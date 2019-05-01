 В Германии нашли место казни ведьм и скелеты висельников (фото) | Кадр дня | DW | 19.06.2020

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Кадр за кадром

В Германии нашли место казни ведьм и скелеты висельников (фото)

Фундамент эшафота XVII-XVIII веков нашли на берегу Боденского озера. Судя по всему, в этом месте казнили осужденных с монастырского острова Райхенау.

Место раскопок около Алленсбаха

Алленсбах • Уникальное открытие на берегу Боденского озера в Германии. В начале нынешнего апреля во время подготовительных работ для расширения федеральной трассы около Алленсбаха археологи, проводившие предписанное законодательством обследование участка, обнаружили фундамент виселицы и останки более чем двадцати казенных в XVII-XVIII веках. Исследования в архивах показали, что виселицу возвели здесь в 1653 году и использовали почти 120 лет. 

Место раскопок около Алленсбаха

Эшафот с видом на Боденское озеро

Как отмечает агентство dpa со ссылкой на ученых, уже тогда в этом месте проходила дорога. Четырехметровую виселицу специально установили так, чтобы проезжавшие ради устрашения видели тела казненных.

Ученые предполагают, что сюда доставляли приговоренных к смерти на острове Райхенау - самом большом острове Боденского озера и важнейшем религиозном центре Средневековья. Вся территория Райхенау, сейчас имеющего статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, принадлежала бенедиктинской обители, на земле которой казни проводить было нельзя. Помимо монастырских зданий и построек на острове находилось и сейчас находится несколько деревень.

Место раскопок около Алленсбаха

Кого казнили в этом месте и как проводят раскопки

Среди казненных, по мнению историков, были женщины, обвиненные в колдовстве, то есть жертвы охоты на ведьм, а также преступники - воры и грабители. Казни осуществлялись так, чтобы осужденные умирали от удушья медленно и мучительно, что считалось особенно позорной смертью.

Некоторым затем отрубали головы или пробивали черепа железным прутом. Рядом с фундаментом виселицы также найдены обгоревшие кости в засыпанных канавах. Согласно архивным записям, последним здесь около 1770 года казнили преступника, который ограбил и убил торговца скотом.

Такого рода находки в Германии - большая редкость. Как подчеркнул в беседе с dpa представитель земельного ведомства по охране памятников Баден-Вюртемберга Михаэль Франкен (Michael Franken), ученые-археологи выполняют раскопки с надлежащим пиететом. После окончания работ на месте исследования будут продолжены в лабораториях.

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    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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  • Дворец Фалькенлуст

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  • Трир

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    Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

  • Любек

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1987 год

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  • Потсдам

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1990 год

    Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

  • Лорш

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1991 год

    Монастырь в городе Лорш (Гессен)

  • Гослар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1992 год

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  • Бамберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

  • Маульбронн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

  • Кведлинбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

  • Фёльклинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

  • Окаменевший скелет примитивной лошади

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    1995 год

    Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

  • Кельн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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  • Дессау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

  • Виттенберг

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    Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

  • Веймар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

  • Вартбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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  • Луизиум

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    Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

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    Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

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  • Вестерхефер

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    2009 год

    Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

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  • Байройт

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    Автор: Максим Нелюбин


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