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Анастасия Штайнмиллере

Журналистка, автор новостей и аналитических публикаций.

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Анастасия Штайнмиллере: избранные публикации

Флаг Кыргызстана на фоне памятника Манасу Великодушному в Бишкеке

Кыргызстан против Kloop: попытка упразднения свободы прессы

"Репортеры без границ" и Академия DW призвали Бишкек прекратить запугивание независимых СМИ и вернуться к их поддержке.
Свобода прессы28 ноября 2023 г.
Вручение Немецкой экологической премии 2022 года

Полмиллиона евро - новаторам в области климатологии

Климатолог Фридерика Отто и специалист в сфере строительства Дагмар Фриц-Крамер разделили премию DBU за защиту климата.
Природа и окружающая среда29 октября 2023 г.
Новый логотип социальной сети X, который заменил привычную синюю птичку, ассоциирующуюся с Twitter

Как Илон Маск за год изменил социальную сеть Twitter

Критики Илона Маска утверждают, что после покупки им Twitter (ныне "X") соцсеть захлестнула волна ненависти и фейков.
Общество27 октября 2023 г.
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Анастасия Штайнмиллере: другие публикации

Корабль финской береговой охраны патрулирует место, где был поврежден подводный газопровод Balticconnector

Найденный у Balticconnector якорь принадлежит судну КНР

Найденный у Balticconnector якорь принадлежит судну КНР

На якоре китайского грузового судна были обнаружены следы краски, которой выкрашен газопровод Balticconector.
Политика10 ноября 2023 г.
Илья Яшин в Мещанском суде Москвы, архивное фото

Илью Яшина этапировали из московского СИЗО в Смоленск

Илью Яшина этапировали из московского СИЗО в Смоленск

В какой колонии в Смоленской области будет отбывать срок Илья Яшин, пока неизвестно.
Политика10 ноября 2023 г.
Максим Буткевич

Родители и адвокат не могут найти Максима Буткевича

Родители и адвокат не могут найти Максима Буткевича

В последний раз семья видела Буткевича в августе 2023 года на экране монитора в зале московского аппеляционного суда.
Конфликты10 ноября 2023 г.
Белорусский писатель Саша Филипенко

Отец писателя Саши Филипенко арестован на 13 суток

Отец писателя Саши Филипенко арестован на 13 суток

К родителям Филипенко накануне пришли с обыском. Отца писателя задержали, а матери заявили: "Скажите спасибо сыну".
Политика10 ноября 2023 г.
Президент Украины Владимир Зеленский

Вывезенный из Мариуполя подросток просит Зеленского о помощи

Вывезенный из Мариуполя подросток просит Зеленского о помощи

Богдан Ермохин, насильно вывезенный из Мариуполя, попросил Владимира Зеленского вернуть его в Украину.
Конфликты10 ноября 2023 г.
Участники ежегодгого парада сексуальных меньшинств в Кельне

Сейм Латвии принял закон о партнерских отношениях

Сейм Латвии принял закон о партнерских отношениях

В Сейме подчеркнули, что закон не касается возможности усыновления детей и юридически не приравнивается к браку.
Общество9 ноября 2023 г.
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