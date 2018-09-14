Альтернативный путеводитель по готическим соборам для Петрова и Боширова (фото)

Собор в британском Солсбери, конечно, прекрасен, но в Европе найдется немало других готических храмов, заслуживающих внимания туристов.
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Кельнский собор - памятник Всемирного наследия
В этом храме хранятся мощи трех королей - библейских святых, приходивших поклониться с дарами младенцу Христу.
В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.
18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
Город Штральзунд на Балтийском море - заповедник кирпичной готики и памятник истории Ганзейского союза.
Фигуры Адама и Евы на одном из порталов этого древнего храма считаются первыми скульптурными изображениями обнаженного тела в искусстве средневековой Европы.
Церковь Святой Елизаветы, возведенная в XIII веке над могилой этой католической святой в Марбурге, считается самым ранним чисто готическим храмом в Германии.
Эта католическая святая была канонизирована в 1235 году. До начала Реформации мощи Святой Елизаветы находились в Марбурге.
Самый известный готический собор Германии построен на берегу Рейна в Кёльне, но самый старый находится в Магдебурге. В 2009 году отмечается его 800-летие.
Этот кирпичный храм в ганзейском городе Штральзунде считается шедевром поздней готики. Когда-то он был самым высоким сооружением своего времени в мире.
Этот немецкий город на Балтике за свою историю успел побывать шведским, датским, снова шведским. В 1716 году Висмар посетил Петр I, которого очень интересовали здешние укрепления.