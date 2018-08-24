Американские неонацисты планируют экспансию в Германию

Американские неонацисты из радикальной группировки Atomwaffen Division (AWD) планируют существенно расширить свою деятельность в Германии. Об этом в субботу, 25 августа, сообщает издание Spiegel Online.

"Мы снова приучим мужчин заниматься насилием - как можно больше мужчин и насилием как можно более высокого качества", - цитирует издание внутренний документ группировки. В США членов AWD обвиняют, по меньшей мере, в пяти убийствах.

Группировка была создана в 2015 году на юге США и активна преимущественно во Флориде, Техасе и Монтане. Среди подобных неонацистских групп она выделяется своей радикальностью. В июне 2018 года в интернете появился пропагандистский ролик AWD, предназначенный для немецких зрителей.

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