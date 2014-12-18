Андреас Шоккенхофф (1957 - 2014), немецкий политик, член ХДС.

Андреас Шоккенхофф (Andreas Schockenhoff), немецкий политик, с 1982 года член Христианско-демократического союза (ХДС). В 1972 году он вступил в Junge Union - молодежную организацию ХДС. Начиная с 1990 года, он семь раз подряд избирался депутатом бундестага от ХДС. С 1994 года и до своей смерти Шоккенхофф возглавлял германо-французскую депутатскую группу. В последние годы политической карьеры главной темой для него были отношения с Россией. С 2006 по конец 2013 года Шоккенхофф занимал пост координатора германо-российского межобщественного сотрудничества при правительстве ФРГ.