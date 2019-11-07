Альпийские одуванчики - желтое море цветов (фото)

Ленгенванг • "Львиный зуб" - это не только необыкновенный меч Джоффри Баратеона из "Игры престолов", но и немецкое название одуванчика обыкновенного: Löwenzahn.
Главная пора цветения одуванчиков в Европе приходится на апрель-май, и сейчас она - в самом разгаре. В последние дни в Германии дул сильный ветер, поэтому самые ранние одуванчики уже успели лишиться своих пышных головных уборов, но остальным еще - цвести и цвести.
На календаре и за окном - воскресенье. Давайте отвлечемся от повседневных новостей о пандемии коронавирусной инфекции и полюбуемся этими весенними альпийскими красотами в баварском регионе Восточный Альгой. А еще в Германии сейчас вовсю цветет желтый-прежелтый рапс. Как выглядят эти сельские ландшафты, смотрите в нашей фотогалерее ниже.
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Рапсовые ландшафты Германии
Эта фотография сделана в конце нынешнего апреля в Германии в окрестностях балтийского курорта Хайлигендамм. Курортной узкоколейке "Молли" (Bäderbahn Molli) - почти 135 лет. Из-за карантинных мер во время пандемии коронавирусной инфекции туристов сейчас здесь нет, но "Молли" совершает свои рейсы - возит местных жителей, хотя и по сокращенному расписанию.
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Рапсовые ландшафты Германии
Присмотримся ближе. Рапс - прекрасный медонос, над полями повсюду раздается дружное жужжание пчел, но на цветках можно увидеть и таких вот бабочек. Этот снимок - из-под Ганновера.
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Рапсовые ландшафты Германии
Здесь перед нами - уже не безобидная бабочка, а хищный представитель семейства ястребиных - камышовый или болотный лунь (нем. Rohrweihe), выискивающий добычу над рапсовым полем где-то в мекленбургской коммуне Бойенсдорф.
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Рапсовые ландшафты Германии
Рапсовое поле около Вильфингена в Баден-Вюртемберге.
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Рапсовые ландшафты Германии
Нордштеммен в Нижней Саксонии.
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Рапсовые ландшафты Германии
Хайлигенхафен в Шлезвиг-Гольштейне.
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Рапсовые ландшафты Германии
Лесная завирушка (нем. Heckenbraunelle) на рапсовом поле где-то в Северном Рейне - Вестфалии.
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Рапсовые ландшафты Германии
Развалины замка Дезенберг (Burg Desenberg) около города Варбурга в земле Северный Рейн - Вестфалия.
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Рапсовые ландшафты Германии
Европейская косуля на рапсовом поле в Нижней Баварии.
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Рапсовые ландшафты Германии
Сельский ландшафт около баварского Менгкофена.
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Рапсовые ландшафты Германии
В окрестностях замка Фесте Ваксенбург (Veste Wachsenburg) в Тюрингии.
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Рапсовые ландшафты Германии
Это рапсовое поле находится в коммуне Утехт в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь водятся такие большие нанду, предкам которых удалось убежать на свободу в 1990-х годах. Родиной этих птиц является Южная Америка.
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Рапсовые ландшафты Германии
Ветряная мельница в коммуне Пудагла на балтийском острове Узедом в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.
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Рапсовые ландшафты Германии
Темные облака над залитым солнцем рапсовым полем в коммуне Невель в земле Рейнланд-Пфальц.
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Рапсовые ландшафты Германии
Старая церковь - храм Спасителя мира (St. Salvator) XII века на северо-фризском острове Пельворм в Северном море.
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Рапсовые ландшафты Германии
Крепость Кенигштайн (Festung Königstein) Саксонской Швейцарии.
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Рапсовые ландшафты Германии
Маяк 1878 года постройки в Басторфе недалеко от города Ростока в земле Мекленбург - Передняя Померания.
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Рапсовые ландшафты Германии
Рапсовое поле около Заксендорфа в Бранденбурге.
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Рапсовые ландшафты Германии
Аббатство Нересхайм (Kloster Neresheim) - бенедиктинский монастырь в Баден-Вюртемберге. Был основан в 1095 году и упразднен в 1802 году.
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Рапсовые ландшафты Германии
Ветряная мельница в саксонском Райтцендорфе (Reitzendorfer Windmühle). На заднем плане также видна Дрезденская телевизионная башня.
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Рапсовые ландшафты Германии
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Рапсовые ландшафты Германии
Раннее утро на рапсовом поле где-то на просторах Гессена.
Автор: Максим Нелюбин