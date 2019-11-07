 Альпийские одуванчики - желтое море цветов (фото) | Кадр дня | DW | 26.04.2020

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Кадр за кадром

Альпийские одуванчики - желтое море цветов (фото)

Синее небо, белеющие остатками снега горы и желтые ковры из одуванчиков. Вся эта красота - в наших кадрах дня из Германии.

BdT Bayern Lengenwang Alpen (picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand)

Ленгенванг • "Львиный зуб" - это не только необыкновенный меч Джоффри Баратеона из "Игры престолов", но и немецкое название одуванчика обыкновенного: Löwenzahn.

Ленгенванг

Главная пора цветения одуванчиков в Европе приходится на апрель-май, и сейчас она - в самом разгаре. В последние дни в Германии дул сильный ветер, поэтому самые ранние одуванчики уже успели лишиться своих пышных головных уборов, но остальным еще - цвести и цвести.

BdT Bayern Lengenwang Alpen (picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand)

На календаре и за окном - воскресенье. Давайте отвлечемся от повседневных новостей о пандемии коронавирусной инфекции и полюбуемся этими весенними альпийскими красотами в баварском регионе Восточный Альгой. А еще в Германии сейчас вовсю цветет желтый-прежелтый рапс. Как выглядят эти сельские ландшафты, смотрите в нашей фотогалерее ниже.

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  • Хайлигендамм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Эта фотография сделана в конце нынешнего апреля в Германии в окрестностях балтийского курорта Хайлигендамм. Курортной узкоколейке "Молли" (Bäderbahn Molli) - почти 135 лет. Из-за карантинных мер во время пандемии коронавирусной инфекции туристов сейчас здесь нет, но "Молли" совершает свои рейсы - возит местных жителей, хотя и по сокращенному расписанию.

  • Нижняя Саксония

    Рапсовые ландшафты Германии

    Присмотримся ближе. Рапс - прекрасный медонос, над полями повсюду раздается дружное жужжание пчел, но на цветках можно увидеть и таких вот бабочек. Этот снимок - из-под Ганновера.

  • Бойенсдорф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Здесь перед нами - уже не безобидная бабочка, а хищный представитель семейства ястребиных - камышовый или болотный лунь (нем. Rohrweihe), выискивающий добычу над рапсовым полем где-то в мекленбургской коммуне Бойенсдорф.

  • Вильфинген

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапсовое поле около Вильфингена в Баден-Вюртемберге.

  • Нордштеммен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Нордштеммен в Нижней Саксонии.

  • Хайлигенхафен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Хайлигенхафен в Шлезвиг-Гольштейне.

  • Северный Рейн - Вестфалия

    Рапсовые ландшафты Германии

    Лесная завирушка (нем. Heckenbraunelle) на рапсовом поле где-то в Северном Рейне - Вестфалии.

  • Варбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Развалины замка Дезенберг (Burg Desenberg) около города Варбурга в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Нижняя Бавария

    Рапсовые ландшафты Германии

    Европейская косуля на рапсовом поле в Нижней Баварии.

  • Менгкофен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Сельский ландшафт около баварского Менгкофена.

  • Фесте Ваксенбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    В окрестностях замка Фесте Ваксенбург (Veste Wachsenburg) в Тюрингии.

  • Утехт

    Рапсовые ландшафты Германии

    Это рапсовое поле находится в коммуне Утехт в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь водятся такие большие нанду, предкам которых удалось убежать на свободу в 1990-х годах. Родиной этих птиц является Южная Америка.

  • Остров Узедом

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в коммуне Пудагла на балтийском острове Узедом в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Невель

    Рапсовые ландшафты Германии

    Темные облака над залитым солнцем рапсовым полем в коммуне Невель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Остров Пельворм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Старая церковь - храм Спасителя мира (St. Salvator) XII века на северо-фризском острове Пельворм в Северном море.

  • Крепость Кенигштайн

    Рапсовые ландшафты Германии

    Крепость Кенигштайн (Festung Königstein) Саксонской Швейцарии.

  • Басторф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Маяк 1878 года постройки в Басторфе недалеко от города Ростока в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Бранденбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапсовое поле около Заксендорфа в Бранденбурге.

  • Аббатство Нересхайм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Аббатство Нересхайм (Kloster Neresheim) - бенедиктинский монастырь в Баден-Вюртемберге. Был основан в 1095 году и упразднен в 1802 году.

  • Райтцендорф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в саксонском Райтцендорфе (Reitzendorfer Windmühle). На заднем плане также видна Дрезденская телевизионная башня.

  • Мертлох

    Рапсовые ландшафты Германии

    Часовня Святого Креста (Heilig-Kreuz-Kapelle) XVIII века около Мертлоха в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Гессен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Раннее утро на рапсовом поле где-то на просторах Гессена.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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