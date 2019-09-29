 ″Альтернатива для Германии″ выступает против политики ФРГ по защите климата | Новости из Германии о Германии | DW | 29.09.2019

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Германия

"Альтернатива для Германии" выступает против политики ФРГ по защите климата

Сопредседатель партии АдГ Александер Гауланд считает, что влияние человека на изменение климата спорно, а меры правительства ФРГ по ограничению выбросов CO2 неэффективны.

Александер Гауланд

Александер Гауланд

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не согласна с политикой властей ФРГ по борьбе с глобальным потеплением. "Критика так называемой политики защиты климата - третья большая тема для АдГ после евро и миграции", - заявил в интервью газете "Welt am Sonntag" сопредседатель партии Александер Гауланд (Alexander Gauland), опубликованном в воскресенье, 29 сентября.

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Он указал, что это является "отличительной чертой" АдГ, так как остальные партии поддерживают меры по защите климата. Гауланд подчеркнул, что его партия придерживается "дифференцированного подхода в вопросе антропогенного воздействия на изменение климата". "Конечно, климат в мире меняется, но то, что человек посредством выбросов CO2 играет при этом существенную роль, как минимум, спорно", - отметил сопредседатель АдГ.

Александер Гауланд добавил также, что считает "чрезмерные меры правительства ФРГ совершенно неэффективными", так как на Германию приходится только два процента мировых выбросов CO2. "Даже если Германия в этом плане достигнет нуля, это ничего не даст", - считает он.

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    Автор: Марина Барановская


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