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Президент США Джо БайденФото: Patrick Semansky/AP/picture alliance
ПолитикаСША

Помощники Байдена нашли новую партию секретных документов

Сергей Куприков
53 мин. назад

В ноябре адвокаты Байдена нашли первую партию документов, которыми он не мог пользоваться за пределами Белого дома.

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Помощники президента США Джо Байдена нашли еще одну партию секретных документов в месте, которое он использовал для работы после своего ухода из администрации экс-президента США Барака Обамы. Об этом сообщают телеканалы NBC News и CNN в четверг, 12 января.

2 ноября 2022 года адвокаты Байдена нашли около 10 секретных документоввремен его вице-президентства в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия. Информацию об этом довели до сведения Национального архива США, куда должны передаваться все подобные бумаги. Сотрудники этого ведомства уведомили о случившемся Министерство юстиции США, которое начало проверку того, как секретные документы попали в здание аналитического центра.

Среди секретных бумаг - разведданные об Украине, Иране и Великобритании

Документы относились к периоду, когда лидер США был вице-президентом. Среди обнаруженных секретных бумаг оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации. Сам президент заявил, что удивлен обнаруженными в его офисе секретными документами и не знает их содержания.

По данным источников NBC, с момента нахождения этих бумаг помощники американского лидера искали любые дополнительные секретные материалы, которые могли находиться в других помещениях, которыми он пользовался. Издание не указывает, когда  и где были обнаружены секретные бумаги. Отмечается, что речь идет о меньшем числе бумаг, чем было найдено ранее.

Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в 2022 году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампаи грозит ему уголовным преследованием. Майк Пенс, который занимал пост вице-президента США при Трампе, обвинил правительство Джо Байдена в применении двойных стандартов в подходе к найденным у главы Белого дома секретным документам.

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