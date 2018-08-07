 Американский бизнесмен выкупит у Усманова акции ″Арсенала″ | Новости из Германии о Европе | DW | 07.08.2018

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Европа

Американский бизнесмен выкупит у Усманова акции "Арсенала"

Компания Усманова согласилась продать 30 процентов акций английского футбольного клуба, сообщил американский бизнесмен Стэн Кронке.

Алишер Усманов

Алишер Усманов

Американский бизнесмен Стэн Кронке предложил выкупить у российского миллиардера Алишера Усманова 30 процентов акций английского футбольного клуба "Арсенал", стоимость которых оценивается примерно в 540 миллионов фунтов стерлингов (604 миллиона евро). Об этом говорится в заявлении компании Kroenke Sports & Entertainment (KSE), распространенном во вторник, 7 августа.

Контекст

Алишер Усманов предлагает 1 миллиард фунтов за контрольный пакет футбольного клуба "Арсенал". Однако американский бизнесмен Стэн Кронке отверг это предложение. (20.05.2017)

Алишер Усманов, чье состояние оценивается в 7,58 млрд фунтов стерлингов, занял в рейтинге десятое место. Роман Абрамович с состоянием в 6,4 млрд фунтов стерлингов оказался на 13 месте. (24.04.2016)

Британские власти должны ликвидировать "бреши" в санкционном режиме в отношении РФ. Это одна из главных рекомендаций, содержащихся в докладе членов парламента о российской коррупции. (23.05.2018)

Согласно заявлению, принадлежащая Усманову компания Red & White Securities согласилась продать 30-процентный пакет акций "Арсенала". "KSE намерена получить полный контроль над клубом. Мы ценим преданность господина Усманова "Арсеналу", славную историю этого футбольного клуба", - говорится далее в документе.

В случае заключения сделки завершится спор бизнесменов о контроле над клубом и путях его развития. Ранее Кронке и Усманов безуспешно делали друг другу предложения о покупке долей в "Арсенале".

В настоящее время Кронке владеет 67 процентами акций клуба. С 2008 года он входит в правление "Арсенала", в 2011 году получил контрольный пакет акций клуба.  Российский бизнесмен купил акции "Арсенала" в 2007 году и являлся держателем второго по величине пакета, но так и не вошел в совет директоров клуба. Ранее он критиковал владельцев "Арсенала" за недостаточные инвестиции в развитие команды. Усманов говорил, что хотел бы продать свой пакет любому покупателю, который разделяет его взгляды на развитие футбольного клуба, но не Кронке.

"Арсенал" в последний раз становился чемпионом Англии в 2004 году. Прошлый сезон клуб завершил на шестом месте в английской премьер-лиге.

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    Автор: Александра Елкина


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