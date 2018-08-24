 Американские политики скорбят о кончине Джона Маккейна | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.08.2018

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Мир

Американские политики скорбят о кончине Джона Маккейна

Действующие и бывшие политики США высоко оценивают личность и заслуги Маккейна, называя его подлинным патриотом и яркой личностью.

Джон Маккейн

Бывший президент США Джордж Буш-младший назвал сенатора-республиканца Джона Маккейна патриотом высшего ранга. "Некоторые жизни столь яркие, что трудно представить, что они закончатся. Некоторые голоса столь сильны, что трудно думать, что они замолчат. Джон Маккейн был человеком глубоких убеждений и патриотом высшего ранга", - написал он в микроблоге Twitter в воскресенье, 26 августа.

Контекст

Накануне намеченного телефонного разговора президента США со своим российским коллегой ряд американских сенаторов-республиканцев призвали Трампа не отменять санкции против РФ. Они готовы придать им статус закона. (28.01.2017)

Путин - главная угроза мировой безопасности и самый серьезный вызов, стоящий перед США. Так считает сенатор Джон Маккейн. Политик надеется, что Сенат США усилит санкции против России. (30.05.2017)

"Жизнь Джона Маккейна является доказательством того, что некоторые истины бесконечны. Характер. Мужество. Целостность. Честь. Жизнь, прожитая с такими ценностями, оставляет долгий, долгий след. Он никогда не терял из виду того, во что он верил больше всего: "Страна - на первом месте", - написал бывший вице-президент США Джо Байден.

Барак Обама: Мы все обязаны Маккейну

Экс-президент США Барак Обама отметил: "Немногим из нас пришлось выдержать те испытания, которые выдержал Джон, или продемонстрировать то мужество, которое продемонстрировал он. Все мы можем стремиться к тому, чтобы обладать мужеством ставить более высокое благо над своим собственным. И Джон наилучшим образом показал нам, что это значит. За это мы все ему обязаны".

Президент США Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования семье Джона Маккейна. Министр обороны США Джон Мэттис заявил, что "мы потеряли человека, который непоколебимо представлял высшие идеалы нашей страны". А бывший президент США Джимми Картер назвал Маккейна достойным человеком и подлинным патриотом в лучшем смысле этого слова.

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    Автор: Ута Штайнвер, Михаил Бушуев


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