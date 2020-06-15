Американца Пола Уилана могут обменять на россиян Бута и Ярошенко

Гражданина Соединенных Штатов Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже, могут обменять на находящихся в заключении в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, сообщает информагентство "Интерфакс" в среду, 17 июня.

"Я считала и считаю, что любой обмен, любые действия, направленные на возвращение российских соотечественников на родину, - это акт гуманизма и милосердия", - цитирует агентство уполномоченную по правам человека РФ Татьяну Москалькову, отвечающую на вопрос, как бы она расценила возможный обмен Уилана на Бута и Ярошенко.

"Надеюсь, что это будет не первый и не последний шаг, и он завершится положительно", - добавила она. Ранее о возможности подобного обмена говорил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Дело американца Пола Уилана

Пол Уилан, имеющий кроме американского, канадское и ирландское гражданства, а также подданство Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года и на следующий день арестован.

Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России. За это преступление в РФ предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. По данным следствия, на изъятой у Уилана при задержании флеш-карте содержались сведения, составляющие гостайну. В свою очередь защита утверждает, что американец не успел ранее ознакомиться с содержанием карты и полагал, что на ней были личные сведения о его предыдущих визитах в Россию. Подсудимый не признает вину и считает свое преследование провокацией.

По официальным данным, Уилан руководил службой безопасности в крупной американской компании Borg Warner, производящей комплектующие для автомобилей. В прошлом он служил в морской пехоте США и дважды участвовал в военной кампании в Ираке - в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года Уилан был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из вооруженных сил.

Кто такие Константин Ярошенко и Виктор Бут

Российский летчик Константин Ярошенко в 2010 году был арестован в Либерии американскими спецслужбами. В 2011 году его приговорили в США к 20 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Сам Ярошенко неоднократно заявлял о своей невиновности.

Виктор Бут - российский предприниматель, приговоренный в 2012 году в США к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Сам Бут свою вину не признает.

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