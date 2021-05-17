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Алла Пугачева

Популярная советская и российская эстрадная певица.

"Примадонна" начала эстрадную карьеру в конце шестидесятых годов. на протяжении нескольких десятилетий Пугачева была одной из ведущих певиц страны. Свою гастрольную карьеру она официально закончила в 2010 году.

03.05.2017 Der Musiker Udo Lindenberg und sein Panikorchester stehen am 03.05.2017 in Kiel (Schleswig-Holstein) bei einem Konzert auf der Bühne in der Sparkassen Arena. Mit der Live-Tour «Stärker als die Zeit» kommt Lindenberg und sein Panikorchester unter anderem in die Sport- und Kongresshalle in Schwerin, die Dortmunder Westfalenhalle, die Barclaycard Arena in Hamburg und die Berliner Waldbühne. Bis zum 18. Juni sind 22 Konzerte in 17 Städten geplant. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

Удо Линденберг: секс-символ и немецкий партнер Пугачевой 17.05.2021

Немецкому певцу, автору песен и легендарному рокеру Удо Линденбергу исполнилось 75 лет.
14.9.2020, Raimonds Pauls im Interview mit Konstantin Eggert // Redakteur: Natalia Smolentceva

Раймонд Паулс "вТРЕНДde": о Пугачевой, Тихановской и политике 07.10.2020

Латвийский композитор, народный артист СССР Раймонд Паулс работал с ведущими звездами советской эстрады. В интервью DW он рассказал о своем отношении к политике и взглядах на российскую действительность и поделился мнением о последних событиях в Беларуси.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** 14.09.2020 Raimonds Pauls im Interview mit Konstantin Eggert via Natalia Smolentceva

Автор "Миллиона алых роз": Я ходил в политику, но получил по голове 07.10.2020

В интервью DW - Раймонд Паулс. Латвийский композитор и народный артист СССР рассказал о своем детстве, цензуре в СССР, Алле Пугачевой и своем отношении к событиям в Беларуси.

Алена Апина в "Немцова.Интервью": В Крым я до сих пор не съездила 06.03.2019

Жанна Немцова встретилась с певицей Аленой Апиной накануне 8 марта, чтобы поговорить о музыке, политике и феминизме.

Bildnummer: 56764590 Datum: 30.03.1994 Copyright: imago/ITAR-TASS Moscow. Russia. Singer Alla Pugacheva at a concert on the 75th jubilee of Moskovsky Komsomolets newspaper. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY x2x Entertainment Kultur People Musik Aktion xng 1994 quer 56764590 Date 30 03 1994 Copyright Imago ITAR TASS Moscow Russia Singer Alla Pugacheva AT a Concert ON The 75th Jubilee of Moskovsky Komsomolets Newspaper PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY x2x Entertainment Culture Celebrities Music Action shot xng 1994 horizontal

Дочка "Ростеха" выделила на концерт Пугачевой 40 млн рублей 27.01.2019

В интернете появилась копия письма главы холдинга "Вертолеты России", в котором он просит финансово поддержать юбилейный концерт Пугачевой. Помощница певицы подтвердила подлинность письма.
Bildnummer: 56764590 Datum: 30.03.1994 Copyright: imago/ITAR-TASS Moscow. Russia. Singer Alla Pugacheva at a concert on the 75th jubilee of Moskovsky Komsomolets newspaper. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY x2x Entertainment Kultur People Musik Aktion xng 1994 quer 56764590 Date 30 03 1994 Copyright Imago ITAR TASS Moscow Russia Singer Alla Pugacheva AT a Concert ON The 75th Jubilee of Moskovsky Komsomolets Newspaper PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY x2x Entertainment Culture Celebrities Music Action shot xng 1994 horizontal

Комментарий: Урок политики от Аллы Пугачевой 27.01.2016

Алла Пугачева задала в своем Instagram один из самых неприятных для власти и ее пропагандистов вопросов, считает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.
19.05.20015+++ Boggie Polina Gagarina aus Russland beim Eurovision Song Contest in Wien am 19.5.2015. +++Das Foto wurde von der European Brodcasting Union für die Presse zur Verfügung gestellt. Das Foto darf unter dem Copyright-Hinweis: Andreas Putting (EBU) veröffentlicht werden. +++ Bildergalerie: Eurovision Song Contest 2015, das erste Semifinale

"Евровидение" 90-х: как наступала Россия 05.10.2015

Россия впервые выступила на "Евровидении" в 1994 году. Именно в 90-е был заложен ее успех на конкурсе, которого страна добилась позднее, став одним из его фаворитов.
Buchcover Christiane Bimberg Reise nach Moskowien

Шапка-ушанка и песни Пугачевой 28.01.2007

"Умом Россию не понять". А немцы пытаются. В Германии вышла книга о студенческой жизни в Советском Союзе.