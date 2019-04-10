Американского инвестора Калви выпустили в Москве из-под стражи

Басманный суд Москвы в четверг, 11 апреля принял решение перевести из СИЗО под домашний арест американского инвестора, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров "Восточного" поддержать соглашение, по которому вместо возврата 2,5 миллиарда рублей долга банку были переданы 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group, реально почти ничего не стоящие.

Шесть фигурантов дела о мошенничестве

Кроме Калви и Дельпаля, по этому уголовному делу проходят экс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Всех шестерых фигурантов дела Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца. При этом 9 и 10 апреля уже был продлен арест на три месяца Дельпалю, Зюзину, Абгаряну и Владимирову.

Сам Калви свою вину отрицает. Он считает, что причина его уголовного преследования кроется в корпоративном конфликте внутри самого банка.

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