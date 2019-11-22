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Приглашение на встречу патриарх Иерусалимский Феофил III озвучил во время визита в Москву.
МИД ФРГ уже пообещало направить в посольства в Бейруте и Аммане дополнительных специалистов по решению визовых вопросов. Закон о воссоединении семей беженцев вступает в силу 1 августа.
Прокуратура Иордании выдвинула против охранника посольства Израиля обвинения в убийстве и незаконном владении оружием. Амман блокирует возвращение посла Израиля и сотрудников дипмиссии в страну.
Журналист и активист Нахед Хаттар, выступавший в поддержку Башара Асада, обвинялся в оскорблении чувств мусульман в связи с публикацией карикатуры.
Строительство Готардского туннеля протяженностью в 57 километров началось 17 лет назад. На церемонии открытия президент Швейцарии назвал туннель "достижением тысячелетия", а его открытие - "историческим днем".
Полицейский застрелил в Аммане двух американцев, одного гражданина ЮАР и двух иорданцев, после чего застрелился сам.
После того, как ИГ опубликовало видео с сожжением иорданского заложника, Амман казнил двух террористов. Среди них ар-Риджауи, освобождение которой требовали джихадисты.
Иракская джихадистка ар-Риджауи будет освобождена, если на свободу будет отпущен иорданский пилот, сообщили власти в Аммане. О японском заложнике джихадистов не сообщается.
В свете наступления исламистов, Госдепартамент перевел часть сотрудников посольства США в Багдаде и генконсульства в Эрбиле в Басру и Амман.
Швейцария хотела бы помочь найти выход из кризиса на Украине. Дублирование же санкций ЕС в отношении России уменьшит возможности страны сыграть эту роль, полагает Йоханн Шнайдер-Амман.
Папа римский Франциск отправился с трехдневной поездкой по Ближнему Востоку. В ее ходе понтифик посетит Амман, Вифлеем и Иерусалим и встретится с сирийскими беженцами.
Отказом на требования вывести боевиков из Сирии ответила "Хезболлах". В страну направлены новые вооруженные подразделения, сообщил в Бейруте представитель группировки.
Это одна из самых массовых манифестаций в Иордании со времени начала "арабской весны".
От чрезмерных надежд предостерег мировое сообщество новый посредник ООН и ЛАГ в Сирии Лахдар Брахими, приступивший к своей миссии в Каире. В Сирии усиливается влияние исламских экстремистских группировок.
Антиправительственные демонстрации в арабских странах приобретают все более массовый характер. В Бахрейне полиция открыла огонь по протестующим. Погибли 4 человека, ранены 45. Протестуют жители Йемена, Ливии, Иордании.
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