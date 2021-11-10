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Аль-Каида

Одна из крупнейших ультрарадикальных международных террористических организаций ваххабитского направления ислама.

Аль-Каида - одна из крупнейших ультрарадикальных международных террористических организаций ваххабитского направления ислама. Создана в 1988 году Усамой бен Ладеном. Ее целью является свержение светских режимов в исламских государствах и создание "великого исламского халифата". После вывода советских войск из Афганистана главными объектами нападения ее боевиков стали США, страны Запада, а также их сторонники в исламском мире. Статус террористической организации №1 в мире приобрела после взрывов посольств США в столицах Кении и Танзании в 1998 году. На счету "Аль-Каиды" - множество крупных террористических актов, включая теракты 11 сентября 2001 года в США.

Syria's President Bashar al-Assad meets with United Arab Emirates Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed, in Damascus Syria, in this handout released by SANA November 9, 2021. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE.

Глава МИД ОАЭ впервые с начала войны в Сирии нанес визит Асаду 10.11.2021

Некоторые арабские страны полагают, что расширение контактов с Асадом поможет вывести Сирию из-под влияния Ирана. США резко раскритиковали визит министра иностранных дел ОАЭ в Дамаск.
BAGHDAD, IRAQ - OCTOBER 10: : (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PRIME MINISTRY PRESS OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) I Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi shows his inked finger after casting his vote in the country's early general election in Baghdad, Iraq on October 10, 2021. Iraqi Prime Ministry Press Office/Handout / Anadolu Agency

На премьера Ирака совершено покушение 07.11.2021

По данным властей Ирака, резиденцию премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми в Багдаде атаковал дрон, однако политик не пострадал.
26.10.2021 General Abdel Fattah al-Burhan, höchster Militärvertreter im Sudan, spricht während einer Pressekonferenz im Generalkommando der Streitkräfte in Khartum. Der bei einem Putsch im ostafrikanischen Sudan entmachtete Ministerpräsident Hamduk wird in der Residenz al-Burhans festgehalten. Man habe Hamduk zu seiner eigenen Sicherheit in die Residenz gebracht. +++ dpa-Bildfunk +++

Лидер суданских путчистов выпустил на свободу нескольких министров 05.11.2021

В Судане отпущены на свободу четверо министров, которых задержали 10 дней назад после госпереворота. Генсек ООН и госсекретарь США призвали лидера путчистов восстановить конституционный порядок.
A Sudanese demonstrator carrying a national flag walks by roadblocks set up by protesters on a street in the capital Khartoum, on October 26, 2021, to denounce a military coup that overthrew the transition to civilian rule. - Angry Sudanese stood their ground in street protests against a coup, as international condemnation of the military's takeover poured in ahead of a UN Security Council meeting. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Армия Судана отстранила дипломатов, поддержавших демонстрантов 28.10.2021

По данным местных СМИ, со своих должностей были сняты, наряду с дипломатическим представителем Судана в ЕС, послы в США, Китае, Франции, Катаре и глава суданской миссии в Женеве.
Eine Demonstrantin zeigt das Siegeszeichen, während Tausende auf die Straße gehen, um die Machtübernahme durch das Militär zu verurteilen. Im ostafrikanischen Sudan will das Militär wieder an die Macht. Der höchste Militärvertreter im Land, General Abdel Fattah al-Burhan, verkündete die Entmachtung der zivilen Regierungsmitglieder und bestätigte damit indirekt sich verdichtende Hinweise auf einen Militärputsch. +++ dpa-Bildfunk +++

США приостановили финансовую помощь Судану из-за путча 25.10.2021

Вашингтон временно заморозил выплату 700 млн долларов, предназначенных на поддержку демократических преобразований в Судане. США потребовали от путчистов вернуть власть переходному правительству.
TOPSHOT - Sudanese protesters burn tyres to block a road in 60th Street in the capital Khartoum, to denounce overnight detentions by the army of members of Sudan's government, on October 25, 2021. - Armed forces detained Sudan's Prime Minister over his refusal to support their coup, the information ministry said, after weeks of tensions between military and civilian figures who shared power since the ouster of autocrat Omar al-Bashir. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Путчисты в Судане распустили правительство и ввели чрезвычайное положение 25.10.2021

Военные в Судане заявили, что их целью является защита безопасности страны. В столице Судана Хартуме десятки тысяч людей протестуют против путча.
dpatopbilder epa04422741 A handout picture made available by the US Department of Defense (DoD) on 29 September 2014 shows a pair of US Air Force F-15E Strike Eagles flying over northern Iraq early in the morning of 23 September 2014, after conducting airstrikes in Syria. These aircraft were part of a large coalition strike package that was the first to strike Islamic State (IS or ISIL) targets in Syria. Al-Nusra, a branch of al-Qaeda operating in Syria, was hit by US airstrikes on 23 September, the same day the US and allies launched raids against the Islamic State group, which split from al-Qaeda last year and has seized swathes of Syria and neighboring Iraq. The US Congress has also authorized the equipping and training of moderate Syrian rebel groups who are to fight Islamic State militants on the ground. But even some moderate rebel groups have reacted angrily to the strikes against al-Nusra, asking why they are not receiving more military aid and arguing that regime forces should also be targeted. The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said al-Jaulani's group lost 57 fighters in the raids. The US said it was targeting a network of al-Qaeda veterans who were preparing overseas attacks. US president Barack Obama blamed instability in Syria for giving extremists space to thrive. In an interview on 28 September, Obama said his director of national intelligence already had acknowledged that US intelligence underestimated what had been taking place in Syria. EPA/US AIR FORCE/MATTHEW BRUCH HANDOUT EDITORIAL USE ONLY

Пентагон: В Сирии ликвидирован один из лидеров "Аль-Каиды" 23.10.2021

Полевой командир Абдул Хамид аль-Матар был убит в результате атаки беспилотника на северо-западе страны. Сообщений о гибели мирных жителей не поступало.
An Iraqi soldier stands guard at the entrance of the Nineveh base for liberation operations in Makhmur, about 280 kilometres (175 miles) north of the capital Baghdad, on February 11, 2016. The Iraqi army is deploying thousands of soldiers to a northern base in preparation for operations to retake the Islamic State (IS) group's hub of Mosul, according to officials, as IS still holds Fallujah, east of Ramadi, and Mosul, Iraq's second city that is located in the north. / AFP / SAFIN HAMED (Photo credit should read SAFIN HAMED/AFP via Getty Images)

Ирак сообщил о задержании бывшего замглавы ИГ Сами Джасима 12.10.2021

Джасим возглавлял в ИГ ведомство, отвечавшее за финансы, когда террористической группировкой руководил Абу Бакр аль-Багдади. За поимку Джасима США обещали вознаграждение в 5 млн долларов.
People shop in a grocery store under a portable electric light during a power cut near Bhamdoun, Lebanon, October 9, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir

В Ливане возобновилась подача электроэнергии 10.10.2021

Энергосеть Ливана вернулась к нормальной работе через сутки после полного отключения электричества. Армия передала на электростанции "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар" 6 миллионов литров топлива.
Security forces gather to vote during the early voting session for security forces ahead of Sunday's parliamentary election in Basra, Iraq, Friday, Oct. 8, 2021. Iraqi security personnel across the country are casting their ballots Friday two days ahead of parliamentary election. (AP Photo/Nabil al-Jurani)

В Ираке проходят досрочные парламентские выборы 10.10.2021

Массовые протесты в Ираке привели к досрочным выборам в парламент. Фаворитами на них являются два шиитских объединения. Лидеры протестов считают, что выборы не изменят ситуацию в стране.
05.07.2020, Libanon, Beirut: Während die Sonne untergeht, gehen Passanten die Küstenstraße ohne Straßenbeleuchtung entlang. Hunderte protestierten in der Nähe des staatlichen libanesischen Stromversorgers Electricite Du Liban (EDL) gegen vermehrte Stromausfälle im Land. In den vergangenen zwei Wochen kam es im Libanon aufgrund des Mangels an Brennstoff für den Betrieb der Kraftwerke zu einem Anstieg der Stromausfälle von drei Stunden auf etwa 14 Stunden pro Tag. Foto: Bilal Jawich/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Ливане полностью отключено электричество 09.10.2021

Запасы топлива для крупнейших ливанских электростанций "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар" были исчерпаны. Они остановили работу. По сведениям СМИ, отключение электроэнергии может продлиться несколько дней.
Swedish artist Lars Vilks known for his drawing of the prophet Muhammed is awarded with the Danish 'freedom of the press' award on March 14, 2015 in Copenhagen. AFP PHOTO / SCANPIX DENMARK / David Leth Williams +++DENMARK OUT (Photo credit should read DAVID LETH WILLIAMS/AFP via Getty Images)

Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в Швеции в ДТП 04.10.2021

На шведского художника Ларса Вилкса, изобразившего собаку с головой пророка Мухаммеда, охотились боевики "Аль-Каиды". Его дом пытались поджечь, за его голову была назначена награда.
FILE- In this May 14, 2010 file photo, a Qatari woman walks in front of the city skyline in Doha. A lawyer says a Dutch woman who told Qatari police she had been drugged and raped in March has been in government detention ever since on unclear charges. Speaking to The Associated Press, lawyer Brian Lokollo says the 22-year-old woman has appeared three times in court and thinks she may face an adultery charge. (AP Photo/Kamran Jebreili, File) | © picture-alliance/AP Photo/K. Jebreili

На первых в истории Катара парламентских выборах женщины потерпели поражение 03.10.2021

Ни одна из 26 женщин-кандидатов не смогла одержать победу на выборах в Катаре. 30 выборных мест в Меджлисе аш-Шура, консультативном совете с парламентскими функциями, заняли мужчины.
21.09.2021 QHARTOUM, SUDAN - SEPTEMBER 21: Sudanese soldiers block the road for taking precautions affter a failed coup attempt in Qhartoum, Sudan on September 21, 2021. State television said that coup attempt was taking place in the country, calling on the citizens to confront it. This came in urgent news broadcast by the state TV, without giving further details about the group behind the plot. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

В Судане сорвана попытка государственного переворота 21.09.2021

По сведениям телеканала Al Arabiya, за попыткой переворота стоят офицеры бронетанковых войск из числа сторонников экс-президента страны Омара аль-Башира. Около 40 путчистов задержаны.
In the middle of the Sahel desert in northern Mali, a French soldier from the Barkhane force, armed and helmeted, stands protectively in front of a Malian army (FAMA: Forces Armées Maliennes) military pick-up. Malian soldiers sit at the back of the pick-up. They are helmeted and armed. All of them are participating in a military operation against armed terrorist groups (GAT) with the French Barkhane forces. Mali, Gourma (Tri-border region), January 2021. Photography by Frederic Petry / Hans Lucas. Au milieu du desert du sahel, au Nord Mali, un militaire francais de la force Barkhane, arme et casque, se tient debout, en protection, devant un pick-up militaire de l armee malienne (FAMA Forces Armees Maliennes). Des soldats maliens sont assis a l arriere du pick-up. Ils sont casques et en armes. Tous participent a une operation militaire contre les groupes armes terroristes (GAT) avec les forces francaises de Barkhane. Mali, Gourma (region des trois frontieres), janvier 2021. Photographie de Frederic Petry / Hans Lucas.

Французские войска убили лидера "ИГ в Большой Сахаре" 16.09.2021

Эмманюэль Макрон назвал "нейтрализацию" главаря ответвления "Исламского государства" большим успехом в борьбе с террористами в Сахеле.

11.09.2016+++A person touches the south reflecting pool at the National September 11 Memorial and Museum on the 15th anniversary of the 9/11 attacks in Manhattan, New York, U.S., September 11, 2016. REUTERS/Andrew Kelly (c) Reuters/A. Kelly

Госсекретарь США напомнил о солидарности после терактов 11 сентября 10.09.2021

Люди во всем мире молились, пели и плакали у посольств США после атак "Аль-Каиды" на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Минобороны в Вашингтоне 11 сентября 2001 года, заявил глава Госдепа.
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