 Алтарные витражи №957 - последняя большая работа Герхарда Рихтера (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 17.09.2020

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По Германии

Алтарные витражи №957 - последняя большая работа Герхарда Рихтера (фото)

Три витража, изготовленные по эскизам Герхарда Рихтера, отныне украшают алтарные окна монастырской церкви в саарском Толае - самой старой действующей обители в Германии.

Витражи Герхарда Рихтера в Толае

Витражи Герхарда Рихтера в Толае

Толай • В четверг, 17 сентября, в бенедиктинском аббатстве Святого Маврикия в саарском Толае (Benediktinerabtei St. Mauritius, Abtei Tholey) состоялась торжественная церемония передачи этой обители трех витражей, изготовленных по эскизам 88-летнего Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) - самого известного и успешного современного немецкого художника.

Сам автор, передавший витражи монастырю в подарок, на церемонии не присутствовал, однако видел фотографии и остался очень доволен результатом. За основу для этого проекта Рихтер взял абстрактные работы из своего альбома "Паттерны" (англ. "Gerhard Richter. Patterns. Divided - Mirrored - Repeated").

Герхард Рихтер, 2017 год

Герхард Рихтер, 2017 год

Эскизы Герхарда Рихтера для алтарных окон в Толае

Эскизы Герхарда Рихтера для алтарных окон в Толае

Витражи под номером 957

В беседе с агентством dpa Рихтер предположил, что они, вероятно, станут последней его большой работой. В официальном каталоге произведений витражи в Толае получат номер 957.

Начинать какие-то новые большие проекты или крупноформатные работы, если не случится какое-то чудо, художник больше не собирается, ограничится впредь рисунками и концепциями для выставок. Конечно же, если позволит здоровье, он обязательно посетит Толай, чтобы увидеть на месте все своими глазами.  

Современное искусство в готическом храме

Современное искусство в готическом храме

Ремонтно-реставрационные работу в монастыре продолжались два года. В сентябре здесь отмечают их завершение

Ремонтно-реставрационные работы в монастыре продолжались два года. В сентябре здесь отмечают их завершение

Несколько лет назад Рихтер был признан самым успешным из ныне живущих художников в мире по итогам доходов от продаж работ на арт-аукционах за последние 40 лет. Одним из произведений Рихтера являются "Пиксельные витражи" в Кельнском соборе - памятнике Всемирного наследия и самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

В бенедиктинском аббатстве Святого Маврикия в саарском Толае ежегодно бывает до 100 тысяч посетителей и паломников

В бенедиктинском аббатстве Святого Маврикия в саарском Толае ежегодно бывает до 100 тысяч посетителей и паломников

Самый старый действующий монастырь Германии

Бенедиктинское аббатство Святого Маврикия в саарском Толае (Benediktinerabtei St. Mauritius, Abtei Tholey) является самым старым действующем монастырем в Германии. Первое письменное упоминание этой обители датировано 634 годом. Сейчас здесь проживает 12 монахов в возрасте от 24 до 75 лет.

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    Монастырь Ленин (Kloster Lehnin) - бывшая обитель цистерцианцев в Бранденбурге. Была основана в 1180 году и распущена во времена Реформации в середине XVI века. На территории сохранились памятники кирпичного зодчества романской и готической эпох. Сейчас здесь расположены разные медицинские и образовательные учреждения, управляющиеся земельной евангелической церковью.

  • Нойцелле

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  • Вельтенбург

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    Автор: Максим Нелюбин


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