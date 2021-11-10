Одна из крупнейших ультрарадикальных международных террористических организаций ваххабитского направления ислама.

Аль-Каида - одна из крупнейших ультрарадикальных международных террористических организаций ваххабитского направления ислама. Создана в 1988 году Усамой бен Ладеном. Ее целью является свержение светских режимов в исламских государствах и создание "великого исламского халифата". После вывода советских войск из Афганистана главными объектами нападения ее боевиков стали США, страны Запада, а также их сторонники в исламском мире. Статус террористической организации №1 в мире приобрела после взрывов посольств США в столицах Кении и Танзании в 1998 году. На счету "Аль-Каиды" - множество крупных террористических актов, включая теракты 11 сентября 2001 года в США.