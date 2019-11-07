Альпийские одуванчики - желтое море цветов (фото)

Ленгенванг • "Львиный зуб" - это не только необыкновенный меч Джоффри Баратеона из "Игры престолов", но и немецкое название одуванчика обыкновенного: Löwenzahn.

Главная пора цветения одуванчиков в Европе приходится на апрель-май, и сейчас она - в самом разгаре. В последние дни в Германии дул сильный ветер, поэтому самые ранние одуванчики уже успели лишиться своих пышных головных уборов, но остальным еще - цвести и цвести.

На календаре и за окном - воскресенье. Давайте отвлечемся от повседневных новостей о пандемии коронавирусной инфекции и полюбуемся этими весенними альпийскими красотами в баварском регионе Восточный Альгой. А еще в Германии сейчас вовсю цветет желтый-прежелтый рапс. Как выглядят эти сельские ландшафты, смотрите в нашей фотогалерее ниже.

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