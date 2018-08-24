 Американские неонацисты планируют экспансию в Германию | Новости из Германии о Германии | DW | 25.08.2018

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Германия

Американские неонацисты планируют экспансию в Германию

Одна из самых радикальных неонацистских группировок США хочет усилить свое присутствие в Германии. Об этом сообщает издание Spiegel Online.

Члены Ку-клус-клана

Американские неонацисты из радикальной группировки Atomwaffen Division (AWD) планируют существенно расширить свою деятельность в Германии. Об этом в субботу, 25 августа, сообщает издание Spiegel Online.

"Мы снова приучим мужчин заниматься насилием - как можно больше мужчин и насилием как можно более высокого качества", - цитирует издание внутренний документ группировки. В США членов AWD обвиняют, по меньшей мере, в пяти убийствах.

Группировка была создана в 2015 году на юге США и активна преимущественно во Флориде, Техасе и Монтане. Среди подобных неонацистских групп она выделяется своей радикальностью. В июне 2018 года в интернете появился пропагандистский ролик AWD, предназначенный для немецких зрителей.

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  • Во время экскурсии в одном из берлинских бункеров

    "Миф Germania - замысел и преступления"

    Организация "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten e.V.) была создана энтузиастами, занимающимися изучением бункеров и других подземных сооружений немецкой столицы. В 2017 году она отмечает двадцатилетний юбилей. Результатами своих исследований члены исторического общества делятся во время экскурсий в бункеры и другие сооружения, а также на семинарах.

  • Станция метро Gesundbrunnen

    "Миф Germania - замысел и преступления"

    Билеты на экскурсии лучше бронировать заранее, особенно в летний туристический сезон. Кассовый павильон около входа на станцию метро "Gesundbrunnen" похож на стойку регистрации в аэропорту. На табло высвечивается информация о маршрутах и времени ближайших экскурсий. Машины времени уходят отсюда не в небо, а отправляются под землю, в темное и не только темное прошлое.

  • Станция городской железной дороги и метро Gesundbrunnen

    "Миф Germania - замысел и преступления"

    В расписании - более десяти экскурсий в разных частях города на немецком, английском и некоторых других языках. Район Gesundbrunnen - своего рода опорный пункт "Берлинских подземелий". Здесь находится один из бункеров времен Второй мировой войны, по которому водят туры, а также постоянная экспозиция, рассказывающая о гитлеровских планах превращения Берлина в "столицу мира" - город Germania.

  • Постоянная экспозиция Столица мира Германия

    "Миф Germania - замысел и преступления"

    Постоянную выставку можно посетить без экскурсии. Она работает в зале на промежуточном этаже здешней станции метро. В подземном помещении восьмиметровой высоты собраны многочисленные экспонаты, рассказывающие об архитектурных и градостроительных проектах "третьего рейха" в Берлине и других местах, и не только о самих планах, но и системе концентрационных лагерей, создававшихся для их реализации.

  • Альберт Шпеер и Адольф Гитлер, 1938 год

    "Миф Germania - замысел и преступления"

    За выполнение этих планов отвечал Альберт Шпеер - личный архитектор Адольфа Гитлера, генеральный инспектор по строительству и реконструкции столицы, позже - рейхсминистр вооружений и боеприпасов. Международный трибунал в Нюрнберге признал Шпеера виновным в совершении военных преступлений за использование труда заключенных и приговорил к двадцатилетнему тюремному сроку.

  • Копия макета столицы мира Germania

    "Миф Germania - замысел и преступления"

    В центре экспозиции находится копия макета "столицы мира" Germania, разработанного Шпеером в соответствии с идеями и представлениями Гитлера. Копию создали для фильма "Бункер" о последних днях "третьего рейха", снятого в Германии в 2004 году. "Берлинским подземельям" удалось получить ее для своей выставки.

  • Новая Рейхсканцелярия

    "Миф Germania - замысел и преступления"

    Главным сооружением в ходе радикальной перестройки Берлина должен был стать "Большой зал" на 180 тысяч человек высотой 320 метров со шпилем. Из-за начала Второй мировой войны его возведение отложили. Среди реализованных репрезентативных зданий была эта Новая рейхсканцелярия. В 1943 году по соседству оборудовали тот самый бункер, в котором Гитлер два года спустя покончил жизнь самоубийством.

  • Экспонаты выставки

    "Миф Germania - замысел и преступления"

    В 1947 году канцелярию и надземные части бункера взорвали саперы Красной Армии. Подземную часть пытались уничтожить в ГДР в 1952 году, но безуспешно, и лишь завалили входы. В 1988 году бункер откопали, толстый железобетонный потолок вскрыли и убрали, внешние стены снесли, все пустоты заполнили. В 2006 году на этом месте по инициативе "Берлинских подземелий" было установлено информационное табло.

  • Экспонаты выставки

    "Миф Germania - замысел и преступления"

    На предыдущем и этом снимке - фрагменты зданий несостоявшейся "столицы мира". Среди документов экспозиции представлены многочисленные доказательства того, что Шпеер знал о преступлениях нацистов и лично поддерживал депортацию евреев из Берлина. В их квартиры хотели переселить тех немцев Берлина, чьи дома предстояло снести в ходе реализации градостроительных планов Гитлера.

  • Экспонаты выставки
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    "Миф Germania - замысел и преступления"

    Время работы экспозици: в апреле - октябре с четверга по воскресенье, 11:00 - 18:00, в ноябре - марте только по субботам и воскресеньям, 11:00 - 16:00. Входной билет стоит 6 евро. При одновременной покупке билетов на одну из экскурсий - три евро. Репортажи о двух таких экскурсиях по берлинским подземельям следуют...

    Автор: Максим Нелюбин


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