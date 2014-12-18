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Андреас Шоккенхофф

Андреас Шоккенхофф (1957 - 2014), немецкий политик, член ХДС.

Андреас Шоккенхофф (Andreas Schockenhoff), немецкий политик, с 1982 года член Христианско-демократического союза (ХДС). В 1972 году он вступил в Junge Union - молодежную организацию ХДС. Начиная с 1990 года, он семь раз подряд избирался депутатом бундестага от ХДС. С 1994 года и до своей смерти Шоккенхофф возглавлял германо-французскую депутатскую группу. В последние годы политической карьеры главной темой для него были отношения с Россией. С 2006 по конец 2013 года Шоккенхофф занимал пост координатора германо-российского межобщественного сотрудничества при правительстве ФРГ.

Berlin, Bundestag / Plenum / Regierungserklärung durch Bundeskanzlerin AngelaMerkel, Foto: Dr. Andreas Schockenhoff CDU/CSU

В бундестаге почтили память Андреаса Шоккенхоффа 18.12.2014

Председатель парламента ФРГ Норберт Ламберт назвал скончавшегося политика "страстным дипломатом". В траурной церемонии приняла участие Ангела Меркель.
Andreas Schockenhoff (CDU), stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, aufgenommen vor der Ausstrahlung der ARD-Talkshow Günther Jauch am Sonntag (16.10.2011) in Berlin. Das Thema: Die Trinker-Republik - Unterschätzen wir die Volksdroge Alkohol?. Schockenhoff bekennt sich zur Alkoholkrankheit, nachdem er mit zwei Promille am Steuer erwischt wurde. Foto: Hannibal dpa/lbn

Судмедэкспертиза: Андреас Шоккенхофф умер в сауне от ожогов 17.12.2014

Причиной смерти 57-летнего немецкого политика Андреаса Шоккенхоффа стали ожоги, полученные в сауне собственного дома. Таковы результаты вскрытия, обнародованные прокуратурой Равенсбурга.
Berlin, Bundestag / Plenum / Regierungserklärung durch Bundeskanzlerin AngelaMerkel, Foto: Dr. Andreas Schockenhoff CDU/CSU

Суд распорядился произвести вскрытие тела Шоккенхоффа 17.12.2014

Постановление о вскрытии тела Андреаса Шоккенхоффа вынес суд в Равенсбурге. Эта процедура призвана развеять слухи о том, что немецкий эксперт по России стал жертвой заговора.
Andreas Schockenhoff (CDU), stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, aufgenommen vor der Ausstrahlung der ARD-Talkshow Günther Jauch am Sonntag (16.10.2011) in Berlin. Das Thema: Die Trinker-Republik - Unterschätzen wir die Volksdroge Alkohol?. Schockenhoff bekennt sich zur Alkoholkrankheit, nachdem er mit zwei Promille am Steuer erwischt wurde. Foto: Hannibal dpa/lbn

Андреас Шоккенхофф: немецкий политик, который любил Россию и критиковал Путина 15.12.2014

В ночь на воскресенье, 14 декабря, в возрасте 57 лет скончался заместитель главы фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге, эксперт по России Андреас Шоккенхофф.
Berlin, Bundestag / Plenum / Regierungserklärung durch Bundeskanzlerin AngelaMerkel, Foto: Dr. Andreas Schockenhoff CDU/CSU

Скончался немецкий эксперт по России Андреас Шоккенхофф 14.12.2014

В Равенсбурге скончался известный немецкий эксперт по России Андреас Шоккенхофф. Несколько лет он занимал пост координатора германо-российского межобщественного сотрудничества в МИД ФРГ.
Berlin, Bundestag / Plenum / Regierungserklärung durch Bundeskanzlerin AngelaMerkel, Foto: Dr. Andreas Schockenhoff CDU/CSU

В партии Меркель приветствуют итоги парламентских выборов в Молдавии 01.12.2014

Зампред фракции ХДС/ХСС в бундестаге Андреас Шоккенхофф надеется, что Молдавия будет продолжать курс на сближение с Европой.
ARCHIV - Petersburger Dialog steht am 21.10.2013 an einer Wand in Leipzig (Sachsen). Beim «Petersburger Dialog» mit Vertretern Russlands an diesem Mittwoch (23.04.2014) in Leipzig will die deutsche Seite auch über die aktuelle Situation in der Ukraine sprechen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa (zu dpa Deutsche Seite will bei «Petersburger Dialog» über Ukraine reden vom 23.04.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Шоккенхофф: Мы надеемся, что Россия вернется к соблюдению норм законности 28.11.2014

Депутат бундестага Андреас Шоккенхофф рассказал в интервью DW, как развивается гражданское общество в ФРГ и России, и почему необходимо реформировать "Петербургский диалог".
Berlin, Bundestag / Plenum / Regierungserklärung durch Bundeskanzlerin AngelaMerkel, Foto: Dr. Andreas Schockenhoff CDU/CSU

Депутат бундестага потребовал смены глав российско-германских форумов 24.11.2014

По словам депутата от партии Меркель, посты должны покинуть главы "Петербургского диалога" и Германо-российского форума.
Dr. Andreas Schockenhoff, Koordinator für die deutsch-russische zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit, Vize-Vorsitzender der CDU/CSU- Fraktion im Deutschen Bundestag, Leiter der Arbeitsgruppe Zivilgesellschaft beim deutsch-russischen Forum Petersburger Dialog; 15. November 2012; Copyright: DW/A. Brenner

Эксперт ХДС: Следующий кризис с участием России разыграется на Балканах 18.11.2014

"Стоит опасаться, что Россия будет использовать поставки энергоносителей в Сербию как более мощный инструмент для шантажа", - заявил зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Андреас Шоккенхофф.
Bildnummer: 52165233 Datum: 15.10.2007 Copyright: imago/Hoffmann Fahnen der EU, Russlands und Deutschlands - Deutsch-russische Konsultationen in Wiesbaden, Objekte; 2007, Wiesbaden, Europa, Europäische Union, Russland, russische, deutsche; , quer, Kbdig, Gruppenbild, Internationale Politik, Politik, Deutschland, o0 Nationalfahne, Europafahne

Депутат от партии Меркель: ЕС и России нужна новая политика разрядки 17.11.2014

Возможность возврата к сотрудничеству между Западом и РФ зависит от линии Москвы, считает Андреас Шоккенхофф. Он также поддержал заявление Ангелы Меркель по поводу политики России.
Außenminister Frank-Walter Steinmeier schaut am 25.03.2014 auf dem Flug des Airbus A340-300 Konrad Adenauer von Addis Abeba in Äthiopien nach Daresalam in Tansania in seine Unterlagen. Außenminister Steinmeier musste seinen Aufenthalt in Addis unfreiwillig verlängern, da die Maschine der Flugbereitschaft nach Rauchentwicklung zunächst nicht nach Tansania weiterfliegen konnte. Foto: Michael Kappeler/dpa

Чего ждать от визита главы германского МИДа в Киев и Москву? 17.11.2014

Правительство ФРГ не видит необходимости менять свой подход к конфликту на Украине и после бесплодного его обсуждения на саммите G20, заявляют в Берлине.
Berlin, Bundestag / Plenum / Regierungserklärung durch Bundeskanzlerin AngelaMerkel, Foto: Dr. Andreas Schockenhoff CDU/CSU

Однопартиец возразил экс-канцлеру Колю: Россия сама себя изолировала 03.11.2014

"Россия сама себя изолировала", - возразил Гельмуту Колю зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Андреас Шоккенхофф. Ранее Коль заявил, что Запад изолировал РФ в ходе украинского кризиса.
ITAR-TASS: KIEV, UKRAINE. AUGUST 12, 2014. Ukraine's lawmakers at a Verkhovna Rada (Ukrainian Parliament) meeting. Ukraine's Parliament adopts package of sanctions against Russia in the first reading. (Photo ITAR-TASS/ Maxim Nikitin) pixel

Депутат бундестага от ХДС поддержал принятые Радой законы 17.09.2014

Зампред фракции ХДС/ХСС в бундестаге Андреас Шоккенхофф выступил в поддержку принятых Верховной радой Украины законов об особом статусе ряда районов Донбасса и об амнистии.
Moscow, Russia. Rosneft filling station.

Новые санкции ЕС: что говорят в Берлине? 11.09.2014

Кризис на Украине и дополнительные европейские санкции против России снова стали темой дебатов в немецком бундестаге. Список новых штрафных мер оглашен в Брюсселе в пятницу.
A smoke rises after shelling in the town of Novoazovsk, eastern Ukraine, Tuesday, Aug. 26, 2014. Towering columns of smoke rose Tuesday from outside a city in Ukraine's far southeast after what residents said was a heavy artillery barrage. It was the second straight day that attacks were reported in the vicinity of Novoazovsk, which is in eastern Ukraine's separatist Donetsk region but previously had seen little fighting between Ukrainian forces and pro-Russian rebels. (AP Photo/Sergei Grits)

Андреас Шоккенхофф: Мы не оставим военную агрессию против Украины без ответа 28.08.2014

Если сообщения о вводе российских войск на украинскую территорию подтвердятся, встанет вопрос о новой ступени санкций против Москвы, считает заместитель главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге.
Germany's Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier speaks to members of the media during a meeting of European Union (EU) foreign ministers at the EU Council in Brussels August 15, 2014. REUTERS/Laurent Dubrule (BELGIUM - Tags: POLITICS MEDIA)

Берлин настаивает на продолжении переговоров между Москвой и Киевом 27.08.2014

За переговорами Путина и Порошенко в Минске должны незамедлительно последовать другие встречи, считает глава МИД ФРГ.
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