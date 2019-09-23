Американский эксперт: Зеленскому стоит быть осторожным с Трампом

Дав втянуть себя во внутриполитическое противостояние в США, президент Владимир Зеленский поставит под угрозу интересы Украины, предостерегает экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.
В среду, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Первая встреча глав двух государств пройдет на фоне скандала. Выяснилось, что во время телефонного разговора в июле Трамп и Зеленский обсуждали вопросы расследования, связанное с работой в Украине сына Джо Байдена - главного политического конкурента нынешнего хозяина Белого дома. Американские СМИ предполагают, что Трамп откладывал выплату финансовой помощи США на поддержание обороноспособности Украины, чтобы надавить на Зеленского. О том, чем этот скандал может обернуться для отношений двух стран, DW расспросила бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера.
DW: Господин Пайфер, первая встреча нового украинского президента с американским коллегой состоится в непростой момент: пресса и политические оппоненты обвиняют Дональда Трампа в давлении на Зеленского, чтобы получить компромат на оппонента. Что это означает для отношений США и Украины?
Стивен Пайфер: Думаю, Зеленский должен быть очень, очень осторожным. Начиная с 1991 года, Украина пользуется единодушной поддержкой и республиканцев, и демократов в американском Конгрессе. Если он полезет в американскую политику, то поставит этот консенсус под угрозу и это будет плохо для Украины. Поэтому Зеленский должен быть очень осторожным, реагируя на вопросы Трампа. Я надеюсь, что после резонанса в прессе Трамп больше не будет давить в этом вопросе, но я не могу этого исключать. Мне кажется, Зеленский сможет сопротивляться давлению. Но если не сможет и начнет копать грязь на оппонента Трампа, он рискует потерять поддержку демократов.
- Насколько важно для Дональда Трампа расследование дела о возможных махинациях компании, где работал сын его оппонента Джо Байдена Хантер? Бывший вице-президент США может пожалеть, что попал в эту историю?
- Это не было очень удачным шагом - идти на такую работу в то время, как твой отец играет такую важную роль в отношениях с Украиной. В то же время, расследовать деятельность компании Burisma должны были правоохранительные органы Украины. При этом все видели, что Байден был совершенно прав, когда требовал отставки украинского генпрокурора Виктора Шокина, который ничего не делал, чтобы искоренить коррупцию. Теперь Джулиани пытается слепить из этого связь с компанией Burisma. (Адвокат Трампа Руди Джулиани заявляет, что Байден требовал уволить Шокина, чтобы помешать следствию в отношении компании Burisma, где работал его сын - Ред.) Ему нужна история в противовес теме российского вмешательства в выборы в США в 2016 году, к которой причастен Трамп.
- Эта война компроматов таит в себе немало рисков и для Владимира Зеленского. Можно ли ожидать доверительных отношений между президентами после того, как американский коллега на него, очевидно, давил?
- Зеленский должен делать ставку на то, что в администрации Трампа есть достаточно широкая поддержка Украины, так же как и в Конгрессе. Это будет работать в интересах Украины. И хотя Трамп иногда говорит вещи, которые сбивают с толку и которые вызывают вопросы относительно того, как он относится к Украине, политику формирует в значительной степени все же администрация. К тому же, все мы несколько недель назад были свидетелями того, что произошло, когда Трамп заблокировал выплату 250 миллионов долларов военной помощи. Конгресс сразу мобилизовался, в том числе и республиканцы, чтобы разблокировать эту помощь. Поэтому Зеленскому для сохранения поддержки США нужно всего-навсего быть осторожным и не ставить под угрозу двухпартийный консенсус по поддержке Украины.
- Известно, что одним из вопросов, который Дональд Трамп планирует поднять во время встречи с Владимиром Зеленским, будет обеспокоенность американской стороны относительно предстоящей продажи китайским инвесторам завода по производству турбин и авиационных двигателей "Мотор Сич". Почему этот вопрос так важен для Вашингтона?
- Обеспокоенность заключается в том, что "Мотор Сич" располагает технологиями, которые нужны китайцам в военной сфере. В частности, это может сыграть роль в усилении позиций Китая в тихоокеанском регионе. В прошлом у китайцев были проблемы с разработкой собственных авиационных двигателей. Украинские технологии помогут им решить эти проблемы. Таким образом, возникло противоречие между интересами США и экономическими интересами Украины.
- Но почему Зеленский должен идти против украинских экономических интересов, если вместо доверия отношения с его американским коллегой строятся на шантаже?
- В отношениях Украины и США есть широкое поле для сотрудничества, и стоит всегда спрашивать себя, как решение одного вопроса может повлиять на решение другого. Зеленскому придется искать баланс между экономическими интересами Украины и попыткой сохранить хорошие отношения с Соединенными Штатами. Не думаю, что этот вопрос может нанести непоправимый урон отношениям двух стран. Тем не менее, в США наблюдается серьезная обеспокоенность.
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