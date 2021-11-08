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Андрей Гурков

Экономический обозреватель Deutsche Welle (DW).

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ARCHIV - Die Anlandestelle der Ostsee-Erdgaspipeline der Firma Nord Stream, aufgenommen am 23.03.2012 in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern). Foto: Stefan Sauer/dpa (zu dpa Röttgen: Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 muss auf den Prüfstand am 18.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Два "Северных потока" - два символа принципиально разных эпох 08.11.2021

Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.
MOSCOW REGION, RUSSIA - OCTOBER 27, 2021: Russias President Vladimir Putin is seen in his office at the Novo-Ogaryovo residence during a video conference meeting on the resource potential of the Yamal Peninsula in northwestern Siberia. Yevgeny Paulin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Комментарий: Газовый спектакль дуэта "Путин и Миллер" 28.10.2021

Почему Кремль дал задний ход и велел "Газпрому" заполнять пустые газохранилища в Германии? Немалую роль могли сыграть однопартийцы Герхарда Шредера, считает Андрей Гурков.
2.2.2017***Der russische Präsident Wladimir Putin (l) und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban reichen sich am 02.02.2017 in Budapest die Hände. Putin ist zu einem eintägigen Besuch in der ungarischen Hauptstadt eingetroffen. (zu dpa Putin zu Besuch in Budapest eingetroffen vom 02.02.2017) Foto: Alexei Druzhinin/POOL SPUTNIK KREMLIN/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Комментарий: Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии 28.09.2021

"Газпром" обеспечил Москве тройной геополитический успех, поскольку в Евросоюзе и Киеве сосредоточились на "Северном потоке-2" и недооценили "Турецкий поток", считает Андрей Гурков.
19.12.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Blick auf die Erdgasempfangsstation der Europäischen Gas-Anbindungsleitung Eugal. Die Eugal-Leitung verbindet die Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf (Sachsen) nahe der tschechischen Grenze. Pro Jahr können nach Unternehmensangaben bis zu 30,9 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportiert werden. Bis die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertig ist, wird die Leitung aus der Nordeuropäischen Erdgasleitung NEL gespeist. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Комментарий: Германия пока просто игнорирует шантаж "Газпрома" 15.09.2021

Российская спецоперация по принуждению европейцев к безоговорочному признанию "Северного потока - 2" не задалась - потребители газа ее даже не заметили, считает Андрей Гурков.
Champagner im Kühler mit Eis | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Закон о шампанском как апофеоз российского импортозамещения 05.07.2021

Идеология протекционизма все больше определяет действия властей России. Она проявляется и в отношении к игристым винам, и к софту, и к лекарствам и вакцинам, считает Андрей Гурков.
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 25, 2021: People attend a graduation ceremony for students of the Moscow Suvorov Military School. Artyom Geodakyan/TASS

Комментарий: Третья волна коронавируса заставит россиян носить маски 29.06.2021

Германия включила Россию в список стран с опасными мутациями коронавируса. Одна лишь вакцинация инфекцию не остановит, нужна еще и самоорганизация общества, считает Андрей Гурков.
Eurozeichen vor Dollarzeichen, Konzeptbild Währung | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Россия признала, что валюта евро - это всерьез и надолго 04.06.2021

Объявив о дедолларизации ФНБ, Кремль фактически отмежевался от евроскептиков и подтвердил большие успехи ЕС в стабилизации европейской денежной единицы, считает Андрей Гурков.
The Coronavirus mutation. 3D illustration.

Комментарий: России не избежать третьей волны коронавируса 11.04.2021

Российское руководство повторит ошибки властей других стран и не пойдет своевременно на непопулярные меры, чтобы остановить мутации коронавируса. Таков прогноз Андрея Гуркова.
Was: Auf der Demonstration von Fridays for Future in Köln am 19.3.2021 Fotograf und via Gero Rueter Stichworte: Fridays for Future, Gasausstieg, Nord Stream 2, Erdgas

Комментарий: Осенью Берлин изменит свое отношение к "Северному потоку - 2" 31.03.2021

Москва опять перенесла срок завершения строительства газопровода, но она не учитывает, что через полгода в новое правительство ФРГ войдут ярые противники проекта, считает Андрей Гурков.
FILE PHOTO: The pipe-laying vessel Fortuna, which may be used to complete the construction of the Nord Stream 2 Baltic Sea gas pipeline, makes its way to Wismar, Germany, September 30, 2020. Picture taken September 30, 2020. REUTERS/Oliver Denzer/File Photo

Комментарий: "Северный поток - 2" можно строить, но строить не получается 15.01.2021

Оператор газопровода отложил работы на неопределенный срок, хотя все разрешения получены. Из-за выборов в ФРГ у "Газпрома" закрывается окно возможностей, считает Андрей Гурков.
BRYANSK REGION, RUSSIA. JANUARY 16, 2006. Part of the Druzhba main oil pipeline at the Novozybkov oil pumping station in Bryansk Region. Photo ITAR-TASS / Alexander Saverkin +++(c) dpa - Report+++ |

Комментарий: В истории с грязной нефтью "Дружбы" все шито-крыто 13.10.2020

Скупое сообщение "Транснефти" вновь показало, что в Москве замалчивают финансовые последствия техногенной аварии на трубопроводе и замяли вопрос о ее виновниках, считает Андрей Гурков.
ARCHIV - 19.06.2020, Baden-Württemberg, Tübingen: ILLUSTRATION - Ein Mann demonstriert im Institut für Tropenmedizin an der Uniklinik Tübingen, wie eine Frau geimpft wird. Am Institut für Tropenmedizin wurde heute am ersten Proband, einer jungen Frau, ein möglicher Wirkstoff gegen das Coronavirus gespritzt. Der Wirkstoff kommt von der Tübinger Firma Curevac. (zu dpa:Corona-Impfstoff-Entwickler Curevac stellt Weichen für US-Börsengang) Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Безопасность вакцин важнее политического заказа 09.09.2020

Западная фарминдустрия объяснила Дональду Трампу, что не будет в угоду политикам поспешно регистрировать вакцины от COVID-19, а AstraZeneca это доказала, пишет Андрей Гурков.
Coronavirus, Figur aus Pappmaschee, Mottowagen von Jacques Tilly, Rosenmontagszug 2020, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Идет вторая волна коронавируса. Готовьтесь! 31.08.2020

Обществу и бизнесу в Германии и России следует настроиться на то, что из-за COVID-19 предстоящие осень и зима будут во многом похожи на прошлую весну, считает Андрей Гурков.
ITAR-TASS: IRKUTSK REGION, RUSSIA. Train runs along the shore of Lake Baikal between Baikal station and Slyudyanka town. This route is the part of Trans-Siberian Railway. (Photo ITAR-TASS / Maxim Kashirin)

Комментарий: Леса Байкала вырубят ради недолгого экспорта угля в Азию 17.07.2020

Госдума РФ разрешила строить железную дорогу для перевозки товара, от которого все больше стран будут отказываться во имя защиты глобального климата, считает Андрей Гурков.
02.06.2020, Russland, Norilsk: 6255833 02.06.2020 In this handout photo released by the press-service of Nornickel, employees of Marine Rescue Service work at a site where, on May 29, diesel fuel has leaked out of a tank at the TPP-3 thermal power station, outside Norilsk, Russia. Russian authorities have declared a state of emergency after more than 20,000 tonnes of diesel fuel seeped into a Siberian river. Editorial use only, no archive, no commercial use. Press-service of Nornickel Foto: Press-service of Nornickel |

Комментарий: Изменение климата привело к ЧС в Норильске 04.06.2020

Первопричина экологической катастрофы в Красноярском крае - таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления, о котором многие в России слышать не хотят, считает Андрей Гурков.
11.07.2019, Hessen, Trebur: Erntereifes Getreide steht auf einem Feld vor dem grauen Himmel. Für das Erntejahr zeichnen sich wegen anhaltender Trockenheit geringere Erträge in der hessischen Landwirtschaft ab. Auch mit Blick auf Futtermittel sieht es schlecht aus, befürchtet der Bauernverband. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa | Verwendung weltweit

Комментарий: Хлеб будет дорожать, но пока не в России 28.04.2020

Временное прекращение экспорта зерна лишит РФ валютных доходов, а на мировом рынке усилит дефицит продовольствия на фоне COVID-19 и надвигающейся засухи, считает Андрей Гурков.
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