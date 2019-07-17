Американский Атлантический совет признали нежелательным в России

Деятельность Атлантического совета представляет угрозу для России, заявила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельности на территории Российской Федерации американской неправительственной организации Атлантический совет (Atlantic council of the United States). Соответствующее сообщение опубликовала в четверг, 25 июля, пресс-служба ведомства.
Как указано в сообщении, "по результатам изучения поступивших материалов…установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". При этом в сообщении не уточняется, какая деятельность совета несет угрозу России.
Атлантический совет - американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО. Его аналитики и эксперты дают рекомендации по поводу отношений США со странами Европы и Россией. Действующим председателем Атлантического совета является посол США в России Джон Хантсман.
Закон о нежелательных в России иностранных и международных организациях был принят в России в 2015 году. На данный момент в перечне Минюста указаны 17 таких организаций. Граждане России могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности за сотрудничество с нежелательными организациями.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: