 Американского певца Ар Келли обвинили в педофилии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.02.2019

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Мир

Американского певца Ар Келли обвинили в педофилии

Обладатель трех премий "Грэмми" Роберт Келли сдался полиции Чикаго.

Американский певец R. Kelly

Американский певец R. Kelly

Американский певец Роберт Келли, известный под псевдонимом Ар Келли (R. Kelly), в пятницу, 22 февраля, сдался полиции Чикаго по обвинению в педофилии. Обладатель трех премий "Грэмми" заподозрен в принуждении к сексуальным отношениям при отягчающих обстоятельствах. Причем, как утверждает чикагская прокуратура, трем из четырех девушек, ставших объектами его домогательства, было от 13 до 17 лет.

Контекст

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Руководительница кризисного центра в Кельне рассказала в интервью DW, можно ли предотвратить домашнее насилие и почему о нем нельзя молчать. (21.11.2018)

По версии следствия, первый случай надругательства произошел еще в 1998 году, после чего они неоднократно повторялись - до 2010 года.

В субботу, 23 февраля, 52-летний исполнитель должен предстать перед судом. Обвинения ему предъявлены по десяти пунктам.

Долгие годы находился под подозрением

Роберта Келли на протяжении многих лет подозревали в преступлениях сексуального характера. В 2008 году его обвинили в изготовлении детской порнографии, но в итоге оправдали. Он полностью отрицал свою вину.

Исполнитель работает в стиле ритм-н-блюз. В 1998 году он впервые удостоился престижной музыкальной премии "Грэмми" в категории "лучшая R & B песня" за композицию "I Believe I Can Fly".

По данным журнала Billboard, Ар Келли - наиболее успешный сольный певец 1990-х по числу синглов, попавших в число 40 лучших композиций в США. По состоянию на 2005 год пять его альбомов возглавляли рейтинг Billboard 200.

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