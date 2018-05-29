Где находится самая большая монастырская пивоварня Германии

Андексское аббатство (Kloster Andechs), которое мы сегодня посетим, находится под Мюнхеном - примерно в часе езды на поезде. От железнодорожной станции Хершинг-ам-Аммерзе до холма, на котором расположен монастырь, идти около часа. Обитель известна во всей Германии своими пивоваренными традициями и гостеприимством, так что по пути можно и нужно нагулять аппетит.

Монастырь действующий уже много столетий, является местом паломничества к "Трем святым реликвиям". В Андексе хранится частица мощей папы римского Льва IX и две реликвии папы Григория Великого. Считается, что они попали сюда еще в начале X века, когда на этом месте находился замок, принадлежавший одному влиятельному баварскому роду. С историей создания монастыря связана легенда.

В 1388 году здешний древний замок пребывал в сильно разрушенном состоянии, мощи считались пропавшими, но в его часовне еще проходили службы. Во время одной из них на пол выбежала мышь, тащившая клочок бумаги. Он оказался биркой из утраченного реликвария. Уже вскоре его нашли в тайнике, а мышь получила памятник - до сих пор выглядывает из-под алтаря. Так что не пугайтесь, когда ее увидите - если не во время посещения аббатства, то хотя бы в нашей фотогалерее.

Фотогалерея: Андексское аббатство

Андексское аббатство Андексское аббатство было основано на восточном берегу баварского озера Аммерзе в середине XV века. Находится примерно в 40 километрах от Мюнхена.

Андексское аббатство Монастырь в Андексе на гравюре 1631 года.

Андексское аббатство Аббатство было выстроено на месте средневекового замка, принадлежавшего одному из могущественных знатных родов Баварии. Местом богомолья Андекс стал не позднее XII века.

Андексское аббатство "Паломники переправляются через Аммерзе". Картина Антона Долля (Anton Doll), 1850 год.

Андексское аббатство Озеро Аммерзе и Андексское аббатство на горизонте ранним туманным утром.

Андексское аббатство Аббат монастыря Йоханнес Эккерт (Johannes Eckert) во время праздника Святого Коломана в 2015 году.

Андексское аббатство Солнечные часы на стене монастырского храма.

Андексское аббатство Храмовый праздник в 2010 году с участием тогдашнего архиепископа Фрайбурга Роберта Цоллича (Robert Zollitsch).

Андексское аббатство Главный алтарь посвящен Деве Марии.

Андексское аббатство Мышь, выглядывающая из-под алтаря, напоминает об истории создания обители. Именно она помогла найти утраченные реликвии.

Андексское аббатство В этом месте посетители аббатства могут сделать пожертвования "Трем святым реликвиям".

Андексское аббатство "Скорбная часовня" (Schmerzhafte Kapelle). Внутри находится пиета - деревянная скульптура, изображающая Богоматерь с мертвым Христом, лежащим у нее на коленях.

Андексское аббатство Еще одна монастырская часовня.

Андексское аббатство Во время грозы.

Андексское аббатство "Bräustüberl" - монастырский пивной ресторан.

Андексское аббатство Ангела Меркель - гость монастыря в 2002 году.

Андексское аббатство Андексское аббатство во время захода солнца.

Андексское аббатство Монастырское пиво.

Андексское аббатство В монастырской пивоварне.

Андексское аббатство Андексское аббатство посреди зимнего ландшафта. Автор: Максим Нелюбин



В 1423 году на месте замковой часовни для вновь обретенных реликвий возвели новый храм, а через полвека после его освящения построили еще более просторный, так как число паломников постоянно возрастало. Именно он стал церковью аббатства, основанного в 1455 году. Свой нынешний вид и внутреннее убранство в стиле баварского рококо храм приобрел в XVIII веке.

Туристы и политики

Сегодня к верующим прибавились многочисленные туристы. Главным образом - из Мюнхена и соседних регионов, но в монастырской пивной часто можно услышать также иностранную речь и много разных немецких диалектов. Особенно по субботам в ней полным-полно народу. В теплое время года, когда открыта терраса, пивная может вместить разом до двух тысяч гостей. Братия составляет всего шесть человек, а за прием многочисленных посетителей отвечают монастырские служащие.

Раз в год на свою традиционную конференцию здесь собирается президиум Христианско-социального союза (ХСС) - партии, беспрерывно находящейся у власти в Баварии уже почти 60 лет. Несколько раз это мероприятие посещала Ангела Меркель (Angela Merkel), впервые - еще во времена, когда она была лидером парламентской оппозиции.

Крупнейшая монастырская пивоварня Германии

Туристы приезжают в Андекс, чтобы попробовать знаменитое местное пиво и увидеть, как его варят. Ежегодно самая большая монастырская пивоварня в Германии производит более 100 тысяч гектолитров этого традиционного напитка. Продают его повсюду в Германии, а также отправляют за границу. Какие сорта варить и куда поставлять пиво - эти решения принимает монастырский конвент, то есть общее собрание монахов. Выручка от продажи пива составляет сейчас основную часть доходов аббатства.

В монастырский ресторан оно поступает прямо из пивоварни по трубам. В оживленные дни - несколько тысяч литров. На память можно взять домой набор из шести бутылок разных сортов. Однако один особенный сорт можно попробовать только в монастыре - пиво на зиму (Winterbier), отличающееся особенно мягким и пряным вкусом, а также относительно легкое - крепостью немногим более четырех градусов. Разливают его здесь в период между 11 ноября и 19 марта, то есть между католическими днями Святого Мартина и Святого Иосифа.

"Пиво должно иметь вкус пива", - объясняет Александр Райсс (Alexander Reiss) - мастер, отвечающий за его производство в Андексе. Именно поэтому в монастыре строго придерживаются правил баварского закона о чистоте (Reinheitsgebot), изданного в Ингольштадте в 1516 году, то есть 500 лет назад. Он допускает использование для этого традиционного напитка лишь трех ингредиентов - воды, ячменя и хмеля.

Зимнее пиво

Для производства нефильтрованного зимнего пива в монастыре используют воду, темный солод и ароматный хмель из Халлертау (Hallertau). Плюс терпение и опыт, так как сусло для этого сорта кипятят несколько раз и несколько раз сливают обратно в чан. Делают это, чтобы усилить вкус солода. Затем пиво выдерживают в течение шести недель, после чего разливают свежим в монастырской пивной.

Засидеться допоздна посетители здесь не могут, даже если очень захочется. Пивной ресторан закрывается в восемь вечера, чтобы не мешать распорядку дня бенедиктинцев, но к этому времени большинство посетителей уже находятся в пути домой. После вечерней молитвы здесь до следующего утра будет царить тишина, а утренняя молитва начнется уже в семь часов.

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