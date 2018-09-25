Алкоголь за рулем: что грозит жене экс-президента ФРГ?

Более двух промилле показал тест на уровень алкоголя в дыхании, который вынуждена была пройти на прошлой неделе совершившая автомобильную аварию под нижнесаксонским Бургведелем бывшая первая леди Германии Беттина Вульф (Bettina Wulff). По словам супруги экс-президента ФРГ, на загородную трассу, по которой она ехала домой, неожиданно выбежал какой-то зверь. Попытка водительницы увернуться оказалась неудачной: автомобиль врезался в придорожное дерево. Беттина Вульф не пострадала и даже сама вызвала полицию. Как заявил позже ее адвокат, его подзащитная признает, что решение сесть за руль в нетрезвом состоянии было ошибкой, за которую она готова понести заслуженное наказание. Но что грозит в Германии за езду подшофе?

Принцип нулевой толерантности

Беттине Вульф скоро исполнится 45. Ее рост - 1,8 метра, а вес - примерно 70 килограммов. Если у женщины в таком возрасте и при таких габаритах обнаружено свыше двух промилле алкоголя, то это значит, что она выпила около 2,5 литра пива либо более одного литра вина. После потребления столь солидной порции спиртного человек за рулем крайне опасен, предостерегают эксперты: у него снижается скорость реакции, острота зрения и слуха, нарушаются двигательные функции, ориентация в пространстве, координация, равновесие, речь. Поэтому то, что в результате аварии, совершенной супругой экс-президента ФРГ, никто не пострадал, - счастливый случай. Но теперь виновницу ДТП ожидают проблемы правового порядка.

Тест на уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе

В Германии допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя - не более 0,5 промилле. Однако если выпивший нарушит правила дорожного движения или попадет в ДТП (пусть даже не по собственной вине), сработает принцип нулевой толерантности, и без серьезных последствий не обойдется. Ну, а для водителей-профессионалов, а также для тех, кто получил водительские права менее двух лет назад, алкоголь за рулем - вообще табу.

В Германии водитель, попавшийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем впервые, платит штраф в 500 евро, а также на один месяц лишается водительских прав. Но это в том случае, если содержание алкоголя в крови водителя ниже 1,1 промилле. Превышение данного уровня уже классифицируется как преступление, за совершение которого предусмотрен более высокий денежный штраф или лишение свободы сроком до одного года.

Человеку, который его совершает повторно, также грозит денежный штраф или лишение свободы на один год. У преступника отбирают водительские права минимум на шесть месяцев. Кроме того, он получает три штрафных балла в специальной картотеке во Фленсбурге. В случае если уровень содержания алкоголя в крови водителя превышает 1,6 промилле, его, ко всему прочему, обяжут пройти платную специальную медико-психологическую экспертизу - так называемый Idiotentest - "экзамен для идиотов".

Алкоголь и велосипед

Но куда более серьезными последствиями обернется ДТП, совершенное водителем в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее за собой жертвы. В Германии совершение такой аварии чревато крупным денежным штрафом либо лишением свободы сроком до пяти лет. Помимо этого, виновник инцидента обязан выплатить компенсации пострадавшим. В зависимости от обстоятельств инцидента, страховая компания, клиентом которой является правонарушитель, может отказаться от возмещения убытков. В таком случае он должен будет делать это сам.

Между прочим, в Германии чревата и езда в пьяном виде на велосипеде. В случае если велосипедист попался в состоянии алкогольного опьянения и уровень содержания спиртного в крови превышает у него 0,3 промилле, безнаказанно это не пройдет. Ну, а если по его вине произошло ДТП, серьезных последствий и вовсе не миновать - в том числе, и для кошелька: как правило, в подобных ситуациях страховые компании отказываются от выполнения своих обязательств по страховому договору.

Преступление и наказание

Но что же теперь ожидает Беттину Вульф? Поскольку в нетрезвом состоянии она замечена за рулем автомобиля впервые и совершенное ею ДТП не повлекло за собою жертв, скорее всего дело ограничится лишением водительских прав и денежным штрафом. А его размер будет зависеть как от доходов бывшей первой леди ФРГ, так и от результатов теста на содержание алкоголя в крови. Они пока не обнародованы.

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Превышение и наказание Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 10 до 35 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже, чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч - 80 евро и один балл, на 51-60 км/ч - 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.

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Превышение и наказание Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости - одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2015 году эта мера применялась 380 тысяч раз. Решения о лишении прав выносились почти 95 тысяч раз - за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.

Превышение и наказание Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.

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Превышение и наказание Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.

Превышение и наказание Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.

Превышение и наказание К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.

Превышение и наказание Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.

Превышение и наказание Немецкие водители - большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.

Превышение и наказание Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.

Превышение и наказание В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик - улыбающийся или недовольный.

