевозки товара, от которого все больше стран будут отказываться во имя защиты глобального климата, считает Андрей Гурков.
Первопричина экологической катастрофы в Красноярском крае - таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления, о котором многие в России слышать не хотят, считает Андрей Гурков.
Временное прекращение экспорта зерна лишит РФ валютных доходов, а на мировом рынке усилит дефицит продовольствия на фоне COVID-19 и надвигающейся засухи, считает Андрей Гурков.
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