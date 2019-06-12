 Американцы модернизируют свою военную базу в Испании | Новости из Германии о Европе | DW | 21.09.2019

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Европа

Американцы модернизируют свою военную базу в Испании

Правительство Испании удовлетворило просьбу США об увеличении и модернизации американской военно-воздушной базы на юге Иберийского полуострова.

Cамолет-заправщик КС 130J Super Hercules

Cамолет-заправщик КС 130J "Super Hercules"

Совет министров Испании пошел навстречу просьбе Вашингтона увеличить площадь американской военно-воздушной базы Морон-де-ла-Фронтера, расположенной в 56 километрах от Севильи, на юге страны. Об этом сообщает в субботу, 21 сентября, газета АВС. По данным издания, территория базы будет расширена на 25,2 тыс. квадратных метра, что позволит модернизировать взлетно-посадочную полосу. После проведения необходимых работ, база "улучшит свои оперативные возможности" и сможет принимать в любое время суток и в любую погоду самые крупные самолеты ВВС США.

База стратегического значения

В настоящее время, по данным АВС, на базе находятся до 2200 тысяч американских военных и 500 гражданских лиц. Она используется для транзита воинских контингентов и грузов, направляемых из США на Ближний Восток, в Африку и в Афганистан. Кроме того, в Морон-де-ла-Фронтера базируются 15 самолетов-заправщиков КС 130J "Super Hercules" и 21 конвертоплан MV-22 "Osprey". Здесь же постоянно находятся 600 морских пехотинцев из подразделения быстрого реагирования Special Purpose Marine Air-Ground Task Force.

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Американские военные базы действуют в Испании с начала 50-х годов прошлого столетия. Первоначально были открыты четыре базы, но в середине 80-х, под давлением испанской общественности, две из них были закрыты. Сейчас, помимо Морон-де-ла-Фронтера, у американцев есть военно-морская и воздушная база в поселке Рота, также на юге страны. Здесь дислоцированы четыре эсминца, оснащенные многофункциональной боевой системой Aegis. Постоянным районом их действий считается Средиземноморье,  однако они нередко заходят и в Черное море.

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  • танк Т-26

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

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    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

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  • 45-мм полуавтоматические противотанковые пушки

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Сорокопятка"

    Знаменитые "сорокопятки" - 45-мм полуавтоматические противотанковые пушки - изготовлялись в СССР в 1930-е годы по лицензии немецкой фирмы Rheinmetall. В Испанию попали первые серийные образцы этого оружия, а трофейные "сорокопятки" долгие годы оставались на вооружении испанской армии. Одна из них до сих пор находится на территории расквартированного под Мадридом 12-го полка полевой артиллерии.

  • пулемет Максим

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

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    В Испанию было поставлено по разным данным от 3200 до 3750 пулеметов "Максим". Одним из инструкторов, обучавших испанцев стрельбе, был Александр Родимцев, впоследствии генерал - герой Сталинградской битвы. В своих мемуарах он описал "успешную" работу этого пулемета при отражении атаки франкистов под Мадридом. Пулеметное гнездо с "Максимом" воспроизведено частным военным музеем столицы.

  • Ручной пулемет Дегтярева

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Сковородки"

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  • Винтовка Мосина

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    "Трехлинейная винтовка на брезентовом ремне"

    Винтовку Мосина испанцы любили за безотказность и простоту устройства. Любят ее и сейчас - коллекционеры оружия, стрелки-спортсмены и охотники. Об этом DW рассказал Альфонсо Руис де Кастро (на фото), директор частного военного музея и оружейного магазина Soldiers в Мадриде. По его словам, большим спросом у коллекционеров пользуются и советские пистолеты, поставленные в свое время в Испанию.

  • револьвер Наган

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    Наган и другие

    Испания всегда была крупнейшим производителем револьверов и пистолетов. Большое количество этого оружия производилось в стране и в 1930-е годы. Тем не менее СССР тоже поставлял республиканцам стоявшие на вооружении в Красной армии револьверы "Наган", пистолеты "Маузер" и ТТ. Их прекрасно сохранившиеся образцы выставлены в частном музее Руиса де Кастро.

    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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