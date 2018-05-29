Где находится самая большая монастырская пивоварня Германии

Андексское аббатство (Kloster Andechs), которое мы сегодня посетим, находится под Мюнхеном - примерно в часе езды на поезде. От железнодорожной станции Хершинг-ам-Аммерзе до холма, на котором расположен монастырь, идти около часа. Обитель известна во всей Германии своими пивоваренными традициями и гостеприимством, так что по пути можно и нужно нагулять аппетит.
Монастырь действующий уже много столетий, является местом паломничества к "Трем святым реликвиям". В Андексе хранится частица мощей папы римского Льва IX и две реликвии папы Григория Великого. Считается, что они попали сюда еще в начале X века, когда на этом месте находился замок, принадлежавший одному влиятельному баварскому роду. С историей создания монастыря связана легенда.
В 1388 году здешний древний замок пребывал в сильно разрушенном состоянии, мощи считались пропавшими, но в его часовне еще проходили службы. Во время одной из них на пол выбежала мышь, тащившая клочок бумаги. Он оказался биркой из утраченного реликвария. Уже вскоре его нашли в тайнике, а мышь получила памятник - до сих пор выглядывает из-под алтаря. Так что не пугайтесь, когда ее увидите - если не во время посещения аббатства, то хотя бы в нашей фотогалерее.
Фотогалерея: Андексское аббатство
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Андексское аббатство
Андексское аббатство было основано на восточном берегу баварского озера Аммерзе в середине XV века. Находится примерно в 40 километрах от Мюнхена.
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Андексское аббатство
Монастырь в Андексе на гравюре 1631 года.
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Андексское аббатство
Аббатство было выстроено на месте средневекового замка, принадлежавшего одному из могущественных знатных родов Баварии. Местом богомолья Андекс стал не позднее XII века.
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Андексское аббатство
"Паломники переправляются через Аммерзе". Картина Антона Долля (Anton Doll), 1850 год.
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Андексское аббатство
Озеро Аммерзе и Андексское аббатство на горизонте ранним туманным утром.
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Андексское аббатство
Аббат монастыря Йоханнес Эккерт (Johannes Eckert) во время праздника Святого Коломана в 2015 году.
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Андексское аббатство
Солнечные часы на стене монастырского храма.
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Андексское аббатство
Храмовый праздник в 2010 году с участием тогдашнего архиепископа Фрайбурга Роберта Цоллича (Robert Zollitsch).
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Андексское аббатство
Главный алтарь посвящен Деве Марии.
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Андексское аббатство
Мышь, выглядывающая из-под алтаря, напоминает об истории создания обители. Именно она помогла найти утраченные реликвии.
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Андексское аббатство
В этом месте посетители аббатства могут сделать пожертвования "Трем святым реликвиям".
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Андексское аббатство
"Скорбная часовня" (Schmerzhafte Kapelle). Внутри находится пиета - деревянная скульптура, изображающая Богоматерь с мертвым Христом, лежащим у нее на коленях.
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Андексское аббатство
Еще одна монастырская часовня.
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Андексское аббатство
Во время грозы.
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Андексское аббатство
"Bräustüberl" - монастырский пивной ресторан.
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Андексское аббатство
Ангела Меркель - гость монастыря в 2002 году.
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Андексское аббатство
Андексское аббатство во время захода солнца.
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Андексское аббатство
Монастырское пиво.
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Андексское аббатство
В монастырской пивоварне.
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Андексское аббатство
Андексское аббатство посреди зимнего ландшафта.
Автор: Максим Нелюбин
В 1423 году на месте замковой часовни для вновь обретенных реликвий возвели новый храм, а через полвека после его освящения построили еще более просторный, так как число паломников постоянно возрастало. Именно он стал церковью аббатства, основанного в 1455 году. Свой нынешний вид и внутреннее убранство в стиле баварского рококо храм приобрел в XVIII веке.
Туристы и политики
Сегодня к верующим прибавились многочисленные туристы. Главным образом - из Мюнхена и соседних регионов, но в монастырской пивной часто можно услышать также иностранную речь и много разных немецких диалектов. Особенно по субботам в ней полным-полно народу. В теплое время года, когда открыта терраса, пивная может вместить разом до двух тысяч гостей. Братия составляет всего шесть человек, а за прием многочисленных посетителей отвечают монастырские служащие.
Раз в год на свою традиционную конференцию здесь собирается президиум Христианско-социального союза (ХСС) - партии, беспрерывно находящейся у власти в Баварии уже почти 60 лет. Несколько раз это мероприятие посещала Ангела Меркель (Angela Merkel), впервые - еще во времена, когда она была лидером парламентской оппозиции.
Крупнейшая монастырская пивоварня Германии
Туристы приезжают в Андекс, чтобы попробовать знаменитое местное пиво и увидеть, как его варят. Ежегодно самая большая монастырская пивоварня в Германии производит более 100 тысяч гектолитров этого традиционного напитка. Продают его повсюду в Германии, а также отправляют за границу. Какие сорта варить и куда поставлять пиво - эти решения принимает монастырский конвент, то есть общее собрание монахов. Выручка от продажи пива составляет сейчас основную часть доходов аббатства.
В монастырский ресторан оно поступает прямо из пивоварни по трубам. В оживленные дни - несколько тысяч литров. На память можно взять домой набор из шести бутылок разных сортов. Однако один особенный сорт можно попробовать только в монастыре - пиво на зиму (Winterbier), отличающееся особенно мягким и пряным вкусом, а также относительно легкое - крепостью немногим более четырех градусов. Разливают его здесь в период между 11 ноября и 19 марта, то есть между католическими днями Святого Мартина и Святого Иосифа.
"Пиво должно иметь вкус пива", - объясняет Александр Райсс (Alexander Reiss) - мастер, отвечающий за его производство в Андексе. Именно поэтому в монастыре строго придерживаются правил баварского закона о чистоте (Reinheitsgebot), изданного в Ингольштадте в 1516 году, то есть 500 лет назад. Он допускает использование для этого традиционного напитка лишь трех ингредиентов - воды, ячменя и хмеля.
Зимнее пиво
Для производства нефильтрованного зимнего пива в монастыре используют воду, темный солод и ароматный хмель из Халлертау (Hallertau). Плюс терпение и опыт, так как сусло для этого сорта кипятят несколько раз и несколько раз сливают обратно в чан. Делают это, чтобы усилить вкус солода. Затем пиво выдерживают в течение шести недель, после чего разливают свежим в монастырской пивной.
Засидеться допоздна посетители здесь не могут, даже если очень захочется. Пивной ресторан закрывается в восемь вечера, чтобы не мешать распорядку дня бенедиктинцев, но к этому времени большинство посетителей уже находятся в пути домой. После вечерней молитвы здесь до следующего утра будет царить тишина, а утренняя молитва начнется уже в семь часов.
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По традиционному рецепту
Согласно баварскому закону о чистоте пива, принятому в 1516 году, для производства этого напитка должны использоваться только вода, ячменный солод, дрожжи и хмель. С 1987 года в Германии стали продавать пиво, изготовленное в странах ЕС с добавлением других ингредиентов. Сами же немецкие пивовары до сих пор варят пиво по традиционному рецепту.
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Столица пива Берлин
Особенно много пивоварен в Берлине. В последние годы пивоварением стали активно заниматься и иммигранты. Особой славой в немецкой столице пользуются такие пивоварни, как Schoppe Bräu, Heidenpeters, Ale Mania, BrauKunstKeller, Crew Republic.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Немцы - чемпионы мира?
Во всем мире производится 15 тысяч сортов пива. Треть из них - в Германии. Полторы тысячи пиврварен насчитывается здесь. Однако не известно, являются ли немцы чемпионами мира по потреблению пива. По статистике, на душу населения в ФРГ приходится около 110 литров пива в год. Между тем, в Чехии производится ежегодно до 150 литров пива на душу населения. Другое дело, что много идет на экспорт.
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Местные особенности
Заказывая в немецком ресторане пиво, укажите конкретный сорт. Иначе вам обязательно подадут один из местных: в Мюнхене - традиционное для баварцев пшеничное пиво (Weizenbier), в Кельне - кельнское пиво (Kölsch), а в Гамбурге - пиво бренда Astra. Но дюссельдорфское альтбир (Alt-Bier), например, в кельнских пивных вы напрасно будете заказывать: Кельн и Дюссельдорф поглядывают друг на друга свысока.
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Пиво из правильной посуды
Для каждого сорта немецкого пива предназначен особый сосуд. Kölsch, например, пьют из специальных тонких стаканов (Kölner Stange) вместимостью 0,2 литра, пшеничное Weizenbier - из высоких поллитровых, а то и литровых стаканов, расширяющихся кверху, а Pils - из бокалов в форме тюльпана.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Крепкие сорта
В большинстве сортов немецкого пива содержится примерно пять процентов алкоголя. Зато в Баварии пить пиво нужно осторожно. В производимом там пиве содержание алкоголя составляет порой шесть процентов. Между прочим, традиционный баварский завтрак дополняет кружка светлого нефильтрованного пива (Helles). Так что не удивляйтесь, если в Мюнхене вас им будут угощать поутру.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Пивные коктейли
Не все немцы предпочитают пить пиво в чистом виде. Смешивать его с другими напитками в Германии любят даже утонченные гурманы. Самый популярный в пивной коктейль - это радлер (Radler). В его состав входят пиво и лимонад. Кое-кто также любит смесь пива с кока-колой.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Пиво на берлинский лад
Что касается приготовления пивных коктейлей, то больше всех, пожалуй, тут изощряются берлинцы. В столичных ресторанах вам могут предложить берлинское белое пиво (Berliner Weisse) даже в сочетании с сиропом из малины или подмаренника душистого. Напиток приобретает ярко-розовый или ядовито-зеленый цвет. Подают его в широких рюмках из тонкого стекла.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
В Германии пить пиво можно почти везде
В отличие от многих других стран, в Германии пить пиво разрешается даже прямо на улице. Но вот в общественном транспорте - к примеру, в Кельне и Берлине - употребление алкоголя, в том числе и пива, запрещено.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Пивные бутылки не выбрасываются
Защита окружающей среды для немцев - одна из важнейших задач. И звание чемпиона мира по утилизации отходов и переработке мусора Германия действительно заслужила. В ФРГ бутылки из-под пива и других напитков, как правило, не выбрасываются, а сдаются обратно в магазин. В стоимость товара включен залог за тару (Pfand).
Автор: Кейт Мюзер, Наталия Королева