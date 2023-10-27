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Анастасия Штайнмиллере
Журналистка, автор новостей и аналитических публикаций.
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Анастасия Штайнмиллере: избранные публикации
Кыргызстан против Kloop: попытка упразднения свободы прессы
"Репортеры без границ" и Академия DW призвали Бишкек прекратить запугивание независимых СМИ и вернуться к их поддержке.
Свобода прессы
28.11.2023
28 ноября 2023 г.
Полмиллиона евро - новаторам в области климатологии
Климатолог Фридерика Отто и специалист в сфере строительства Дагмар Фриц-Крамер разделили премию DBU за защиту климата.
Природа и окружающая среда
29.10.2023
29 октября 2023 г.
Как Илон Маск за год изменил социальную сеть Twitter
Критики Илона Маска утверждают, что после покупки им Twitter (ныне "X") соцсеть захлестнула волна ненависти и фейков.
Общество
27.10.2023
27 октября 2023 г.
Пропустить раздел Анастасия Штайнмиллере: другие публикации
Анастасия Штайнмиллере: другие публикации
Найденный у Balticconnector якорь принадлежит судну КНР
Найденный у Balticconnector якорь принадлежит судну КНР
На якоре китайского грузового судна были обнаружены следы краски, которой выкрашен газопровод Balticconector.
Политика
10.11.2023
10 ноября 2023 г.
Илью Яшина этапировали из московского СИЗО в Смоленск
Илью Яшина этапировали из московского СИЗО в Смоленск
В какой колонии в Смоленской области будет отбывать срок Илья Яшин, пока неизвестно.
Политика
10.11.2023
10 ноября 2023 г.
Родители и адвокат не могут найти Максима Буткевича
Родители и адвокат не могут найти Максима Буткевича
В последний раз семья видела Буткевича в августе 2023 года на экране монитора в зале московского аппеляционного суда.
Конфликты
10.11.2023
10 ноября 2023 г.
Отец писателя Саши Филипенко арестован на 13 суток
Отец писателя Саши Филипенко арестован на 13 суток
К родителям Филипенко накануне пришли с обыском. Отца писателя задержали, а матери заявили: "Скажите спасибо сыну".
Политика
10.11.2023
10 ноября 2023 г.
Вывезенный из Мариуполя подросток просит Зеленского о помощи
Вывезенный из Мариуполя подросток просит Зеленского о помощи
Богдан Ермохин, насильно вывезенный из Мариуполя, попросил Владимира Зеленского вернуть его в Украину.
Конфликты
10.11.2023
10 ноября 2023 г.
Сейм Латвии принял закон о партнерских отношениях
Сейм Латвии принял закон о партнерских отношениях
В Сейме подчеркнули, что закон не касается возможности усыновления детей и юридически не приравнивается к браку.
Общество
09.11.2023
9 ноября 2023 г.
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