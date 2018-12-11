Анатомия любви к олигархам от Анатолия Чубайса

Соавтор программы приватизации в России Анатолий Чубайс призвал граждан сказать "спасибо" тем, "кого общество называет олигархами". Карикатурист Сергей Елкин так понял этот призыв.
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