 Ангел Освенцима по имени Ангела | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.03.2020

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Культура и стиль жизни

Ангел Освенцима по имени Ангела

Ее называли "ангелом Освенцима". Она помогала узникам концлагеря, утешала их и ободряла, - пока не погибла сама. 26 марта исполняется 120 лет со дня рождения Ангелы Марии Аутч.

Фото сестры Ангелы из лагерной картотеки Освенцима

Фото сестры Ангелы из лагерной картотеки концлагеря Освенцим

Ее имя в постриге стало ее судьбой. О милосердии, готовности помочь и глубокой вере сестры Ангелы ходили легенды. Католическая епархия Вены, в которую входил монастырь, где она стала монахиней, в 1990-х годах начала процесс причисления немки Ангелы Марии Аутч к лику блаженных - беатификации: за веру, милосердие, помощь страждущим и, как объявил в 2018 году папа римский Франциск, за "героические добродетели".

Мария Аутч (Maria Autsch) родилась в семье каменотеса. Она была пятым из семи детей. Серьезного образования не получила, работала продавщицей в магазине тканей, готовилась выйти замуж. Но случилась трагедия: человек, с которым была обручена, покончил жизнь самоубийством. Судя по всему, Мария его очень любила, и после смерти жениха решила уйти в монастырь.

Донос в гестапо

В 1933 году она стала послушницей в обители ордена тринитариев (Пресвятой Троицы) в Тироле. Спустя год постриглась в монахини, получив имя сестры Ангелы. Тринитарии - католический монашеский орден. Мария Аутч выбрала его вовсе не случайно. Орден был основан в конце XII века для выкупа христиан из мусульманского плена, его монахи и монахини заботились о больных и раненых. Устав ордена был очень строг, и средства на выкуп пленных собирали милостыней. Именно тринатарии выкупили захваченного в Алжире Сервантеса, который, вернувшись в Испанию, написал бессмертного "Дон Кихота".

В 1938 году, когда Австрия в результате так называемого "аншлюса" вошла в состав "третьего рейха", национал-социалисты, которые вели борьбу с независимой католической церквью, попытались национализировать монастырь. Именно активное вмешательство сестры Ангелы помешало этому, после чего гестапо взяло ее под особое наблюдение.

Летом 1940 года осведомитель гестапо донес на монахиню, что она очень критически отзывается о Гитлере и слушает "вражеские радиостанции". Во время обыска нашли дневник, в котором сестра Ангела называла Гитлера "несчастьем всей Европы". Без всякого суда ее отправили в концлагерь Равенсбрюк - "за оскорбление фюрера и подстрекательство". На полосатой арестантской робе она носила красный треугольник политической заключенной. Сестру Ангелу послали сначала на строительные работы, несмотря на больное сердце, но потом определили в лагерную больницу, где она работала нянечкой и кастеляншей.

Молитва за палачей

Оставшиеся в живых узницы Равенсбрюка рассказывали, как она заботилась о них, делилась последним куском хлеба, утешала и вселяла надежду... Мария Розенбергер (Maria Rosenberger) вспоминала, как издевались над сестрой Ангелой надзирательницы, которые особенно ненавидели именно монахинь, "а она молилась с улыбкой на устах, молилась и за них..."

Бараки Освенцима

Бараки Освенцима

В марте 1942 года сестру Ангелу перевели в Освенцим. Остались свидетельства врача лагерного лазарета, еврейки из Словакии Маргиты Швабловой, как самоотверженно монахиня ухаживала там за тифозными больными. Потом сестра Ангела сама заразилась тифом и только чудом осталась жива. "То, что она делала для узников, - вспоминала Маргита Шваблова, - сестра Ангела делала с совершенно естественным для нее чувством благодарности за то, что может помочь. Тысячу раз она жертвовала собой, доставая лекарства, оставляя в лагерной больнице тех, кому грозила отправка в газовую камеру, не колеблясь ни на мгновение… Ее милосердие не знало границ".

Причисление к лику блаженных

"Ангелом Освенцима" называли сестру Ангелу узники. Ее доброта, любовь к ближнему и готовность помочь всем, кто, как она говорила, страдает больше нее, вошли в легенду. Четыре года монахиня провела в Освенциме. 23 декабря 1944 года самолеты союзников бомбили расположенные рядом с лагерем химические заводы. Сестра Ангела была ранена осколком, и ее больное сердце не выдержало.

От нее остались лишь несколько фотографий (одна из них - в картотеке Освенцима) и около ста писем, написанных из концлагеря. Эти письма проникнуты христианской любовью и глубокой верой.

Смотрите также:

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Крематорий

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Развод с "арийцем" при Гитлере: от любви до гибели

Еврейку Лилли Ян нацисты не уничтожили сразу только потому, что она была замужем за "чистым", по меркам нацистов, немцем. Но он полюбил другую. И Лилли отправили в Освенцим. (10.03.2020)  

"Страх сопровождал нас всю жизнь": история сестер, переживших Освенцим 

В лагере смерти Освенцим Вера и Нина Лебедевы попали в "донорский блок" и благодаря этому выжили. Их мать и младшая сестра остались в концлагере навсегда.  (27.01.2020)  

"Просто стоял на вышке": как в Германии судят бывшего охранника лагеря

75 лет прошло со времени окончания Второй мировой войны, но оставшихся еще в живых бывших нацистов в Германии продолжают судить. Почему только сейчас? (11.02.2020)  

Трагедия Освенцима не может быть забыта

В январе 1945 года москвич Иван Мартынушкин, будучи офицером Красной армии, освобождал нацистский лагерь смерти Освенцим. В 75-ю годовщину тех событий он поделился с DW своими воспоминаниями. (27.01.2020)  

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (28.01.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Правда об Освенциме - воспоминания бывших узников самого страшного нацистского лагеря смерти  

Опрос DW: большинство немцев хотят сохранить память о преступлениях нацистов  

Освобождение Освенцима в 1945 году: воспоминания офицера Красной армии о нацистском лагере смерти  

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