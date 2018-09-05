 Американская петиция за Олега Сенцова набрала 77 тысяч подписей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.09.2018

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Мир

Американская петиция за Олега Сенцова набрала 77 тысяч подписей

Если петиция на сайте Белого дома наберет 100 000 подписей, ее рассмотрит администрация Соединенных Штатов.

Акция в поддержку Олега Сенцова

Акция в поддержку Олега Сенцова

Американскую петицию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова по состоянию на среду, 5 сентября, подписали более 77 тысяч человек. Петиция появилась в начале августа на сайте Белого дома в специальном разделе. Напоминая историю Сенцова, приговоренного к 20 годам тюрьмы по "вымышленному" обвинению в терроризме, инициаторы петиции замечают, что в связи с длительной голодовкой "неминуемая смерть" Сенцова может настать очень быстро, если не предпринять необходимых действий, так как состояние режиссера остается критическим.

Контекст

Украинский режиссер Олег Сенцов с 14 мая держит голодовку в российской колонии. Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных в РФ. Пока безуспешно. А состояние Сенцова ухудшается. (21.08.2018)

В трагический финал голодовки Олега Сенцова не хочется верить. Режиссер должен творить, а не умирать в тюрьме. Но важнее оставаться живым в борьбе за свободу, считает Сергей Руденко. (10.08.2018)

"Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину за немедленным освобождением Олега Сенцова и других. Теперь настало время высказаться Америке. Мы настоятельно призываем наше правительство следить за этой проблемой и использовать все рычаги, чтобы требовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России", - заявляют инициаторы петиции. Если к 8 сентября петиция наберет 100 тысяч подписей, она отправится на рассмотрение в американскую администрацию.

Ранее, 23 августа, госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова немедленно освободить Олега Сенцова. "Госсекретарь отметил нашу обеспокоенность состоянием здоровья Сенцова и призвал Россию немедленно освободить Сенцова и всех украинских политзаключенных", - заявила тогда представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая он начал голодовку в российской колонии. С призывами освободить Сенцова к властям РФ ранее обращались  руководители многих стран, а также известные кинорежиссеры и писатели.

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  • Роман Сущенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

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  • Александр Костенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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Олег Сенцов: 100 дней голодовки

 

Контекст

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

В Ростове-на Дону 23 июля начался судебный процесс по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в терроризме. О некоторых других гражданах Украины, приговоренных в России к тюремным срокам, - в фотогалерее DW. (23.07.2018)  

Ссылки в интернете

Петиция в поддержку Олега Сенцова на сайте Белого дома

Аудио- и видеофайлы по теме

Олег Сенцов: 100 дней голодовки  

Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"  

"Своих не бросаем": Путин не держит слово?  

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