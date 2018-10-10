Американец готовил взрыв в Вашингтоне в день выборов

Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка предъявил американцу Полу М. Розенфельду обвинения в изготовлении взрывного устройства, которое он планировал привести в действие 6 ноября - в день проведения промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом сообщили в пресс-службе окружного прокурора в среду, 10 октября.

По данным следствия, мужчина хотел подорвать себя в историческом центре Вашингтона в пешеходной зоне National Mall, которая простирается от здания Капитолия до мемориала Аврааму Линкольну.

По словам прокурора округа Джеффри Бермана, подозреваемый хотел "привлечь внимание к своей политической идеологии", предполагающей избрание должностных лиц и членов коллегиальных органов управления произвольным образом, с помощью жеребьевки.

Ожидались маштабные разрушения и жертвы

По данным следствия, в случае детонации могли пострадать случайные прохожие. Кроме того, взрывная волна, вероятно, привела бы к масштабным разрушениям. Вес изготовленного Розенфельдом в подвале собственного дома самодельного взрывного устройства превышал 90 килограммов.

За создание механизма и перевозку взрывчатых веществ в пределах штата мужчине грозят до 10 лет тюрьмы.

В ходе промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября в середине первого президентского срока Дональда Трампа будет переизбран полный состав Палаты представителей Конгресса и треть Сената.

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