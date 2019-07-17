Американский Атлантический совет признали нежелательным в России

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельности на территории Российской Федерации американской неправительственной организации Атлантический совет (Atlantic council of the United States). Соответствующее сообщение опубликовала в четверг, 25 июля, пресс-служба ведомства.

Как указано в сообщении, "по результатам изучения поступивших материалов…установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". При этом в сообщении не уточняется, какая деятельность совета несет угрозу России.

Атлантический совет - американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО. Его аналитики и эксперты дают рекомендации по поводу отношений США со странами Европы и Россией. Действующим председателем Атлантического совета является посол США в России Джон Хантсман.

Закон о нежелательных в России иностранных и международных организациях был принят в России в 2015 году. На данный момент в перечне Минюста указаны 17 таких организаций. Граждане России могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности за сотрудничество с нежелательными организациями.

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