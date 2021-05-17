Алла Пугачева

Популярная советская и российская эстрадная певица.
"Примадонна" начала эстрадную карьеру в конце шестидесятых годов. на протяжении нескольких десятилетий Пугачева была одной из ведущих певиц страны. Свою гастрольную карьеру она официально закончила в 2010 году.
Латвийский композитор, народный артист СССР Раймонд Паулс работал с ведущими звездами советской эстрады. В интервью DW он рассказал о своем отношении к политике и взглядах на российскую действительность и поделился мнением о последних событиях в Беларуси.