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Амман

25.02.2018+++Jerusalem, Israel+++ Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem, Theophilos III, speaks during a news conference with other church leaders in front of the closed doors of the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem's Old City, February 25, 2018. REUTERS/Amir Cohen

Предстоятелям православных церквей предложили встретиться в Аммане 22.11.2019

Приглашение на встречу патриарх Иерусалимский Феофил III озвучил во время визита в Москву.

Stranded migrants and refugees hold placards as they protest outside the German Embassy in Athens, on Wednesday, July 19, 2917. About a hundred people, most of them from Syria, marched to protest Germany's decision to limit number of family reunification from Greece. (AP Photo/Petros Giannakouris) |

В посольства ФРГ подано более 30000 заявлений на воссоединение семей 30.07.2018

МИД ФРГ уже пообещало направить в посольства в Бейруте и Аммане дополнительных специалистов по решению визовых вопросов. Закон о воссоединении семей беженцев вступает в силу 1 августа.
AMMAN, JORDAN - JULY 23: Jordanian security forces are seen as they sealed off the scene and blocked entries to the area after one Jordanian was killed and an Israeli was injured in a violent incident at the Israeli embassy in Jordan on July 23, 2017. Security forces opened fire when a Jordanian national reportedly stabbed an Israeli personnel at the embassy in Amman, said security sources. Salah Malkawi / Anadolu Agency |

Между Иорданией и Израилем разгорается дипломатический скандал 28.07.2017

Прокуратура Иордании выдвинула против охранника посольства Израиля обвинения в убийстве и незаконном владении оружием. Амман блокирует возвращение посла Израиля и сотрудников дипмиссии в страну.
epa05555655 People hold photo of Jordanian writer Nahed Hattar, who was shot dead earlier in the day, in Fuhais, Jordan, 25 September 2016. Hattar, who stirred controversy for publishing a cartoon deemed offensive to Islam, was shot dead on 25 September outside a courthouse in Jordanian capital Amman. EPA/JAMAL NASRALLAH +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Аммане убит известный иорданский журналист Нахед Хаттар 25.09.2016

Журналист и активист Нахед Хаттар, выступавший в поддержку Башара Асада, обвинялся в оскорблении чувств мусульман в связи с публикацией карикатуры.

01.06.2016 ++++++Swiss President Johann Schneider-Ammann addresses guests during the opening ceremony of the NEAT Gotthard Base Tunnel, the world's longest and deepest rail tunnel, near the town of Erstfeld, Switzerland June 1, 2016. The 57.1-km (35.5 mile)-long Gotthard Base Tunnel, 17 years under construction and designed to last a century, is part of a 23 billion Swiss franc (23.1 billion USD) infrastructure project to speed passengers and cargo by rail below the Alps, as much as 2.3 km (1.7 miles) under the mountain chain, that divides Europe's north and south. © Reuters/A. Wiegmann

В Швейцарии открылся самый длинный железнодорожный туннель в мире 01.06.2016

Строительство Готардского туннеля протяженностью в 57 километров началось 17 лет назад. На церемонии открытия президент Швейцарии назвал туннель "достижением тысячелетия", а его открытие - "историческим днем".
09.11.2015 **** General view of King Abdullah bin Al Hussein Training Center where a Jordanian officer went on a shooting spree on Monday in Mwaqar near Amman, Jordan, November 9, 2015. Two American military personnel and one South African were killed when a Jordanian officer went on a shooting spree on Monday at a U.S.-funded security training facility near Amman, Jordan's government spokesman said. Jordan's Minister of State for Media Affairs, Mohammad Momani told Reuters the attacker also wounded six people, including two Americans, one of whom was in critical condition, before being shot dead shot by Jordanian security forces. The gunman did not commit suicide as security sources earlier said. REUTERS/Muhammad Hamed Copyright: Reuters/M. Hamed

В учебном центре полиции в Иордании застрелены американские инструкторы 09.11.2015

Полицейский застрелил в Аммане двух американцев, одного гражданина ЮАР и двух иорданцев, после чего застрелился сам.
epa04602247 Jordanian students hold a sign reading in Arabic, 'You will stay a Falcon' and pictures of Muath al-Kassasbeh, the Jordanian pilot believed to be being held by members of the group calling themselves the Islamic State (IS) in Syria, during a rally in support of Muath, Jordan University, Amman, Jordan, 03 2015. Despite a renewal of the offer for a prisoner swap with IS for the Jordanian pilot which came after news that a second Japanese hostage had been killed, it is unclear whether or not Jordan has received a proof of life. EPA/STR EPA/STR +++(c) dpa - Bildfunk+++

Власти Иордании казнили иракскую террористку 04.02.2015

После того, как ИГ опубликовало видео с сожжением иорданского заложника, Амман казнил двух террористов. Среди них ар-Риджауи, освобождение которой требовали джихадисты.
Stadtansicht von Amman (Jordanien) mit König-Abdullah-Moschee, aufgenommen am 01.03.2014. Die Moschee mit zwei Minaretten befindet sich auf der Jebel al-Weibdeh Anhöhe im westlichen Teil der Stadt und war bis 2006 die jordanische Nationalmoschee. Foto: Soeren Stache

Иордания согласилась обменять иракскую террористку на заложника ИГ 28.01.2015

Иракская джихадистка ар-Риджауи будет освобождена, если на свободу будет отпущен иорданский пилот, сообщили власти в Аммане. О японском заложнике джихадистов не сообщается.
Kurdish Peshmerga troops participate in intensive security deployment against Islamic State militants in a village on the outskirts of the province of Nineveh near the border province of Dohuk, August 9, 2014. Islamic State militants have killed at least 500 members of Iraq's Yazidi minority in northern Iraq, burying some of their victims alive and kidnapping hundreds of women, a Baghdad government minister said on Sunday. Picture taken August 9, 2014. REUTERS/Ari Jalal (IRAQ - Tags: CIVIL UNREST POLITICS CONFLICT)

США эвакуировали часть сотрудников генконсульства в Эрбиле 10.08.2014

В свете наступления исламистов, Госдепартамент перевел часть сотрудников посольства США в Багдаде и генконсульства в Эрбиле в Басру и Амман.
Das Bankenviertel in Genf mit Zweigniederlassungen von BNP Paribas und Credit Agricole, aufgenommen am 8. April 2010.

Министр: Швейцария не будет дублировать санкции ЕС 03.08.2014

Швейцария хотела бы помочь найти выход из кризиса на Украине. Дублирование же санкций ЕС в отношении России уменьшит возможности страны сыграть эту роль, полагает Йоханн Шнайдер-Амман.
Pope Francis swings incense as he celebrates mass during the canonisation ceremony in St Peter's Square at the Vatican, April 27, 2014. Pope John XXIII, who reigned from 1958 to1963 and called the modernising Second Vatican Council, and Pope John Paul II, who reigned for nearly 27 years before his death in 2005 and whose trips around the world made him the most visible pope in history, will be declared saints by Pope Francis at an unprecedented twin canonisation on Sunday. REUTERS/Max Rossi (VATICAN - Tags: RELIGION)

Папа римский Франциск отправился на Ближний Восток 24.05.2014

Папа римский Франциск отправился с трехдневной поездкой по Ближнему Востоку. В ее ходе понтифик посетит Амман, Вифлеем и Иерусалим и встретится с сирийскими беженцами.
Lebanese Shiite Muslim Hezbollah militants ride on a vehicle carrying a Fajr 5 missile during the annual parade in the southern town of Nabatiyeh on November 28, 2012, to mark the 13th day of Muharram on the Islamic calendar, commemorating and mourning the seventh-century martyrdom of Prophet Muhammad's grandson, Imam Hussein, in the battle of Karbala in Iraq. AFP PHOTO/MAHMOUD ZAYYAT (Photo credit should read MAHMOUD ZAYYAT/AFP/Getty Images)

"Хезболлах" проигнорировала требования вывести боевиков из Сирии 23.05.2013

Отказом на требования вывести боевиков из Сирии ответила "Хезболлах". В страну направлены новые вооруженные подразделения, сообщил в Бейруте представитель группировки.
epa03422505 Thousands of people gather for a demonstration in Amman, Jordan, 05 October 2012. Thousands of Jordanians demanded constitutional reforms during an opposition rally described as the biggest in the kingdom since the Arab Spring uprisings started in late 2010. The protesters, led by the powerful Muslim Brotherhood, demanded that the constitution be changed so that the prime minister is elected rather than appointed by the king. Security forces were deployed in the capital Amman to separate opposition demonstrators from government loyalists, who staged a counter protest. The rallies come a day after King Abdullah II dissolved parliament and called an early election. He has set no date for the vote. EPA/JAMAL NASRALLAH +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Иордании тысячи демонстрантов требуют радикальных реформ 05.10.2012

Это одна из самых массовых манифестаций в Иордании со времени начала "арабской весны".
New U.N.-Arab League envoy for Syria Lakhdar Brahimi (C) arrives with his assistants before his meeting with Egypt's President Mohamed Mursi (not pictured) at the presidential palace in Cairo September 10, 2012. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh (EGYPT - Tags: POLITICS)

Новый посредник ООН в Сирии предостерег от чрезмерных ожиданий 10.09.2012

От чрезмерных надежд предостерег мировое сообщество новый посредник ООН и ЛАГ в Сирии Лахдар Брахими, приступивший к своей миссии в Каире. В Сирии усиливается влияние исламских экстремистских группировок.
Bahraini anti-government protesters wave flags in a demonstration in Manama Wednesday Feb. 16, 2011. In the background are the twin towers of the Bahrain Financial Harbour. (Foto:Hasan Jamali/AP/dapd)

В арабском мире нарастает волна антиправительственных протестов 17.02.2011

Антиправительственные демонстрации в арабских странах приобретают все более массовый характер. В Бахрейне полиция открыла огонь по протестующим. Погибли 4 человека, ранены 45. Протестуют жители Йемена, Ливии, Иордании.

"Аль-Каида" взяла на себя ответственность за взрывы в Аммане 11.11.2005
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