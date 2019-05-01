В Германии нашли место казни ведьм и скелеты висельников (фото)

Алленсбах • Уникальное открытие на берегу Боденского озера в Германии. В начале нынешнего апреля во время подготовительных работ для расширения федеральной трассы около Алленсбаха археологи, проводившие предписанное законодательством обследование участка, обнаружили фундамент виселицы и останки более чем двадцати казенных в XVII-XVIII веках. Исследования в архивах показали, что виселицу возвели здесь в 1653 году и использовали почти 120 лет.

Эшафот с видом на Боденское озеро

Как отмечает агентство dpa со ссылкой на ученых, уже тогда в этом месте проходила дорога. Четырехметровую виселицу специально установили так, чтобы проезжавшие ради устрашения видели тела казненных.

Ученые предполагают, что сюда доставляли приговоренных к смерти на острове Райхенау - самом большом острове Боденского озера и важнейшем религиозном центре Средневековья. Вся территория Райхенау, сейчас имеющего статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, принадлежала бенедиктинской обители, на земле которой казни проводить было нельзя. Помимо монастырских зданий и построек на острове находилось и сейчас находится несколько деревень.

Кого казнили в этом месте и как проводят раскопки

Среди казненных, по мнению историков, были женщины, обвиненные в колдовстве, то есть жертвы охоты на ведьм, а также преступники - воры и грабители. Казни осуществлялись так, чтобы осужденные умирали от удушья медленно и мучительно, что считалось особенно позорной смертью.

Некоторым затем отрубали головы или пробивали черепа железным прутом. Рядом с фундаментом виселицы также найдены обгоревшие кости в засыпанных канавах. Согласно архивным записям, последним здесь около 1770 года казнили преступника, который ограбил и убил торговца скотом.

Такого рода находки в Германии - большая редкость. Как подчеркнул в беседе с dpa представитель земельного ведомства по охране памятников Баден-Вюртемберга Михаэль Франкен (Michael Franken), ученые-археологи выполняют раскопки с надлежащим пиететом. После окончания работ на месте исследования будут продолжены в лабораториях.

Смотрите также:

Всемирное наследие в Германии